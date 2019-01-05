На Украине заявили о критическом положении в экономике

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5 января, суббота  |  Последнее обновление — 11:33  |  vz.ru
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Как россияне смогут зарабатывать на мусоре

Главный противник реформы - «мусорная мафия», которая захоранивает отходы на полигонахФото: Сергей Бобылев/ТАСС
В новом году россиянам предстоит кардинально изменить отношение к тем десяткам миллионов тонн мусора, которые они производят каждый год. А государству, справившись с «мусорной мафией» – построить новую цивилизованную отрасль утилизации бытовых отходов. Новшества затронут каждый двор и каждого жителям России. К чему же именно готовиться? Подробности...
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Японцы раньше времени стали считать Курилы своими

У Владимира Путина нет ни моральной, ни юридической причины уступать Синдзо Абэ в территориальном спореФото: Kremlin Pool/Zuma/Global Look Press
В январе в Россию собирается приехать премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он утверждает, что на переговорах с Владимиром Путиным намерен достичь прогресса в урегулировании спора о принадлежности Курил. Взаимная декларация от 1956 года закрепила обещание СССР передать два острова в случае заключения мира с японцами. Ранее Абэ даже пообещал «не выселять русских с Курил». На что конкретно премьер может рассчитывать в Кремле? Подробности...
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В разработке российского ракетного оружия достигнут прорыв

Ракетный комплекс «Кинжал» – одна из главных оружейных новинок 2018 годаФото: Алексей Никольский/РИА «Новости»
2018 год можно без преувеличения назвать годом российского оружия – и в первую очередь ракетного. С начала года мы узнали сразу о нескольких новых видах ракетных комплексов, которые или поступили на вооружение, или же в ближайшее время окажутся в войсках. Почему это вооружение способно поменять баланс сил в мире в пользу России и как оно обеспечит надежную обороноспособность нашей страны? Подробности...
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Ради выживания Литва готова отказаться от важнейшей антироссийской меры

Так выглядят сегодня заброшенные уголки ЛитвыФото: Christian Handl/imagebroker.com/Global Look Press
Поистине отчаянную для страны меру обсуждают в Литве – референдум о законодательном разрешении иметь двойное гражданство. И все ради того, чтобы вернуть в страну огромное количество трудоспособного населения, уехавшего на Запад. Что происходит сейчас в литовской демографии и поможет ли этот способ? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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«Украинская автокефалия» не режет якутских оленей

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Если тебе говорят о необходимости автокефалии, хотя она не останавливает стрельбу, не восстанавливает производство, не дает ни хлеба, ни по большому счету зрелищ – то это про фантомы. Подробности...
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Государство использует китайский метод для отбора людей во власть

Олег Матвейчев, профессор НИУ-ВШЭ, член Экспертного совета ЭИСИ
Уже сегодня в России перестает доминировать геронтократия, привыкшая главенствовать в стране начиная с 80-х годов, внеся значительный вклад в гибель СССР. Подробности...
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На Новый год Донецк живет, надеется и радуется

Андрей Бабицкий, журналист
В Донецке Новый год отмечают так же, как и в российских городах. Может быть, чуть отчаянней и веселее, поскольку праздник дает возможность хотя бы на время забыть об усталости и раздражении. Подробности...
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    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

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    Чем уникален ракетный комплекс «Авангард»

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    Как Путин исполняет желания детей

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      Мировые столицы украсились елками

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      Путин выполнил пять детских желаний

      Путин исполнил мечту 10-летнего Коли, страдающего от тяжелого заболевания, пригласив мальчика в Кремль. О своей мечте поздороваться с Путиным Коля рассказал на проекте «Мечтай со мной», в рамках которого добровольцы помогают исполнять желания тяжелобольных детей
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        Каким, по вашему мнению, будет 2019-й год?
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          На Украине заявили о критическом положении в экономике

          5 января 2019, 10:16

          Текст: Ольга Никитина

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          Внешние и внутренние задолженности Украины достигли критического значения, превысив 70% от ВВП, заявил экономический эксперт Владимир Дебой.

          В эфире украинского телеканала NewsOne он заявил, что золотовалютные резервы Украины планомерно сокращаются с 2013 года. Кроме того, несмотря на помощь МВФ, долги Киева по кредитам постоянно растут, подчеркнул эксперт.

          Дебой напомнил, что золотовалютный резерва Украины находился на максимальном уровне осенью 2013 года, тогда он превышал 20 млрд долларов. «Благодаря Международному валютному фонду эта копилка пополняется, но при этом растут долги Украины по внешним и внутренним кредитам. И долговая яма становится все глубже», – приводит его слова РИА «Новости».

          Он отметил, что производство валового национального продукта на Украине также уменьшается, и в результате «общий долг Украины составляет уже свыше 70% от ВВП государства, что является довольно критическим положением».

          По его словам, в новом 2019 году ситуация вряд ли изменится, так как Украине предстоит выплатить большие долги. Кроме того, на этот год намечены двойные выборы, что также негативно скажется на экономике и инвестициях.

          Напомним, согласно отчету МВФ, Украина является самой бедной страной Европы.


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