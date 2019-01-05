На Украине заявили о критическом положении в экономике

Внешние и внутренние задолженности Украины достигли критического значения, превысив 70% от ВВП, заявил экономический эксперт Владимир Дебой.

В эфире украинского телеканала NewsOne он заявил, что золотовалютные резервы Украины планомерно сокращаются с 2013 года. Кроме того, несмотря на помощь МВФ, долги Киева по кредитам постоянно растут, подчеркнул эксперт.

Дебой напомнил, что золотовалютный резерва Украины находился на максимальном уровне осенью 2013 года, тогда он превышал 20 млрд долларов. «Благодаря Международному валютному фонду эта копилка пополняется, но при этом растут долги Украины по внешним и внутренним кредитам. И долговая яма становится все глубже», – приводит его слова РИА «Новости».

Он отметил, что производство валового национального продукта на Украине также уменьшается, и в результате «общий долг Украины составляет уже свыше 70% от ВВП государства, что является довольно критическим положением».

По его словам, в новом 2019 году ситуация вряд ли изменится, так как Украине предстоит выплатить большие долги. Кроме того, на этот год намечены двойные выборы, что также негативно скажется на экономике и инвестициях.

Напомним, согласно отчету МВФ, Украина является самой бедной страной Европы.