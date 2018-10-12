Украина заняла почетное место в рейтинге бедности

В новом отчете МВФ Украина называется самой бедной страной Европы, об этом сообщил экономист Владимир Компаниец, управляющий частным инвестиционным фондом в США.

Показатель ВВП на душу населения у Украины оказался меньше, чем в Молдавии, пишет Компаниец в Facebook.

Сейчас Молдавия занимает 133 место в мире с 2 тыс. 694 долларов ВВП на одного человека, а Украина – 134 с показателем в 2 тыс. 656 долларов.

Официальная заработная плата в Молдавии также больше, чем на Украине – 375,8 против 325,5 долларов.

Ранее руководитель общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук рассказывал о катастрофическом состоянии украинской экономики.