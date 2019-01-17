Украинский депутат заявил о грядущем 12-кратном повышении цен на газ

С 1 января 2020 года цена на газ для украинцев вырастет до 12 тыс. гривен за 1 тыс. кубометров, что означает 12-кратный рост его стоимости по сравнению с 2013 годом, заявил депутат Верховной рады Александр Долженков.

Долженков в ходе заседания в Верховной раде заявил, что если в 2013 году «тариф на газ составлял 930 гривен за 1 тыс. кубических метров», то в данный момент он составляет 8,5 тыс. гривен, так как наблюдается «увеличение в 10 раз», передает РИА «Новости».

При этом с 1 января 2020 года цена увеличится до 12 тыс. гривен, то есть увеличение за семь дет будет «более чем в 12 раз».

По словам депутата, из-за роста цены на газ произойдет и увеличение тарифов на отопление и водоснабжение. Кроме того, на Украине выросли и тарифы на электричество – в пять раз по сравнению с 2013 годом.

«По данным Всемирного банка, Украина стала самой бедной страной Европы, так, на минуточку. Про это никто тут (в Раде) не говорит. Говорят про армию, про язык, про религию. А про экономику ни одна фракция не говорит», – констатировал Долженков.

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал срок обретения страной энергетической независимости.

При этом в январе 2018 года украинский лидер называл 2018-й «годом энергетической независимости» страны. Также в марте он сообщил, что Украина вот-вот станет энергонезависимой, а в июне 2017 года он рассказал, что страна смогла слезть с «газовой иглы» России.

В ноябре Порошенко оправдывался перед украинцами за повышение цен на газ. По его словам, страна перестанет быть «одной из беднейших в Европе», когда увеличатся темпы роста ее экономики.

Отметим, что с 1 января 2019 года тарифы на отопление и горячее водоснабжение для жителей Киева выросли на 22%.