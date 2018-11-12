Порошенко оправдался перед украинцами за повышение цен на газ

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина перестанет быть «одной из беднейших стран в Европе», когда увеличатся темпы ее экономического роста.

«Хотя мы и восстановили экономический рост, но темпы его сейчас недостаточны, чтобы люди почувствовали во всех без исключения регионах и социальных слоях, чтобы мы перестали быть одной из беднейших стран Европы», – заявил Порошенко в Киеве во время заседания Совета регионального развития.

Также Порошенко объяснил, что повышение тарифов на газ для населения Украины было вынужденным решением, а выбора у кабмина не было, пишет «Экономическая правда».

«Правительство стояло на растяжке между плохим и очень плохим – между повышением тарифов и мощным ударом по макрофинансовой и макроэкономической стабильности государства. А это и курс, и дефицит бюджета, и своевременные выплаты пенсий и зарплат, финансирование армии, сектора безопасности. Это выбор между Сциллой и Харибдой. Можно было обойтись без повышения тарифов? Вряд ли, потому для стабильности и развития экономики нужен транш МВФ», – считает лидер Украины.

Украинский президент уверен, что экономика Украины не может существовать без кредитов международных финансовых организаций. При этом, по мнению Порошенко, Украина скоро сможет перейти от кредитов к инвестициям и стать полностью независимой.

Напомним, согласно отчету МВФ, Украина является самой бедной страной Европы.

Ранее руководитель общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук сообщил о катастрофическом состоянии экономики Украины.