Тарифы на отопление и горячую воду для киевлян повысили на 22%

Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» с 1 января 2019 года повысило тарифы на отопление и горячее водоснабжение для жителей Киева на 22%.

Тариф на централизованное отопление для жильцов домов со счетчиками составит 1654,41 гривен за 1 Гкал (4,1 тыс. рубля) с НДС, что на 22% выше прежнего тарифа. Новый тариф на горячее водоснабжение для населения при наличии полотенцесушителя увеличился до 97,89 гривен за кубометр (242 рубля) с НДС, передает УНИАН.

В ноябре президент Украины Петр Порошенко вынужден был оправдываться перед украинцами за повышение цен на газ тем, что страна перестанет быть «одной из беднейших в Европе», когда увеличатся темпы роста ее экономики.