Украине грозят годы экономической неопределенности, страна недополучила около 7 млрд долларов за четыре последних года, об этом в своем исследовании рассказало агентство Bloomberg.

После обещаний киевских властей покончить с коррупцией и призрачной перспективы членства в ЕС жителей Украины поглощает разочарование накануне выборов президента, пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что после свержения режима президента Виктора Януковича многие украинцы стали жить гораздо хуже. В подтверждение своим словам оно приводит данные по снижению курса гривны, уменьшению пенсий, стоимости газа, инфляции, снижения численности граждан и т.д.

Также приводятся слова местной жительницы Аллы Жилко, проживающей в Мариуполе, в 20 километрах от зоны конфликта.

«Без революции нам было бы лучше – люди не были бы столь одержимы «национальной идеей», – сказала она в беседе с агентством. Она добавила, что сейчас в стране страдают бедные люди, пенсии низкие, а работы нет даже для молодежи.