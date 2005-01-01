Украина признала себя беднейшей страной Европы

Депутат Верховной рады Дмитрий Добродомов обвинил украинские власти в превращении страны в самое бедное государство в Европе.

По его словам, власти Украины за все время независимости страны руководствовались «позорным правилом», по которому «деньги работают на политику, а политика работает на деньги».

«Если мы и дальше готовы тасовать в колоде всех тех политиков, которые действуют по принципу «деньги делают политику, а политика делает еще больше денег» – это абсолютно путь в никуда. Мы дошли до того, что мы из страны, которая начинала с 91-го года с достаточно модернизированной, достаточно мощной экономикой, превратились через 27 лет в наибеднейшую страну в Европе», – посетовал он, передает РИА «Новости».\

Ранее замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев в комментарии газете ВЗГЛЯД раскритиковал Украину за средневековый уровень политической жизни.

В начале января Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП Украины в 2019 год на 0,6 процентных пункта (в сравнении с прогнозом, который давал в октябре) – до 2,9% ВВП. Банк объясняет это общей ситуацией в регионе.