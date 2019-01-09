Всемирный банк оценил развитие экономик России и Украины

Всемирный банк опубликовал январский доклад «Перспективы мировой экономики», названный «Потемневший небосклон».

В докладе говорится, что усиление напряженности вокруг Сирии или Украины способно привести к введению новых санкций и подрыву доверия к региону. Кроме того, указывается, что «замедление или отмена структурных реформ в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Турции и на Украине вызовет рост политической неопределенности».

ВБ сообщил, что рост российской экономики в 2018 году ускорился до 1,6%, хотя санкции против России ужесточили. При этом «инфляция оставалась относительно низкой и стабильной, а объемы нефтедобычи росли». Отмечается «устойчивость внутренней экономической активности», передает ТАСС.

Банк понизил прогноз роста ВВП Украины в 2019 год на 0,6 процентных пункта (в сравнении с прогнозом, который давал в октябре) – до 2,9% ВВП. Банк объясняет это общей ситуацией в регионе, передает РИА «Новости».

Темпы роста мировой экономики замедлятся до 2,9% (ухудшение июньского прогноза на 0,1%) из-за сокращения объемов торговли и инвестиций, говорится в докладе.

ВБ прогнозирует падение средней цены на нефть с 68 долларов за баррель в 2018 году до 67 долларов в 2019 году.