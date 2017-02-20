Украину раскритиковали за средневековый уровень политической жизни

Поведение президента Украины Петра Порошенко, который в предвыборный период «бегает из города в город», демонстрируя томос об автокефалии украинской «новой церкви», напоминает Средневековье, заявил замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

«Порошенко с этим томосом бегает из города в город, машет им, демонстрирует, пытается использовать как рычаг, который его приведет к власти. Он добавил раскола собственной стране, не укрепил, а больше раздробил», – заявил эксперт RT.

«Для украинского лидера томос – это палочка-выручалочка, и он с ним разъезжает по областям – какое-то Средневековье. Такой уровень политической жизни на Украине», – подчеркнул Суздальцев.

Ранее в воскресенье Порошенко вместе с правительственной делегацией привез томос об автокефалии украинской «новой церкви» в Винницу.

Украинские СМИ сообщили, что во многих городах появились билборды с рекламой «томос-тура» Порошенко.