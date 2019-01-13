Порошенко привез томос в Винницу

Президент Украины Петр Порошенко вместе с правительственной делегацией привез томос об автокефалии украинской «новой церкви» в Спасо-Преображенский кафедральный собор Винницы.

Об этом Порошенко сообщил в своем Twitter. В соборе проходит праздничная литургия по случаю получения томоса, церемония осуществляется предстоятелем «новой церкви», «митрополитом» Епифанием (Сергей Думенко).

В Виннице Порошенко заявил, что «новая церковь» стала «духовным фундаментом украинского государства». «Уже точно никто не способен остановить Украину и украинцев, которые снимают с себя ярмо московской церкви и московской империи», – добавил он.

Вінниччина сьогодні займає перше місце в Україні за кількістю парафій, які ухвалили рішення приєднатися до ПЦУ. Наголошую, приєднатися вільно і самостійно. Дякую вірянам та Владиці Симеону за таку підтримку автокефальної Православної Церкви України pic.twitter.com/ABWXAoBfK7 — Петро Порошенко (@poroshenko) 13 января 2019 г.

Ранее свиток томоса об автокефалии украинской «новой церкви» вернулся из Стамбула, где 9 января его подписали все члены Синода Константинопольского патриархата.

Напомним, 6 января константинопольский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Епифанию (Думенко) томос об автокефалии так называемой Святейшей церкви Украины. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, чем обернется автокефалия для Украины.