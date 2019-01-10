Томос вернулся из Стамбула на Украину

Свиток томоса об автокефалии украинской «новой церкви» – так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) – вернулся в страну из Стамбула, где в среду, 9 января, его подписали все члены Синода Константинопольского патриархата, заявил президент страны Петр Порошенко.

«Сегодня утром томос вернулся на Украину. И решением предстоятеля, с благословения его святейшества он тут, в Ровно», – сказал Порошенко, выступая в Свято-Покровском кафедральном соборе в Ровно, передает «Интерфакс».

Порошенко заявил, что томос об автокефалии украинской «церкви» равен по значению акту о независимости Украины.

«Это историческое событие, которое навсегда войдет в историю этого храма», – подчеркнул украинский президент.

Ранее сообщалось, что на Украине запутались с тем, куда девать томос. Позднее украинские власти все-таки определились с тем, где будет храниться документ.

Напомним, 6 января константинопольский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Епифанию (Думенко) томос об автокефалии так называемой Святейшей церкви Украины.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, чем обернется автокефалия для Украины.