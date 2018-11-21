На Украине запутались с тем, куда девать томос

Министерство культуры Украины опровергло появившиеся накануне сообщения о том, что томос об автокефалии «новой церкви» в ближайшие дни должен будет вернуться из Киева обратно в Стамбул.

«Министерство культуры Украины опровергло информацию, что томос об автокефалии украинской церкви заберут в Стамбул для подписей других членов Синода Вселенского патриархата», – сообщает ТСН.

Томос, по информации телеканала, будут хранить в Трапезном храме Софии Киевской.

Украинский телеканал «Прямой», в свою очередь, сообщает, что томос забрали из Трапезной церкви Софийского монастыря в Киеве и сейчас его местонахождение неизвестно. «Его забрали представители духовенства, и где он сейчас сохраняется, работники музея не знают, потому что это не их парафия», – сообщил корреспондент канала.

Он добавил, что, по имеющейся информации, вскоре он все-таки направится в Стамбул на несколько дней, после чего вернется на Украину.

Накануне представитель минкультуры Украины сообщил, что Киев должен вернуть томос об автокефалии «новой церкви», чтобы его смогли подписать все члены Святейшего Синода Константинопольского патриархата.

Напомним, 6 января константинопольский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Епифанию (Думенко) томос об автокефалии так называемой Святейшей церкви Украины.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, чем обернется автокефалия для Украины.