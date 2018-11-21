Украине придется вернуть томос в Стамбул

Киев должен вернуть томос об автокефалии «новой церкви», чтобы его смогли подписать все члены Святейшего Синода Константинопольского патриархата, рассказал руководитель департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины Андрей Юраш.

«В ближайшие дни он вернется в Стамбул в константинопольский патриархат, поскольку сейчас он подписан только вселенским патриархом. Потом там должны быть подписи всех членов Вселенского Святейшего Синода патриархата», – цитирует РИА «Новости» выступление Юраша в эфире телеканала Newsone.

По его словам, документ должен быть подписан через два дня. После этого томос вернут Украине и будут хранить «в особых условиях».

Ранее украинский президент Петр Порошенко заявлял, что создание автокефальной православной церкви Украины позволило разорвать «путы», привязывающие Киев к Москве.

Напомним, 6 января константинопольский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Епифанию (Думенко) томос об автокефалии так называемой Святейшей церкви Украины.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, чем обернется автокефалия для Украины.