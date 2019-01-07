Порошенко заявил о разрыве «последних пут Москвы»

Создание автокефальной православной церкви Украины позволило разорвать «путы», привязывающие Киев к Москве, заявил украинский президент Петр Порошенко.

«Создание автокефальной православной церкви Украины и является залогом нашей независимости. Это – основа основ нашей духовной свободы. Мы разорвали последние путы, которые привязывали нас к Москве с ее фантазиями об Украине как канонической территории Русской православной церкви», – цитирует УНИАН выступление Порошенко во время рождественской литургии в Софийском соборе.

Это было первое богослужение после того, как 6 января константинопольский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Епифанию (Думенко) томос об автокефалии так называемой Святейшей церкви Украины.

В РПЦ заявляли, что томос – это бумага, ставшая результатом «неуемных политических и личных амбиций» и не обладающая канонической силой, а Епифаний – несамостоятельная фигура и смехотворная личность.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, чем обернется автокефалия для Украины.

Порошенко уже не раз «прощался» с Россией. В июне пользователи Сети высмеяли его за речь в Мадриде, в которой он простился с Советским Союзом и Российской империей. А в мае 2017 года, после предоставления безвизового режима, он заявлял об «оформлении развода» Киева и Москвы.