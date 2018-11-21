В РПЦ назвали главу новой украинской церкви «смехотворной личностью»

Украинским властям и стоящему за ними американскому руководству нужна марионетка, чтобы проводить антироссийский курс на духовном уровне, заявил газете ВЗГЛЯД протоиерей Андрей Новиков. Именно поэтому, по его словам, и понадобилась такая ничтожная, несамостоятельная фигура, как Епифаний, во главе новой украинской церкви.

«Я считаю, что Епифаний Думенко – это несамостоятельная фигура, это просто смехотворная личность, которая как будто подчеркнуто специально поставлена на это место. Абсолютно некомпетентный даже по раскольничьим меркам человек, вышедший из ниоткуда», – подчеркнул член синодальной Библейско-богословской комиссии Московского патриархата протоиерей Андрей Новиков, служивший до 2014 года на Украине.

«И совершенно очевидно, что он предназначен играть роль зицпредседателя, за спиной которого будут уже серьезные политики управлять этим политическим процессом, который по какому-то странному недоразумению будет называться церковью», – добавил собеседник.

Епифаний будет в своем подвешенном статусе зависеть от Фанара, поскольку и РПЦ, и другие церкви его не признают, отметил отец Андрей. «Кроме того, он будет политически зависеть от тех фигур, которые непосредственно на Украине управляют, то есть Порошенко и лидеров украинского режима и, соответственно, стоящего за их спиной американского руководства», – добавил он.

Политическое руководство Украины будет использовать Епифания для разжигания войны, создания образа врага из России, разделения на духовном уровне двух братских народов и создания нового культа Украины как анти-России на церковном уровне, объяснил Новиков. «Он просто будет подмахивать любые бумажки, которые ему дают, будет просто ретранслятором воли украинского русофобского режима. Именно поэтому такая ничтожная, несамостоятельная фигура мальчишки и понадобилась. И этот мальчишка будет, естественно, самодовольным, самовлюбленным и играть с теми игрушками, которые на него навесили», – отметил протоиерей.

Причем, по его словам, в итоге украинские власти достигли целей, противоположных тем, которые они декларировали – с созданием новой церкви Украина ставится в духовную зависимость от иностранных центров влияния.

«А для них самое главное, чтобы это была анти-Россия, для них Украины как самоценности нет, главное – использовать ее для разваливания России, чтобы сделать невозможным ее геополитическое и духовное возрождение»,

– подчеркнул отец Андрей.

Новиков также отметил, что стоит обратить внимание на Филарета Денисенко в этой ситуации. «Ведь мы его не видим, фактически, нигде – во всех этих событиях с вручением томоса, с их торжествами, медийным фоном, со всем, что происходило на Фанаре. Человек, который создал этот раскол, который посчитал, что он будет его триумфом, теперь если и будет где-то присутствовать, то на задних ролях. Теперь публично его стесняются, неудобно его показывать, он оказался слитым в канализационную трубу. Такова участь людей, которые создают расколы», – заявил собеседник.

Что же касается тех людей, которые покинули УПЦ МП ради новой украинской церкви, то это не только архиереи – два бывших митрополита, это еще священник во Львовской епархии, священник в Киеве, который ушел вместе с Александром Драбинко, некий Андрей Дудченко и еще ряд фигур, отметил Новиков.

«Это люди, от которых церковь очищается, они были как присоски на теле церкви, они соблазняли верующий народ, они изнутри пытались разваливать церковь, внедрять культ Мазепы. Не зря ведь они столько беспокоятся, чтобы признать недействительной анафему в отношении Мазепы. Потому что они повторяют его дело, предательство, и пытаются сакрализировать это предательство изнутри церкви. Конечно, эти страдания церкви, те несчастья, которые сейчас происходят с верующим народом, то зло, которое выливается на церковь, оно промыслом Божьим направляется к благим последствиям. В частности, это очищение церкви от грязи в лице этих личностей, которые незаконно занимали архиерейские и священнические должности», – подчеркнул собеседник.

Напомним, в воскресенье, 6 января, константинопольский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Епифанию (Думенко) томос об автокефалии так называемой Святейшей церкви Украины. В РПЦ заявили, что томос – это бумага, ставшая результатом «неуемных политических и личных амбиций» и не обладающая канонической силой.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, чем обернется автокефалия для Украины.