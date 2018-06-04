В сети высмеяли «последнее прощай» Порошенко

Пользователи сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за его речь в Мадриде, в которой он в очередной раз «попрощался» с Россией.

«Что такое безвиз для украинского народа? Это не только право свободно путешествовать. Дорогие мои, это окончательное «прощай» Советскому Союзу и Российской империи», – заявил Порошенко. Видео с его выступлением опубликовал телеканал «112 Украина» в YouTube.

Украинский президент также в очередной раз напомнил, что армия Украины заняла восьмое место в рейтинге армий Европы, назвав ее самой «сильной, патриотичной и профессиональной.

Пользователи видеосервиса обратили внимание на то, что Порошенко часто в своих речах повторяет одно и то же.

«Опять прощается?» – удивился Топчик.

«Про Варфоломея и единую украинскую церковь уже в десятый раз рассказывает», – заметил Andrka100

«Порошенко так часто повторяет в своих речах одно и то же, что скоро станет первым политиком, выступающим под фонограмму», – пошутил санек кл.

«На Украине мода что ли – каждый месяц прощаться с Россией и СССР?», – поинтересовался Серега.

«Ну сколько можно прощаться, идите уже куда-нибудь!» – предложил Бяка Привередина.

«Когда мы уже с тобой попрощаемся», – написал Витя Питеров.

Напомним, в январе Порошенко уже прощался с «Российской и советской империями».

При этом Порошенко объявлял о «прощании» с Россией еще в мае 2017 года, после предоставления безвизового режима, заявлял об «оформлении развода» Киева и Москвы, а также цитировал строки Лермонтова: «Прощай, немытая Россия...».