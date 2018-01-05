Порошенко в очередной раз попрощался с Россией

Украина попрощалась с «Российской и советской империями», заявил украинский президент Петр Порошенко.

«Окончательным» прощанием стала «одна из важнейших побед» Киева в 2017 году – безвизовый режим с ЕС, заявил Порошенко в Twitter.

29 декабря Порошенко перечислил успехи, которых Украина, по его мнению, добилась в 2017 году.

В мае Порошенко выразил мнение, что, получив безвизовый режим с Евросоюзом, Украина окончательно «оформила свой развод с Российской империей».

Отметим, что в январе – ноябре 2017 года рост торговли Украины с Россией оказался больше, чем с ЕС.