Порошенко рассказал, что считает достижениями Украины в 2017 году

Украинский президент Петр Порошенко в Одесской области перечислил успехи, которых Украина, по его мнению, добилась в 2017 году.

Об этом сообщается на сайте президента Украины. В числе «успехов» он назвал поддержку «Украины Европейским Союзом и странами мира», санкции Запад против России; безвизовый режим с ЕС, означающий, по мнению Порошенко, что «украинский паспорт начали уважать», а «железный занавес российской империи или СССР разрушен»; программу децентрализации; судебную реформу; рост в рейтинге Doing Business.