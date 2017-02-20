На Украине разрекламировали «томос-тур» Порошенко

На улицах украинских городов появилось множество билбордов «Томос для Украины» с изображением президента страны Петра Порошенко и главы «новой церкви» Епифания, сообщают местные СМИ.

Как сообщает украинское издание «Страна», билборды установлены в больших количествах – как в Киеве, так и в регионах. Стиль рекламы уже знаком: это надпись с описанием «перемоги» (победы) на красно-коричневом фоне.

Изображение Порошенко на этих бордах, отмечает издание, стало новшеством, так как раньше в основном публиковались только слоганы, например, «Поместная церковь – залог независимости Украины. Петр Порошенко».

Ранее в воскресенье Порошенко вместе с правительственной делегацией привез томос об автокефалии украинской «новой церкви» в Спасо-Преображенский кафедральный собор Винницы.