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4 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 11:01  |  vz.ru
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Как скоро появится единая российско-белорусская валюта

Минск поддержал создание единого рубля с РоссиейФото: myfin.by
Тема создания единой валюты России и Белоруссии снова появилась в повестке дня на постсоветском пространстве. Александр Лукашенко выступил с поддержкой этой идеи и даже заявил о согласии на размещение эмиссионного центра на российской территории. Почему Минск хочет более тесной интеграции и на каких условиях? Подробности...
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Посла России в Британии атаковали в годовщину «Солсбери»

Российский посол в Великобритании Александр Яковенко ждет официальных извинений от газеты Mail on Sunday за грубую ложь Фото: Kirsty O'Connor/PA Images/ТАСС
Накануне годовщины печальных событий в Солсбери с семьей Скрипалей британские СМИ вышли с очередными громкими публикациями. Одно из изданий даже вычислило якобы настоящего шпиона в лице посла России в Великобритании Александра Яковенко. Как был найден «наиглавнейший советско-российский шпион» в Британии и что скрывается за очередными инсинуациями вокруг дела Скрипалей? Подробности...
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Названа причина мирового лидерства Украины по эпидемии кори

По уровню вакцинации детей Украина оказалась на одном уровне с СуданомФото: Виталий Аньков/РИА Новости
Украина побила печальный рекорд по темпам распространения кори – ООН поставила «незалежную» на позорное 1-е место в мире. В СССР болезнь считалась почти экзотической, но теперь наши соседи оказались в одной компании с Филиппинами, опередив такие страны, как Йемен и Судан. Почему на Украине стали умирать от кори и почему самой уязвимой оказалась именно Львовская область? Подробности...
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Национальная мифология уничтожает население Украины

Украинские националисты своими руками уменьшают население УкраиныФото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
Как только постмайданная власть начала достигать успехов в вопросах возвращения в европейскую семью народов и решительного отказа от «имперского наследия», то обнаружила, что жить на этой прекрасной Украине вскоре станет некому. Украинцы принялись массово вымирать. И это сильно противоречит тому национальному мифу, который сегодня внедряют в головы оболваненных жителей Украины. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Запрос на уважение – всеобщий

Антон Крылов, журналист
У нас – дубина народного гнева, у них – возможность вносить законодательные инициативы. Это довольно грубая формулировка, к тому же глубинно неправильная, потому что нет никаких нас и их. Все хотят уважительного отношения. Подробности...
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Пошлость в России окончательно убила китч

Дометий Завольский, историк-архивист
Многие из намеревавшихся вспомнить и обсудить личность кинорежиссёра Алексея Балабанова, которому исполнилось бы на днях шестьдесят, вместо этого вспоминают НТВ 90-х и рассуждают о роли Игоря Малашенко. Подробности...
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Интернету грозят железным занавесом

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Ситуация выглядит похожей на ту, что четыре–пять лет назад была вокруг системы переводов SWIFT – Запад грозился-грозился, но в итоге отключать его России не стал. Подробности...
Обсуждение: 42 комментария
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      Церемония вручения премий «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе. Леди Гага получила награду в номинации «Лучшая песня к фильму» («Звезда родилась»). На церемонию певица надела самое известное в мире ожерелье с бриллиантом канареечно-желтого цвета, который получил название «Бриллиант Тиффани»
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      Женщины по праву отмечают День защитника Отечества

      День защитника Отечества как свой профессиональный праздник в России отмечают порядка 45 тыс. женщин, которые служат в войсках. На фото – участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих РВСН «Макияж под камуфляж»
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          Национальная мифология уничтожает население Украины

          Украинские националисты своими руками уменьшают население Украины   4 марта 2019, 09:30
          Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
          Текст: Николай Стороженко

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          Как только постмайданная власть начала достигать успехов в вопросах возвращения в европейскую семью народов и решительного отказа от «имперского наследия», то обнаружила, что жить на этой прекрасной Украине вскоре станет некому. Украинцы принялись массово вымирать. И это сильно противоречит тому национальному мифу, который сегодня внедряют в головы оболваненных жителей Украины.

          На прошлой неделе высшее руководство Украины говорило о демографической проблеме в один голос: «За год украинцев стало меньше на 252 тысячи человек, и эта черная тенденция ежегодно только ухудшается...» – всполошился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Ещё в 2017 году рождаемость была выше на 7%. В целом же год назад родилось только 335 тыс. украинцев – это самый низкий уровень с момента независимости.

          Ему вторит глава правительства Украины Владимир Гройсман. «Помните, когда-то было нас 52 миллиона? Это не так быстро будет вернуть, но я думаю, что это абсолютно возможно. Тем более что нас 65 миллионов по миру», – заявил он недавно на заседании правительства, предложив украинкам поднапрячься и рожать по 4 ребёнка. Впрочем, не исключено, что это был такой завуалированный комплимент Петру Порошенко (у которого как раз столько детей).

          В гостях у сказки

          С одной стороны, ничего удивительного. Во-первых, сокращение рождаемости – общий процесс для всей Центральной Европы. Как раз поэтому Польша, Чехия, а в последнее время уже и Германия открывают свои рынки труда для украинцев. Во-вторых, как раз из-за этого рожать некому и некогда. Как тут рожать, если 6 месяцев в году вкалываешь на полевых работах в Польше?

          С другой, нужно не забывать, что речь идёт о величайшей европейской нации, её становом хребте. По крайней мере, если верить ещё одному украинскому чиновнику. Как раз в те дни, когда Турчинов и Гройсман наперебой охали и раздавали советы по количеству детей, в португальском издании Observador вышла статья министра иностранных дел Павла Климкина. Тезисно перескажем её суть:

          1. Украина – наследница «Киевской Руси» (так на Украине называют Древнерусское государство). Причём наследница единственная, а Россия и Беларусь – не то «младшие сёстры», не то «дети», возникшие в результате отделения от «Киевской Руси».

          2. Роль этой Киевской Руси-Украины в европейской истории переоценить невозможно. Она и от монголо-татарского нашествия её защитила, и распространила христианство на «...оставшиеся восточнославянские племена к северу и востоку от Киевской Руси».

          3. СССР был навязан Украине, но украинцы не смирились и боролись против него, защищая «демократию и европейские ценности».

          4. И теперь, конечно же, Европа просто обязана защитить Украину и саму себя от России, которая стремится «разрушить западную цивилизацию».

          Такой вот компот.

          Откуда есть пошла Украина

          На самом деле, байка не нова. Первые два пункта уже много лет излагают на уроках истории в украинских школах. Вторые можно было слышать от постмайданной власти в последние 3–4 года. «Слово «Украина» впервые встречается в Ипатьевской летописи в 1187 году!». Из чего украинские историки и выводят свою Киевскую Русь-Украину, давшую христианство «северным и восточным племенам». Правда, украинские историки при этом избегают ответов на два вопроса: что же такое «Украина» и когда появляется термин «украинцы»? Проблема в том, что в 1187 году на тогдашней «Украине» никаких «украинцев» не было.

          Многим наверняка знакома хохма «не «на», а «в». Эта фраза обязательно всплывает в любой баталии об Украине. Однако не все знают, что у неё есть предшественница. В 90-е годы свидомые сильно возбуждались на «Украина» и «украинцы», исправляя ударение на «Украина» и «украинцы». В те далёкие времена, когда в летописях начало использоваться слово «Украина», ударение в нём действительно было «неправильным». Потому что оно было не названием государства, а словом, обозначавшим пограничье.

          Это важно. Не просто окраину, медвежий угол, а пограничную территорию. Соответственно, Украин было несколько. Скажем, будущее Московское княжество некоторое время именовалось «Украина Залесская». В Псковской летописи в 1481 году можно обнаружить Псковскую Украину. Что, разумеется, не означает, что нынешние Псков и Псковская область – этнические территории современной Украины.

          Теперь к украинцам.

          Они появились тогда, когда Украина стала Украиной. Случилось это примерно в XVI веке. По всей видимости, поляки заимствовали это слово у русских, хотя и не вполне верно истолковали его смысл. В результате Украиной они стали называть русские земли на юго-восточной границе Речи Посполитой. А их население, соответственно, украинцами. Поэтому когда в следующем столетии эти земли и их народ присягнули на верность московскому царю, украинцы пропали и практически не появлялись до начала XX века. Были малороссы и Малороссия.

          Если попытаться сопоставить в голове всё это (слова Турчинова, Гройсмана и Климкина) сразу, получается глупо и смешно. Вот Киевская Русь-Украина, защищавшая Европу от вторжения азиатских орд и распространявшая христианство направо и налево. Вот современная Украина, которая обрела государственность (в её современном понимании) 28 лет назад. В историческом масштабе 28 лет – практически секунда. И получается, что наследники великой Киевской Руси-Украины начали вымирать и могут вообще исчезнуть как нация как раз после того, как обрели собственное государство. Такая, понимаешь, загогулина.

          Почему 52?

          Опять-таки забавно, что Гройсман предлагает нарастить численность населения именно до 52 млн человек. Т.е. не 50 и не 60, а именно 52. Это указатель на то, что проблема не нова. 52 миллиона жителей в УССР было как раз на момент развала Союза. Тем самым даже премьер-министр Украины признаёт, что период УССР был пиком развития украинских земель. Пиком, оставшимся в прошлом.

          Гройсман не первый, кто вспоминает об этом «магическом» числе. В 2001 году на Украине провели перепись населения. В её ходе выяснилось, что украинцев осталось только 48,46 млн. Результаты появились примерно 15 лет назад, в ходе избирательной кампании – 2004. Видимо поэтому после победы Ющенко Киев заполонила социальная реклама: «Нас должно быть 52 млн!». Но до 52 у Ющенко не вышло, вышло только до 46.

          Ну а сегодня с точностью оценки тем более сложно. По данным Госстата, это 42,2 млн человек на 1 января 2019 года. Однако эта оценка оперирует только динамикой рождений и смертей и не учитывает трудовую миграцию – демографы оценивают постоянно проживающее население в пределах 35–38 млн, и их оценка важнее, ведь «госстатовские» 42 млн налогов в бюджет не платят.

          Есть ещё одна оценка – городское население. Долгое время оно было стабильным – 31 млн человек. Даже ползучее сокращение населения Украины на это число не влияло. Но в 2015–2016 гг. оно упало до 29 млн и, очевидно, продолжит сокращаться.

          Ну и совсем уж собственный взгляд у Центризбиркома Украины. Они на городское население и на миграцию плевать хотели и печатают к первому туру выборов президента страны 60 млн бюллетеней. Что несколько больше необходимого, даже если голосовать придут все госстатовские 42 млн, включая больных в коме и грудных детей.

          В ООН уже давно предупреждали Украину, что её население может к 2050 году сократиться до 25 млн человек.

          Однако Гройсман, сам того не заметив, решил эту проблему одной фразой. По миру, оказывается, рассеяно десятки миллионов украинцев, а раз так, то стоит ли так уж волноваться о том, что в пределах самой Украины их становится всё меньше? Наоборот, если на Украине украинцев всё меньше, значит, в мире их всё больше! Просто никто ещё эту «перемогу» украинскому премьер-министру не растолковал.

          Ну а казус с бюллетенями показывает, что нынешней украинской власти украинцы не нужны даже в качестве избирателей. Ведь в ажитации от жизни на новой прекрасной Украине украинцы вполне могут проголосовать за кого-то не того. Или очередной майдан замутить, что даже вероятнее. Меньше украинцев – больше бюллетеней! Так спокойнее.


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