На Украине рассказали о минусах трудовой миграции

Украинцы, уезжающие на заработки за границу, теряют возможность получать пенсию и право на другие социальные льготы, а их семьи разрушаются, пишут украинские СМИ.

Трудовые мигранты из Украины не смогут получать пособие по безработице, пенсию и возможность оформить банковский кредит, пишет «Обозреватель».

В Институте демографии и социальных исследований Украины заявили, что мигранты также теряют свои семьи.

«Люди могут не видеться годами. И это приводит к тому, что брак превращается в дистанционный, связи ослабевают», – сказала исследователь института Лидия Ткаченко.

По ее словам, украинцы, работающие за границей, не могут часто приезжать домой, так как это для них – роскошь.

Кроме того, трудовые мигранты в другой стране живут в общежитиях без санитарных условий и вынуждены экономить на всем, даже на еде, отметила Ткаченко. По ее мнению, жизнь в относительно богатой стране, где украинцы являются низкооплачиваемыми рабочими, оставляет отпечаток и на психике человека.

Глава МИД Украины Павел Климкин ранее признал катастрофическое бегство граждан из страны.

В апреле Центр экономической стратегии Украины обнародовал данные исследования под названием «Сколько украинцев уехало за границу и что с этим делать государству», согласно которому 4 млн граждан страны являются трудовыми мигрантами.