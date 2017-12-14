Каждый десятый украинец оказался гастарбайтером

Центр экономической стратегии (ЦЭС) Украины обнародовал данные исследования под названием «Сколько украинцев уехало за границу и что с этим делать государству», согласно которому 4 млн граждан страны являются трудовыми мигрантами.

«Сейчас Украина входит в первую десятку стран-доноров международных мигрантов в мире. По разным оценкам число трудовых мигрантов достигает 4 млн человек. При этом, одновременно за пределами страны может находиться около 2,6-2,7 млн человек», – сообщаются на сайте ЦЭС.

Авторы подсчитали, что за границей решили работать 16% трудоспособного населения страны. ЦЭС также назвал причину, по которой граждане Украины становятся мигрантами.

«Наиболее мощный фактор – экономический, украинцы ищут высшей оплаты труда. Миграционный поток сейчас носит маятниковый, краткосрочный характер: большинство трудовых мигрантов зарабатывают деньги заграницей и предпочитают вернуться обратно в Украину», – говорится в аналитической записке.

Утверждается, что на решения украинцев повлияли события в Крыму и война в Донбассе. «Эти обстоятельства, в сочетании с упрощением законодательства в странах Восточной Европы, изменили структуру миграционных потоков. Хотя Россия – все еще один из самых популярных миграционных направлений, с 2014 года миграционный поток изменил направление из России в Польшу», – пишут авторы.

ЦЭС подчеркивает, что в 2014-2016 годах украинцы «начали ездить в западном направлении на 42% чаще». Количество мигрантов, которые официально выезжали на заработки, возросло втрое.

В феврале директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявлял, что в стране проживает 32-35 млн человек. При этом социолог Евгений Копатько отмечал, что около 3-3,5 млн человек проживают в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, после возвращения Крыма в состав России население полуострова составляет порядка 2 млн человек. До событий в Донбассе, по словам Копатько, население Украины составляло 43-45 млн человек.

Ранее в пятницу министр иностранных дел Украины Павел Климкин с сожалением заявил, что на территории России сейчас проживает около 3 млн украинских мигрантов.