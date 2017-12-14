Климкин требует изгнать украинцев из России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин с сожалением заявил, что на территории России сейчас проживает около 3 млн украинских мигрантов.

«Россия ведет против нас войну, но все равно 3 млн украинцев живут в России. То есть почти каждый двенадцатый украинец сейчас в России. И среди них есть много тех, кто не любит и Путина и Россию, но считают, что не имеют иного выбора. Они говорят: мы так всю жизнь зарабатывали деньги, и их надо понять», – цитирует «Укринформ» Климкина.

По его словам, ситуацию необходимо «постепенно» менять. «Постоянно так продолжаться не может. Сейчас есть определенные идеи, и мы их обрабатываем таким образом, чтобы в России постоянно 3 млн украинцев не находились, потому что для меня это очень печальная ситуация», – заявил глава МИД Украины.

Климкин добавил, что на распределение украинских гастарбайтеров повлияли отношения с ЕС. «Европа открылась, и мы видим, что некоторые уже из России переезжают в ЕС или возвращаются на Украину. В то же время это происходит очень медленно», – посетовал он.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как в Европе используют украинских мигрантов.