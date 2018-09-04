Украина признала катастрофическое бегство граждан из страны

Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, сколько граждан каждый год покидают страну.

Он сообщил, что с миграцией ситуация сложилась «катастрофическая». В год с Украины выезжает около 1 млн граждан. Только в Польше сейчас живет примерно 1,4 млн украинских граждан, передает RT со ссылкой на ICTV.

Климкин признал, что в ближайшее время изменить ситуацию не удастся.