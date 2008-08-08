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5 сентября, среда  |  Последнее обновление — 09:18  |  vz.ru
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Новая политика Центробанка скажется на рубле и инфляции

Фото: Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
Мягкая монетарная политика Банка России, которая вызвала существенное снижение кредитных ставок и едва ли не потребительский бум, может скоро закончиться. ЦБ задумался о том, чтобы снова начать поднимать ключевую ставку ради сохранения низкой инфляции и поддержки слабеющего рубля. Как скоро это произойдет и какие будет иметь последствия? Подробности...
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Как России относиться к бегству жителей с Украины

Все больше жителей Украины вынуждены уехжать заграницу - сначала на заработки.Фото: Stanislav Belousov/Reuters
Украина переживает демографическую катастрофу, и это признают сами киевские власти. Как заявил министр иностранных дел Павел Климкин, ежегодно из незалежной «выезжает примерно миллион украинцев». Казалось бы, нам должно быть только выгодно то, что Украину покидает ее население – в том числе переезжая в Россию. Однако так ли это на самом деле? Подробности...
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Зачем российской армии понадобился конвертоплан

Пока в России выпускают только гражданские конвертопланы-беспилотники, но через 5 лет ожидаются и военныеФото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Российский ВПК попытается догнать Америку в одном из слабых своих направлений: анонсировано создание российского конвертоплана – гибрида самолета и вертолета. В США такая техника летает давно, у нас в стране схожие проекты угасли вместе с СССР. Какие возможности способна дать подобная машина российской армии? Подробности...
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Татьяна Жданок: В Латвии в качестве врага выбраны Россия и русские

Спустя 27 лет после распада Союза сотни тысяч русскоязычных остаются в Латвии людьми второго сортаФото: Диана Спиридовска/ТАСС
«Ситуация очень тяжелая, у многих тут действительно есть ненависть к русским, и это, к сожалению, результат 27-летней обработки мозгов латышской части населения», – рассказала газете ВЗГЛЯД бывший депутат Европарламента, лидер «Русского союза Латвии» Татьяна Жданок. Власти запретили ей избираться в парламент республики. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Как сделать Дальний Восток своим для России

Юрий Васильев, специальный корреспондент газеы ВЗГЛЯД
Сегодня фраза Ленина «Владивосток далеко, но город-то нашенский», по наблюдению писателя Авченко, изменила полярность – «Город-то нашенский, но далеко». Нужно приблизить. Подробности...
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Давай, Бабченко! Составляй списочек

Игорь Димитриев, политический эмигрант
Да, это чьи-то дети и мужья. Но эти ребята пришли к успеху на разжигании ненависти и так просто рот не закроют. На всю страну их несколько сотен. Но для списка достаточно нескольких десятков. Подробности...

«Русскость» создается на рубежах империи

Андрей Тесля, кандидат философских наук
Это не про расизм, не про проценты крови, не про «татарского прадедушку». Это про принадлежность к политическому сообществу, к культуре. Это про русских в Париже в 1814-м и в Берлине в 1945-м. Подробности...
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          Как России относиться к бегству жителей с Украины

          Все больше жителей Украины вынуждены уехжать заграницу - сначала на заработки.   5 сентября 2018, 08:08
          Фото: Stanislav Belousov/Reuters
          Текст: Петр Акопов

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          Украина переживает демографическую катастрофу, и это признают сами киевские власти. Как заявил министр иностранных дел Павел Климкин, ежегодно из незалежной «выезжает примерно миллион украинцев». Казалось бы, нам должно быть только выгодно то, что Украину покидает ее население – в том числе переезжая в Россию. Однако так ли это на самом деле?

          Никто не знает, сколько реально человек живет сейчас на Украине – последняя перепись проводилась в 2001 году. По ней в республике жило 48 млн человек, а уже в прошлом году украинские статистики оценивали численность народонаселения в 42 млн.

          При этом на момент развала СССР на территории УССР проживало более 52 млн. Получается, что за четверть с лишним века население Украины сократилось на 10 млн? Нет, еще больше – потому что в этих 42 учитывается и население отколовшихся ДНР и ЛНР, то есть в реальности на Украине живет менее 40 млн человек.

          Впрочем, и эта цифра неверна. Нет на Украине такого количества людей – потому что очень многие уехали за границу. Не столько официально эмигрировали, сколько выехали на заработки или на постоянное проживание. И сколько таких людей, можно только догадываться – эксперты называют цифру в 5 млн, а некоторые – и в 7 млн.

          То есть реально на Украине живет 32–33 млн – и теперь эта страна уступает звание самой многонаселенной после России республики постсоветского пространства Узбекистану.

          Глава МИД Украины Павел Климкин во вторник заявил, что «у нас действительно катастрофическая ситуация. Примерно 1 млн украинцев выезжают ежегодно. Мы считаем, что, к сожалению, эта негативная тенденция сохранится в ближайшее время». По словам Климкина, по последним данным, только в Польше проживает около 1,4 млн украинцев. В этот раз министр не говорил о количестве живущих в России граждан Украины, но еще весной он называл цифру в 3 млн.

          Не один миллион живет в Европе – только в 2015 году количество украинцев, впервые получивших право на временное жительство в ЕС, достигло 500 тыс. человек. Есть еще и Канада с США, хотя туда, конечно, уезжают на порядок меньше людей.

          В целом Украина постепенно обезлюдеет – ведь немалая часть мигрантов, перебравшись на заработки в ту же Польшу, постепенно пытается там закрепиться, получить вид на жительство или гражданство и перевезти свою семью. Этот процесс при нынешнем политико-экономическом устройстве Украины неостановим. Деиндустриализация, сокращение числа рабочих мест, превращение в аграрный придаток и поставщика дешевой рабсилы для Европы ведут к отъезду миллионов жителей Украины на заработки. Плюс к этому идет и общее старение населения – падает рождаемость, которая уже вдвое меньше смертности.

          По оценкам демографов ООН, к 2050 году население Украины сократится до 36 млн человек – но это с Крымом и Донбассом, то есть реально до 30 млн. Но это самые оптимистичные оценки, потому что ООН исходит из того, что просто будет падать рождаемость, не учитывая рост эмиграции – а некоторые демографы обещают 30 млн уже к 2030 году. При этом главное даже не эти прогнозы, а то, сколько народу будет реально жить на Украине. Если из 30 млн 10 млн будут практически постоянно жить за границей – в качестве заробитчан или полноценных эмигрантов – то что это будет за страна?

          Что до этого России, говорят некоторые. Пускай обезлюдеет незалежная, все равно они отрезанный ломоть. Будет поставщиком дешевой рабочей силы – и для Европы, и для нас. И это, конечно, совершенно недопустимый подход. Какой бы русофобской ни была нынешняя украинская политическая «элита», каким бы дурманом сейчас ни были забиты головы большой части населения Украины, нельзя забывать о том, что и люди, и земля эта – «нашенская». Вернуть Украину в состав большого русского мира, развернуть ее в сторону России можно, только постоянно напоминая им о том, что мы считаем их своими, такими же, как мы. И, конечно, если мы сами будем помнить об этом.

          Упования на то, что «пускай они там дойдут до полного развала, вот тогда к нам и попросятся», неправильны. Развал и так будет, без всякого нашего участия. А вот сознательно вредить Украине Россия не должна и не будет – потому что относится к ней как к младшему, но временно заблудшему брату. Россия могла бы и завоевать, и экономически удушить Украину – но это то, что никогда даже не придет в голову Владимиру Путину. Потому что он помнит о том, что мы один народ и со временем снова будем вместе.

          Именно поэтому нам не нужно, чтобы люди уезжали с Украины – ведь это наши люди уезжают с нашей земли. Да, сейчас многие из них ненавидят Россию – но они же русские люди, и все это со временем пройдет, если не у них лично, то у их детей. Да, другие из них, наоборот, очень любят Россию и помнят о том, что они русские – и хотят жить среди своих, а не слушать тот бред, что несет киевская «элита». Да и Россия, казалось бы, должна использовать их таланты для своей пользы – что, естественно, и происходит, особенно если речь идет о политэмигрантах.

          Но если вести речь не о Российской Федерации, а о большой России, то Украина – ее часть. И уменьшение ее населения – огромная проблема для всех нас. Мы не хотим восстановить единство исторической России через воссоединение с пустынной Украиной. Русскому народу нужна не только русская территория, но и русские люди на ней.


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