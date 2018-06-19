Число родившихся в Польше украинцев за несколько лет выросло в десятки раз

В 2017 году в Польше родилось 1590 украинцев, это на 65% больше чем годом ранее.

Число родившихся в 2017 году украинцев в Польше почти в 40 раз больше, чем 10 лет назад. Всего в прошлом году в Польше родилось 2705 детей с иностранным гражданством, из них больше всего украинцев – 1590, сообщает УНИАН со ссылкой на Dziennik Gazeta Prawna.

Отмечается, что это связывают с увеличением количества иностранцев, получивших в последние годы разрешение на временное или постоянное проживание в Польше. Так, в 2017 году такое разрешение получили 317,4 тыс. человек, среди этих людей больше всего граждан Украины – 141,1 тыс.

В апреле Центр экономической стратегии Украины обнародовал данные исследования под названием «Сколько украинцев уехало за границу и что с этим делать государству», согласно которому 4 млн граждан страны являются трудовыми мигрантами.