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Литва после инцидента с Ryanair призвала продолжить «давление на Россию»
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Страны Запада должны сохранить санкции против России после инцидента с самолетом Ryanair в Минске, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
Он заявил, что необходимо «сохранять давление не только на Белоруссию», но и на Россию. Науседа объясняет такую позицию тем, что Москва, по его словам, «в большинстве случаев поддерживает» власти Белоруссии «как финансово, так и энергетически», передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Напомним, в Литве начали расследование инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске. Посольство Белоруссии в Литве забросали бутылками с краской. Также Литва предложила прекратить членство Белоруссии в Интерполе.
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Белоруссия прекратила поставлять на Украину бензин А-95
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Белоруссия приостановила поставку на Украину бензина А-95, сообщил директор «Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.
«Худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации – закрыть поставку бензина А-95 на Украину, где за их продуктом 50% рынка. С другой стороны, еще один сигнал нам, третий за эту весну», – написал он в Facebook.
По данным директора «Консалтинговой группы «А-95», переговоры по поставкам продолжаются. «Но задача стоит нестандартная – найти 50 тысяч тонн «пятого». Без моря не обойтись, а я даже не помню, когда в последний раз эта марка приходила морем», – сообщил Куюн.
Тем временем украинское правительство на внеочередном заседании в пятницу одобрило запрет белорусским самолетам использовать воздушное пространство страны с 00.00 (совпадает с мск) 29 мая.
Ранее Минск пригрозил принять болезненные ответные меры против государств, занявших враждебную позицию, от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита через территорию Белоруссии.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Минск ввел индивидуальное лицензирование для товаров с Украины
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Белоруссия на полгода ввела режим индивидуального лицензирования для некоторых украинских товаров, поступающих по импорту, сообщил замминистра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка.
«По оперативной информации Белоруссия ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров: кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, ДСП и ДВП, обои, туалетную бумагу и упаковку, кирпич, керамическую плитку, стеклянные ампулы, посевную технику, стиральные машины и мебель. Это решение одобрено постановлением Совета министров Беларуси от 26 мая», – написал Качка в Facebook, указав, что решение вступит в силу через десять дней после публикации и рассчитано на шесть месяцев.
Он назвал такие действия Минска «неоправданными и дискриминационными». «Правительство проводит консультации с производителями для ликвидации негативных последствий дискриминационных действий правительства Белоруссии», – добавил он.
В то же время, комментируя более ранние сообщения о приостановке Белоруссий поставок бензина А-95, Качка выразил мнение, что эти меры «не будут иметь долгосрочных последствий». «Будет усилена политика диверсификации поставок. Но панике пока поддаваться не стоит. Конечно, появление таких новостей в один день способствует появлению теорий заговора, но в этот раз стоит придерживаться рационального объяснения ситуации», – добавил он.
Ранее Минск пригрозил принять болезненные ответные меры против государств, занявших враждебную позицию, от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита через территорию Белоруссии.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Эксперт объяснил решение Турции заступиться за Минск перед НАТО
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«Анкара набирает козыри для последующего торга со странами-лидерами НАТО», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя сообщения СМИ о блокировании Турцией принятия заявления НАТО о «практических действиях» в отношении Белоруссии в связи с посадкой самолета Ryanair в Минске.
«Возможно, Анкара таким образом планирует получить уступки со стороны НАТО по другим интересующим ее направлениям. Это стандартная турецкая практика. Турки по многим внешнеполитическим вопросам занимают особые позиции», – считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Эксперт указал на то, что «до сих не урегулирован вопрос относительно поставок российских систем С-400 Турции». «В НАТО этим недовольны. Да и в целом многие интересы Турции выходят за рамки интересов НАТО, что приводит к противостоянию с другим членам альянса», – добавил эксперт.
Также Кортунов напомнил о том, как в 2019 году Турция ветировала план НАТО по «защите» стран Восточной Европы от России, добиваясь от членов альянса признания террористами действующих в Сирии курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG). Также Турция требовала от альянса оказать ей политическую поддержку для военных операций против действующих на турецком юго-востоке отрядов Рабочей партии Курдистана (РПК).
Однако в 2020 году Турция отозвала свое вето, тем самым разблокировав планы НАТО. «Поэтому, вполне возможно, Анкара своим заступничеством просто набирает козыри для последующего торга со странами – лидерами НАТО. А действия в отношении Минска – это своего рода превентивный шаг, позволяющий перейти из обороны в наступление и выторговать уступки», – предполагает Кортунов.
Политолог обратил внимание и на определенный уровень экономического сотрудничества между Анкарой и Минском. «Белоруссия представляет собой существенный транспортный хаб для Турции. Кроме того, обе страны не являются демократиями с точки зрения Запада. Поэтому допустима и просто симпатия между двумя лидерами – Реджепом Тайипом Эрдоганом и Александром Лукашенко», – отметил Кортунов.
Напомним, Турция заблокировала принятие заявления НАТО о «практических действиях» в отношении Белоруссии в связи с посадкой самолета Ryanair в Минске. Об этом сообщили осведомленные дипломатические источники The Washington Post.
«По данным двух дипломатов, говоривших на условиях анонимности из-за частного характера обсуждений, Турция использовала свое право вето, чтобы заблокировать любые практические действия [НАТО] против Минска, который сохранил официальное партнерство с [Североатлантическим] альянсом», – говорится в публикации.
Ранее в среду Североатлантический совет обнародовал заявление, в котором союзники по НАТО призвали немедленно провести международное расследование инцидента с самолетом Ryanair в Минске, а также освободить Романа Протасевича и Софью Сапегу.
В четверг организация провела незапланированное заседание 36 дипломатических представителей в Совете ИКАО по поводу инцидента с самолетом Ryanair в воздушном пространстве Белоруссии 23 мая. На нем также присутствовали представители Белоруссии, Ирландии, Литвы, Польши и Украины. По итогам заседания ИКАО решила расследовать инцидент с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске.
Россия в ходе заседания ИКАО выступила за честное и транспарентное расследование незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации.
Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями.
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За оскорбление погибших летчиков в Белоруссии задержали 20 человек
Белорусский государственный телеканал «Беларусь 1» сообщил, что более 20 человек задержаны в республике за оскорбление погибших под Барановичами в Брестской области летчиков учебно-боевого самолета Як-130, которые увели падающую машину от жилых домов.
«На данный момент по всей стране установлено более 20 человек, для которых подвиг героев стал поводом для хайпа», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала.
В мае под Барановичами при выполнении учебно-тренировочного полета разбился военный самолет Як-130, оба летчика погибли. У самолета отказала система управления, пилоты, обнаружив техническую неисправность, смогли увести самолет от населенного пункта, в сторону которого начала клониться траектория падающей машины. С помощью резервной системы летчики до последнего корректировали траекторию, самолет упал на небольшом участке между жилыми домами. Разлетевшимися обломками были незначительно повреждены соседние дома, один житель госпитализирован с переломом предплечья. Иных жертв и разрушений нет.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил КГБ найти людей, которые оставили в интернете негативные комментарии о погибших летчиках. В сюжете было отмечено, что Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье об умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной розни. В зависимости от обстоятельств совершения преступных действий по этой статье может грозить наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.
Напомним, 20 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что причиной крушения военного самолета в Барановичах (Брестская область) 18 мая стал отказ всех уровней системы управления.
Глава Ryanair написал гневное письмо в минтранс Белоруссии
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Генеральный директор авиаперевозчика Ryanair Майкл О'Лири направил в департамент по авиации минтранспорта Белоруссии письмо, в котором заявил о «воздушном пиратстве, поддерживаемом государством».
В послании О'Лири назвал принуждение лайнера его компании к экстренной посадке в Минске «умышленным и незаконным» угоном, а также «противозаконным и достойным осуждения актом», передает Deutsche Welle со ссылкой на The Wall Street Journal.
При этом компания Ryanair отказалась принимать объяснения Минска относительно причин увода от курса ее пассажирского самолета, решительно осудила принуждение лайнера к посадке в Белоруссии и призвала правительство назвать имена троих пассажиров, которые, как подозревают в авиакомпании, являлись агентами спецслужб.
Ранее Международная организация гражданской авиации (ИКАО) начала расследование ситуации с приземлением рейса Ryanair в Минске.
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске, на борту которого находился оппозиционер Роман Протасевич, вызвала резкую реакцию Запада. В итоговом заявлении саммита Евросоюза говорится о том, что белорусским самолетам могут запретить летать в небе ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Кремль объяснил случаи отказа принять рейсы в обход Белоруссии
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Случаи отказа Москвы принимать рейсы из Евросоюза, летящие в обход территории Белоруссии, вызваны техническими моментами по согласованию точек влета в воздушное пространство России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Я убежден, что авиационные власти дадут необходимое разъяснение, но это технические моменты. Дело в том, что все очень просто: когда работает система утвержденная и согласованная... то существуют определенные точки вылета и влета в воздушное пространство каждой страны», – отметил Песков, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что самолет не может влететь в страну в любом месте, есть согласованные точки и эшелоны, учитывая, что речь идет о трафике большого количества самолетов и, прежде всего, об обеспечении авиационной безопасности. «А ведь самолеты других авиакомпаний, которые облетают территорию Белоруссии, они просятся на влет в разных точках, которые абсолютно не согласованы. И поэтому возникают технические проблемы», – сказал Песков.
Он отметил, что авиавласти в эти дни работают напряженно, и назвал ситуацию экстраординарной. «Здесь нету никакого повода для очередных проблем. У нас хватает своих проблем», – отметил Песков, отвечая на вопрос о том, может ли это как-то отразиться на отношениях России и Евросоюза.
Он добавил, что в данном случае технические проблемы вызваны не Россией, поэтому «вряд ли, наверное, здесь нужно, знаете, вот так вот рубить с плеча и говорить о том, что будут очередные проблемы с Россией».
Ранее российская сторона выдала австрийской авиакомпании Austrian Airlines разрешение на осуществление в пятницу пассажирского рейса из Вены в Москву по альтернативному маршруту вне воздушного пространства Белоруссии.
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске, на борту которого находился оппозиционер Роман Протасевич, вызвала резкую реакцию Запада. В итоговом заявлении саммита Евросоюза говорится о том, что белорусским самолетам могут запретить летать в небе ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Белоруссия назвала условия возвращения режима свободной торговли с Украиной
Белоруссия вернет режим свободной торговли с Украиной, когда Киев пересмотрит свои меры в отношении белорусских товаров, сообщила пресс-служба МИД Белоруссии.
«Мы готовы полностью отменить все наши решения, мы готовы вернуть в полном объеме режим свободной торговли, но только тогда, когда Украина пересмотрит те меры, которые были приняты в отношении продукции белорусской стороны, которые де-факто были направлены, чтобы просто ограничить конкуренцию со стороны белорусских производителей», – заявил первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр Гурьянов, передает ТАСС.
Он также добавил, что Украина в последнее время систематически нарушает режим свободной торговли, который прописан в договоре о зоне свободной торговли стран СНГ, и белорусская сторона уже продолжительное время анализирует все меры, которые Украина принимала в отношении республики.
Ранее Белоруссия на полгода ввела режим индивидуального лицензирования для некоторых украинских товаров, поступающих по импорту.
Напомним, что Минск пригрозил принять болезненные ответные меры против государств, занявших враждебную позицию, от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита через территорию Белоруссии.
Белорусский оппозиционер пообещал награду в 11 млн евро за арест Лукашенко
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Белорусский предприниматель и оппозиционер Валерий Цепкало предложил собрать 11 млн евро для выплаты вознаграждения представителям силовых структур или гражданского общества, которые «осуществят задержание и арест» президента Белоруссии Александра Лукашенко.
О своей идее Цепкало рассказал на своем канале в YouTube. По его словам, выплата вознаграждения за арест гарантирована европейским законодательством. Необходимые средства предлагается собрать с помощью краудфандинга. При этом деньги останутся на счетах жертвователей и спишутся только после того, как цель будет достигнута.
«Я очень надеюсь, что в этот раз у нас получится. Я абсолютно убежден, что и внутри системы существует огромное количество порядочных, принципиальных людей, для которых служение народу, служение закону является не пустым звуком», – сказал Цепкало.
К 10.30 пятницы, 28 мая, почти 700 человек пожертвовали на инициативу 58,2 тыс. евро.
Основатель минского Парка высоких технологий Валерий Цепкало собирался участвовать в президентских выборах в Белорусии в 2020 году, однако ЦИК республики отказал ему в регистрации. После начала доследственной проверки в отношении его, бизнесмен покинул страну. В Белоруссии на Цепкало возбуждено уголовное дело по статье о взятке в крупном размере. В России Цепкало также объявили в розыск.
В Белоруссии возбудили дело против мэра Риги и главы МИД Латвии после инцидента с флагом
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Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед возбудил в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и главы МИД Латвии Эдгарда Ринкевича уголовное дело за действия, направленные на возбуждение национальной вражды, после инцидента с флагом республики, сообщила пресс-служба ведомства.
«Рассмотрев распространенные в средствах массовой информации и на Интернет-ресурсах сообщения о тяжком преступлении против интересов Беларуси, Генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швед возбудил в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и Министра иностранных дел Латвийской Республики Эдгарда Ринкевича уголовное дело за совершение ими умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности по ч.3 ст.130 Уголовного кодекса Республики Беларусь», – говорится в сообщении на сайте ГП Белоруссии.
В ведомстве пояснили, что преступные действия выражались в публичных снятии и замене символа суверенной Белоруссии – государственного флага, который был установлен в центре Риги в связи с участием национальной команды республик в чемпионате мира по хоккею, на бело-красно-белое полотнище.
«Такое надругательство над государственной символикой унизило национальное достоинство белорусов», – подчеркнули в Генпрокуратуре.
Дело направлено в Следственный комитет республики для предварительного расследования.
Напомним, послу Латвии и другим сотрудникам посольства было предложено покинуть Белоруссию после того, как вместо государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Латвии подняли бело-красно-белый, традиционно используемый белорусской оппозицией. Латвия в ответ на действия Белоруссии выслала посла республики и всех дипломатов.
Европейский вещательный союз приостановил членство Белоруссии
Европейский вещательный союз, который в том числе является организатором конкурса «Евровидение», принял решение приостановить членство Белоруссии. Республике дано две недели на ответ, после чего решение вступит в силу.
«На сегодняшнем заседании Исполнительный комитет ЕВС принял решение о приостановке членства Белтелерадиокомпании», – цитирует документ ТАСС.
Причиной решения ЕВС стала «трансляция интервью [задержанных при посадке самолета в Минске Романа Протасевича и Софии Сапеги], полученных, очевидно, под принуждением».
В заявлении также говорится, что решение принято с целью поддержать свободу слова, независимость и ответственность журналистов, передает РИА «Новости».
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Протасевич. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
В пятницу суд Партизанского района Минска отказался удовлетворять жалобу на ее задержание, Сапега останется под стражей в Белоруссии.
Между тем ранее Белоруссии отказали в участии в «Евровидении». Изначально планировалось, что Белоруссию на «Евровидении-2021» представит группа «Галасы ЗМеста», которая исполняет язвительные песни о протестах, дворовых чатах, о экс-кандидате в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, а также о политической ситуации в республике.
11 марта Европейский вещательный союз не допустил песню «Я научу тебя» к участию в «Евровидении» из-за политического подтекста. В первой песне, которую не допустили к участию в «Евровидении-2021», звучат слова: «Я научу тебя плясать под дудочку», «Я научу тебя ходить по струночке».
Позже Белоруссия по требованию организаторов конкурса изменила песню для «Евровидения», однако было заявлено, что и она не соответствует правилам конкурса.
Расследованием инцидента с самолетом Ryanair занялась международная группа прокуроров
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Международная группа прокуроров будет расследовать дело о посадке в Минске самолета авиакомпании Ryanair, сообщил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау агентству РАР.
Польша возбудила уголовное дело по факту посадки самолета в Минске, поскольку он принадлежит зарегистрированной в Польше дочерней компании лоукостера Ryanair.
«В ее состав [группы прокуроров] войдут прокуроры государств, граждане которых были пассажирами самолета и предпринимали путешествие из Афин в Вильнюс: Польши, Литвы, Греции и из других стран», – цитирует Рау РИА «Новости».
По его словам, инцидент с посадкой самолета является «актом государственного терроризма». «В результате действий Белоруссии произошло нарушение международных правил авиаперевозок. В этом вопросе в ближайшее время мы можем ожидать турбулентности над Европой», – заявил польский министр.
Он призвал усилить экономические санкции против Белоруссии. Однако Рау добавил, что есть опасения, что экономические санкции могут ударить по белорусскому обществу. Министр полагает, что на нынешнем этапе необходимы «уже не только персональные санкции, но и комплексные экономические санкции».
Ранее Международная организация гражданской авиации (ИКАО) начала расследование ситуации с приземлением рейса Ryanair в Минске.
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске, на борту которого находился оппозиционер Роман Протасевич, вызвала резкую реакцию Запада. В итоговом заявлении саммита Евросоюза говорится о том, что белорусским самолетам могут запретить летать в небе ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
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СК Белоруссии заявил о нескольких сообщениях о минировании самолета Ryanair
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Посредством сервиса почты Protonmail поступило несколько сообщений о минировании самолета Ryanair, который экстренно сел в Минске, сообщили в СК Белоруссии.
«Уже установлено, на что обращаем особое внимание, что сообщений о «минировании» самолета, поступивших посредством швейцарского почтового сервиса анонимной почты ProtonMail, было несколько – в 12.25 и в 12.56. В настоящий момент подробно изучаются и анализируются записи переговоров с пилотами авиасудна, проводятся иные многочисленные следственные действия», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Протасевич. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
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Несколько команд-участниц ЧМ решили снять национальные флаги в знак солидарности с Беларусью
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Несколько команд-участниц ЧМ по хоккею в Риге выразили желание снять свои флаги в знак солидарности с Белоруссией, сообщил президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис.
Калвитис раскритиковал замену официального белорусского национального флага в гостинице командного чемпионата мира на красно-белый, традиционно используемый белорусской оппозицией. Он также добавил, было бы лучше, если бы флаг поменяли у здания Рижской думы, но не в местах, связанных с ЧМ, передает латвийское издание LSM.LV.
Кроме того президент ЛХФ признал, что политики явно используют спорт в своих целях, но возлагать ответственность на спортсменов неправильно. Калвитис также сообщил, что в знак солидарности с Беларусью несколько команд выразили желание снять свои флаги.
По его словам, замена флага встревожила белорусских игроков. Были и «другие проявления», которые побудили организаторов усилить безопасность белорусской команды.
Уточняется, что Калвитис обеспокоен тем, что безопасность латвийского флага может быть поставлена под угрозу на следующем чемпионате мира. ЧМ-2022 пройдет в Финляндии, ЧМ-2023 – в России.
Ранее Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед возбудил в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и главы МИД Латвии Эдгарда Ринкевича уголовное дело за действия, направленные на возбуждение национальной вражды, после инцидента с флагом республики.
Напомним, послу Латвии и другим сотрудникам посольства было предложено покинуть Белоруссию после того, как вместо государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Латвии подняли бело-красно-белый, традиционно используемый белорусской оппозицией. Латвия в ответ на действия Белоруссии выслала посла республики и всех дипломатов.
Путин и Лукашенко завершили переговоры
Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко продолжались более пяти часов, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Как сообщил Песков, «переговоры только что завершились», передает РИА «Новости».
В пятницу Путин и Лукашенко встретились в сочинской резиденции Бочаров Ручей российского лидера. Лукашенко привез на переговоры с Путиным дипломат с документами и пообещал рассказать о ситуации вокруг экстренной посадки борта Ryanair. Он заявил о попытках раскачать ситуацию в Белоруссии. Кроме того, Лукашенко рассказал о рекордном росте товарооборота между Россией и Белоруссией.
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Лукашенко заявил о попытках раскачать ситуацию в Белоруссии
На фоне инцидента с посадкой самолета Ryanair наблюдается попытка раскачать ситуацию в Белоруссии до уровня августа прошлого года, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи.
«Идет попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года. Просто понятно, что от нас хотят эти друзья наши западные. Что тут обсуждать. Но нет тех высот, которые большевики не брали. Возьмем и мы», – цитирует РИА «Новости» Лукашенко.
В пятницу Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с президентом России Владимиром Путиным в резиденции Бочаров Ручей. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что «сначала президенты двух стран побеседуют, а затем их общение продолжится за рабочим обедом».
В Кремле не исключают, что Лукашенко проинформирует Путина о состоянии белорусской экономики, разговор о возможной помощи будет зависеть от того, как глава республики поставит вопрос. В то же время сам Лукашенко, комментируя повестку предстоящих переговоров, заявил, что в основном речь пойдет об экономике. Также сообщалось, что на встрече может быть затронута ситуация вокруг вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Протасевич. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.