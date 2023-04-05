Президент Литвы Науседа пытался скрыть вступление в КПСС в 1988 году

В мае 1988 года нынешний президент Литвы Гитанас Науседа написал заявление с просьбой принять его в Компартию, документы, подтверждающие эту информацию, опубликовал журналист Довидас Панцеровас в своем Facebook* (деятельность Meta* (соцсети Facebook, Instagram*) запрещена в России как экстремистская).

Панцеровас рассказал, что Литовский особый архив предал огласке списки людей, которых должны были выслать из Литвы, среди них есть и документы президента Науседы, сообщает портал Delfi.

В числе документов заявление Науседы на вступление в Компартию от 20 мая 1988 года, партийный билет ему был выдан 27 июня того же года. Журналист рассказал, что специалисты не оспаривают подлинность этих документов.

На его запрос в президентской службе подтвердили, что Науседа «был принят в Компартию в мае 1988 года. Соответствующие документы хранятся в Госархиве и они доступны для общества. Когда начался Саюдис (общественно-политическая организация Литвы, возглавившая процесс выхода Литовской ССР из состава СССР и восстановления независимости Литовской Республики), Науседа в деятельности Компартии не участвовал».