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    29 октября 2024, 14:24 • В мире

    Клан закоренелых ненавистников России потерпел катастрофу

    Клан закоренелых ненавистников России потерпел катастрофу
    @ Christian Spicker/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Никита Демьянов

    Главным результатом прошедших только что в Литве парламентских выборов стало падение Габриэлюса Ландсбергиса – представителя одиозного клана давних врагов России. Его дед Витаутас был одним из участников развала СССР. Еще недавно Ландсбергиса-внука прочили в президенты Литвы, а теперь он лишился и поста министра иностранных дел, и даже места в парламенте. Как и почему все это произошло?

    Людям, заставшим момент падения СССР, представлять Витаутаса Ландсбергиса не нужно. Этот литовский музыковед, в одночасье вставший во главе движения за выход республики из Советского Союза, хранит в душе немало тайн. Его отца Витаутаса Ландсбергиса-Жямкальниса (1899–1993) подозревали в работе на советскую разведку. У этих подозрений были веские основания: ведь Ландсбергису-Жямкальнису, во время гитлеровской оккупации сотрудничавшему с немецкими властями, потом в 1959 году позволили вернуться в Литву и не трогали.

    Самого Ландсбергиса-сына много десятилетий подозревали в том, что он сотрудничал с КГБ в качестве тайного осведомителя. В 1980-х Ландсбергиса и других агентов коммунистических спецслужб поставили руководить общественными движениями, призванными проводить санкционированный сверху процесс «демократизации». Вот только в какой-то момент этот процесс вышел из-под контроля…

    После выхода Литвы из состава СССР Витаутас Ландсбергис получил неофициальный титул «отца литовской независимости» и гигантское политическое влияние, которое он сохранил даже тогда, когда ушел со всех официальных постов. Клан Ландсбергисов, этих, как их именуют недруги, «потомственных стукачей и коллаборационистов», глубоко запустил щупальца в систему управления страной.

    В 1993 году Витаутас Ландсбергис учредил партию «Союз Отечества», которая до октября 2024 года (сейчас она имеет расширенное название «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы», СО – ХД) являлась самой могущественной в государстве. Своим главным политическим наследником Ландсбергис-старший решил сделать внука Габриэлюса (родился в 1982-м). Этот «наследный принц» уже в юности был направлен на работу в МИД. В 2014 году Ландсбергиса-внука избрали депутатом в Европарламент, чтобы он пообтерся среди европейской элиты. В 2016-м Ландсбергис избрался в литовский Сейм, его начали раскручивать в качестве будущего президента Литвы.

    По итогам 2012 года ландсбергисты (они также именуют себя консерваторами, на местном сленге – «консервы») потеряли власть в Литве на восемь лет – и все это время отсиживались в оппозиции. Большинство народа оказалось возмущено итогами деятельности поставленного «Союзом Отечества» премьер-министра Андрюса Кубилюса – тот так боролся с последствиями экономического кризиса 2008-го, что ликвидировал всю социальную систему в стране. Кроме того, многим литовцам, жителям страны, исторически имеющей тесные связи с Россией и Белоруссией, не могло понравиться, что ландсбергисты всячески старались разрушить отношения Литвы с Москвой и Вильнюсом.

    Для Витаутаса Ландсбергиса это что-то очень личное, субъективное – испытываемая им искренняя злоба к России, которую он передал своему внуку.

    В конце 2020 года партия СО – ХДЛ, которую теперь возглавлял Габриэлюс Ландсбергис, вернулась во власть. Уже через пару месяцев после победных для «консервов» выборов более половины населения выразили недоверие новому правительству. Особенно «консервы» настроили против себя людей тем, что до предела «закрутили гайки» в период ковид-пандемии. В отличие от России, где самоизоляция продержалась лишь в течение нескольких месяцев 2020 года, а потом государство начало постепенно ослаблять ограничения, страны Прибалтики просуществовали в режиме жесточайшего карантина два года.

    Что касается внешней политики, то этому вектору «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» всегда придавал особое значение. Недаром Габриэлюса Ландсбергиса поставили именно во главе Министерства иностранных дел. В СО – ХДЛ пообещали «отстаивать демократические ценности, противостоять нарушениям прав человека и защищать борцов за свободу во всем мире – от Белоруссии до Тайваня». Основной точкой деятельности литовских консерваторов на внешнем направлении на первый год их правления стало разрушение отношений с Белоруссией.

    Партия Ландсбергиса делала это, не считаясь с экономическими потерями: один только запрет на транзит через Клайпеду продукции «Беларуськалия» в конце 2021-го принес литовской экономике миллиардные убытки и повлек волну увольнений в транспортном секторе. Еще одним вектором своей разрушительной деятельности литовские консерваторы провозгласили борьбу с Белорусской АЭС. Их усилиями Литва не только сама отказалась приобретать дешевую электроэнергию, произведенную на БелАЭС, но и уговорила Латвию и Эстонию полностью отказаться от российского и белорусского электричества, перейдя на дорогое европейское.

    Еще одним итогом пребывания консерваторов у власти стала ссора Литвы с Китаем. Сначала Вильнюс осыпал Пекин оскорблениями, обвиняя в «зажиме демократии», а также в том, что китайцы якобы занимаются в странах Евросоюза «тотальным шпионажем» и «захватом влияния». Но потом Литва допустила куда более серьезную выходку – открыла у себя официальное представительство Тайваня, пойдя таким образом на прямое нарушение принципа «одного Китая». Разъяренный Пекин снизил свое диппредставительство в Литве до минимума и ввел против прибалтийской республики санкции, которые нанесли ей огромный урон.

    Еще больший ущерб претерпели российско-литовские отношения. Задолго до начала СВО Вильнюс изощрялся в оскорблениях в адрес Москвы. Литва взяла на себя инициативу вредить Москве в самых разных точках постсоветского пространства – например, ландсбергисты зачастили в Тбилиси, где пытались наставлять грузин, как правильно «бороться с агрессивной Россией».

    Когда весной 2020-го началась общезападная кампания по удушению РФ санкциями, то Литва инициативно вводила такие санкции, которые Брюссель от них не требовал – например, ввела запрет на выдачу виз всем гражданам России, пыталась блокировать Калининградскую область.

    Витаутас и Габриэлюс Ландсбергисы внушали литовцам, что «необходимо готовиться к агрессии России», что «если Москва почувствует слабость, то непременно нападет» – что порождает в стране атмосферу крайней нервозности и неуверенности.

    Отсюда становится понятна причина, по которой многим литовцам власть «консервов» (ощутивших на своей шкуре деятельность Ландсбергиса-младшего в виде повышения тарифов и потери рабочих мест) успела надоесть. Весной этого года в Литве состоялись президентские выборы. Консерваторы отказались от первоначального плана выставить на них Габриэлюса Ландсбергиса – рейтинги показывали, что это гиблая затея.

    А 13–27 октября в Литве состоялись два тура очередных парламентских выборов, на которых выиграла Социал-демократическая партия, возглавляемая Вилией Блинкявичюте. С именем Блинкявичюте связан осторожный оптимизм и надежда на некоторое потепление в российско-литовских отношениях – хотя бы потому, что ниже того уровня, до которого они рухнули при власти ландсбергистов, падать уже некуда. А СО – ХДЛ в парламенте нового образца получит только 28 мест из 141 (в предыдущем Сейме у них было 50 мест).

    Ландсбергис попадал в парламент по итогам состоявшегося 13 октября первого тура выборов, когда граждане голосовали за партийные списки. Но для поддержания своего авторитета ему было необходимо, чтобы избиратели продемонстрировали свое доверие лично – и в итоге потерпел унизительное поражение.

    «Между прочим, избирался Ландсбергис-младший от Каунаса – родовой вотчины династии Ландсбергисов, главной цитадели литовского консерватизма, русофобии и национализма. Именно такое, кажется, называется «выгнали из борделя за разврат»,

    отмечает политолог Александр Носович.

    Окончательно добила репутацию Ландсбергиса-младшего история, случившаяся аккурат под выборы. Парламентская оппозиция выяснила, что когда Габриэлюс Ландсбергис на публику кричал, что в случае «нападения России» готов защищать Литву с оружием в руках, он одновременно купил для себя и семьи роскошный дом на живописном греческом острове.

    Позор поражения оказался так велик, что Ландсбергис-младший снял с себя полномочия главы партии и даже отказался от места в Сейме. Объявил, что «сделает перерыв в политической карьере», дабы обдумать свои ошибки. «Сигнал избирателей вполне ясен и для партии, и для меня лично, было бы неправильно не услышать этот сигнал», – заявил он по итогам выборов.

    Конечно, не стоит ожидать, что после этих выборов политика Литвы поменяется. «Основной трек внешней политики – ориентация на США, евроатлантическое единство, НАТО, оборону – не изменится», – говорит литовский политолог Вадим Воловой. Но все же разгромное поражение одного из наиболее рьяных ненавистников России показывает, что даже в Прибалтике есть предел зоологической русофобии.

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