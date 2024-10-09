Градус русофобии в Прибалтике способна понизить женщина

Tекст: Кирилл Аверьянов

В Литве 13 октября пройдут парламентские выборы, победу на которых, с большой долей вероятности, одержит оппозиция в лице Социал-демократической партии Литвы. В этом случае премьер-министром прибалтийской республики, скорее всего, станет Вилия Блинкявичюте.

Этого человека можно назвать наиболее здравомыслящим человеком в литовской политике. Она, конечно, не пророссийский политик, однако ей чужды оголтелый евроатлантизм и русофобия, характерные для правящих сегодня партий «Союз Отечества – Литовские христианские демократы» и «Движение либералов».

Блинкявичюте придерживается левых взглядов, и на протяжении всей своей карьеры она реализовывала их на практике, занимая пост министра социальной защиты и труда и будучи депутатом Сейма и Европарламента. Для нее приоритетным является обеспечение благосостояния литовских граждан, а не следование традиционным в Литве идеологическим установкам, в соответствии с которыми республика должна быть в авангарде евроатлантистской политики и отмежевываться от всего, что связано с Россией.

Так, Блинкявичюте не поддержала решение МИД Литвы открыть в Вильнюсе представительство Тайваня, которое вызвало крайне негативную реакцию со стороны КНР. «Мы не приняли бы такого решения, следствием которого стало начало экономической войны», – заявила политик.

В начале текущего года Блинкявичюте назвала ошибкой и необдуманным шагом призыв министра образования, науки и спорта Литвы Гинтаутаса Якштаса закрыть в республике все школы с обучением на русском языке. Эта позиция имела внешнеполитическое измерение, поскольку идея закрытия русских школ возникла после скандального инцидента в одной из вильнюсских школ – ученики несколько раз выстрелили из пневматического оружия в своего сверстника, который сказал, что не поддерживает действия России на Украине.

Комментируя эту историю, лидер социал-демократов заявила: «Министру следовало бы признать ошибку, а чтобы выступать с подобными заявлениями, нужно серьезно обдумать, проанализировать, серьезно подготовиться, оценить и обсудить. Он – министр, и не может говорить лишь бы что. Необходимо признать ошибку, извиниться, чтобы не создавать противостояние людей».

Также Блинкявичюте отметила, что правительство делает очень мало для помощи школам национальных общин. В Литве, где доминируют ксенофобские настроения, такая точка зрения выглядит весьма смело.

Умеренная позиция Социал-демократической партии Литвы по геополитическим вопросам проявилась в ходе внутрилитовского обсуждения международного инцидента, случившегося в 2021 году. Тогда председатель комитета Сейма по иностранным делам Жигимантас Павиленис в ходе визита в Грузию публично поддержал сторонников экс-президента Михаила Саакашвили в их конфликте с представителями партии «Грузинская мечта», которую уже тогда обвиняли в пророссийских симпатиях. Социал-демократы посчитали, что выходка Павилениса наносит ущерб репутации Литвы, и призвали его подать в отставку.

Нетипичное для литовского политикума здравомыслие Блинкявичюте, по все видимости, породило у руководства Белоруссии надежду на нормализацию белорусско-литовских отношений после парламентских выборов.

Глава белорусского МИД Максим Рыженков прямо заявил: «Надеемся, что итоги парламентских выборов в октябре текущего года создадут условия для восстановления белорусско-литовского диалога. Отмечаем запрос на корректировку восточной политики ЕС по итогам выборов в целом ряде европейских стран, примеру которых может последовать и литовский народ.

Пользуясь возможностью, хочу публично обратиться к жителям Литвы. Призываю простых литовцев как подлинных носителей суверенитета своей страны спокойно и рацио­нально разобраться в ситуации и сказать свое веское слово в защиту цивилизованного общения со своими соседями».

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, представляющая одну из правящих партий «Движение либералов», обвинила Рыженкова в попытке вмешательства в литовские выборы, намекая на поддержку оппозиционных социал-демократов.

Согласно социологическому исследованию, проведенному 16–25 сентября, Социал-демократическая партия Литвы лидирует и может рассчитывать на 24,1% голосов избирателей, на втором месте – «Союз Отечества – Литовские христианские демократы» (18%), на третьем – новая левая партия «Рассвет Немана» (16%).

С последней социал-демократы могут составить жизнеспособную правящую коалицию, которая изберет Вилию Блинкявичюте на пост премьер-министра.

О желательности смены нынешнего премьер-министра от христианских демократов Ингриды Шимоните в мае говорил действующий президент Литвы Гитанас Науседа. Умеренный Науседа в этом году одержал разгромную победу над радикальной Шимоните во втором туре президентских выборов (75,6% против 24,4%). Теперь «ястреб» в юбке может лишиться и премьерского поста.

Накануне дня президентских выборов Шимоните козыряла тем, что у нее есть разрешение парламента на отправку войск на Украину в рамках «тренировочной миссии». Однако литовских избирателей это не впечатлило. Более того, на тех выборах в бюллетене был кандидат, который прямо призывал к прекращению вражды с Россией, – Эдуардас Вайткус, и он набрал феноменальные для прибалтийской республики 7,3% голосов.

Все это свидетельствует о том, что даже в Литве граждане устали от навязчивой антироссийской пропаганды и готовы поддерживать на выборах если не пророссийских, то хотя бы умеренных политиков. Возможно, это станет сигналом и примером для избирателей других стран Прибалтики.