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Литва разочарована нежеланием Евросоюза полностью разорвать отношения с Грузией
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил о сожалении из-за нежелания ЕС разрывать связи с Грузией из-за закона «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Глава литовской дипломатии, ранее участвовавший в антиправительственном митинге в Тбилиси, в понедельник заявил грузинским журналистам в Люксембурге, где ЕС определяет меры против Грузии, что «к сожалению, в документе не упоминается вариант фактической остановки интеграции Грузии в Евросоюз».
«А это, по моему мнению, должно было быть», – сказал дипломат, который, как считают в Тбилиси, является одним из лидеров антигрузинской кампании в ЕС.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в свою очередь заявил перед началом встречи министров иностранных дел, что «двери для членства Грузии в ЕС открыты, но если правительство будет себя вести так, как ведет сегодня, то они закроются, и народ Грузии пострадает, заплатит цену».
Он сообщил, что предложит краткосрочный и среднесрочный планы действий по Грузии, но «решение в понедельник не будет принято, так как это – ориентационные дебаты».
При этом Боррель не исключил, что ЕС вскоре откажется выделять Грузии средства в рамках Европейского фонда мира и может отказаться от контактов с Грузией на высоком политическом уровне.
Депутат парламента Грузии от проправительственного большинства Гурам Мачарашвили заявил, что «по всем направлениям международные институты признают первенство Грузии».
«Никаких оснований нет говорить о заминке Грузии на пути евроинтеграции», – сказал он.
Комментируя возможность «закрытия дверей» для Грузии, депутат сказал, что недавние выборы в Европарламент продемонстрировали, что «в самих странах Европы подавляющая часть общества закрыла двери перед ультралиберальным и фашистским подходами».