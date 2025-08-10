  • Новость часаСК установил командира ВСУ, обстреливавшего Белгородскую область
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Политолог: Узнав об Аляске, европейцы находятся в политическом тупике
    Трагичный для Армении сценарий переговоров в США оказался правдой
    Лукьянов: Выбор Аляски подчеркивает формат переговоров России и США «один на один»
    NBC News: В Белом доме обсуждают возможность пригласить Зеленского на Аляску
    «Коалиции желающих» не желает отправлять войска на Украину
    Европейцы призвали США не отказывать Украине в возможности вступить в НАТО
    ВСУ снизили требования к колумбийским наемникам из-за потерь
    Названа причина смерти Ивана Краско
    Мнения
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Аляска как первый шаг

    Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.

    11 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Откуда пошла попса

    Оказалось, что более всего публика падка на самое примитивное. Слухи о том, что Паганини заключил контракт с дьяволом, соблазнил сестру Наполеона и убил любовницу, приводили на концерты гораздо больше людей, чем тех, кто мог оценить технику его игры.

    3 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Если «список Эпштейна» существует, то последние времена наступили

    Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?

    12 комментариев
    10 августа 2025, 09:40 • В мире

    Гагарин и Терешкова приводят в ярость националистов Литвы

    Гагарин и Терешкова приводят в ярость националистов Литвы
    @ Валентин Черединцев/ТАСС

    Tекст: Станислав Лещенко

    В Литве должно быть запрещено гордиться Юрием Гагариным и Валентиной Терешковой – по крайней мере, в этом убеждены местные националисты. Даже заретушированные изображения легендарных советских космонавтов названы «пропагандой», «манипуляцией» и даже угрозой для детских умов. Как и почему возник подобный скандал?

    Началось с того, что в редакцию государственного «Литовского национального радио и телевидения» обратилась женщина по имени Рената, рассказавшая возмутительную по местным меркам новость: в одном из супермаркетов местной торговой сети Rimi ей вручили стикер с …Юрием Гагариным! Оказалось, что Rimi проводит образовательную акцию «Познай космос», адресованную в первую очередь детям. Она заключается в том, что при покупке на определенную сумму клиенты получают стикеры на космическую тему. Вот этой женщине и достался маленький портретик Гагарина.

    Такой дар покупательницу возмутил, и она обратилась в государственные СМИ, чтобы излить свое негодование. Рената считает, что личность Гагарина не подходит для образовательной кампании, направленной на литовских детей. По двум причинам – во-первых, как она уверена, размещение на стикерах первого космонавта Земли служит прославлению «государства-агрессора». Во-вторых, по ее мнению, в Rimi попытались обойти действующий в Литве закон о запрете советской символики.

    Надпись «СССР» на шлеме Гагарина заретушировали, но Рената подчеркивает, что она из того поколения, которое видело эту фотографию на каждом шагу. И даже если сейчас буквы «СССР» замазаны, воображение все равно немедленно дорисовывает недостающую деталь.

    Поэтому, полагает Рената, изображение Гагарина даже в отцензурированном виде подпадает под действие статьи 524-й кодекса административных правонарушений Литвы, согласно которой «публичное демонстрирование символов тоталитарных режимов запрещено, если это может быть воспринято как пропаганда этих режимов».

    Как уверяет покупательница, Гагарин сегодня – не только космонавт. «В России… это символ, который активно используется как пропаганда советского величия. Это не нейтральный образ – это инструмент пропаганды», – доказывает Рената.

    Вскоре ее единомышленники обнаружили еще один ужасающий факт: оказалось, что помимо Гагарина на альбоме наклеек из Rimi нашлось место и для Валентины Терешковой. «Вскоре после полета первого мужчины в космос настал черед первой женщины в космосе. Первой женщиной, побывавшей в космосе, стала Валентина Терешкова, которая совершила полет в 1963 году», – гласит надпись под картинкой. Этот момент с точки зрения пропагандистов еще более шокирующий – ведь Терешкова здравствует и поныне, она депутат Госдумы РФ, «соучаствует в преступлениях путинского режима» и находится под западными санкциями.

    Редакция Lrt.lt немедленно обратилась в Rimi с вопросом: понимают ли они, какие ужасные вещи творят? И получили ответ: в Rimi сообщили, что цель затеянной ими акции – стимулировать интерес детей к науке, а альбом содержит только фактическую информацию об этапах освоения космоса. «Сознательно исключены все символы или надписи, связанные с государственными или идеологическими отсылками – чтобы сосредоточиться лишь на фактах», – подчеркивают в Rimi.

    Ситуация крайне возбудила литовских националистов. В особенности их бесит, что с юридической точки зрения позиция торговой сети безупречна.

    Да, в литовском законодательстве есть запрет на советскую символику, но нет запрета на изображение лиц выдающихся советских героев, прославившихся в разных сферах. «Юрий Гагарин исторически значим, но его образ ассоциируется с символикой СССР. Но в данном случае нет ни одного запрещенного символа, изображение подано как факт – историческая личность в образовательном альбоме. Оно не носит политической коннотации, не содержит символов СССР. Поэтому нельзя считать это пропагандой режима», – заявил адвокат Эгидиюс Керас.

    Однако пошли разговоры о том, что все равно Rimi нужно как-нибудь наказать, чтобы другим впредь было неповадно. В частности, маркетолог Линас Шимонис охарактеризовал эту ситуацию как «пример классической пропаганды». Шимонис пояснил свою мысль так: «Образ предназначен для детей, которые не понимают, что это за лицо. Символы вводятся подсознательно... И если родители это показывают без объяснения, шаг сделан: подсунуть ребенку образ, связанный с той страной, которая сегодня называется Россией… Это классическая манипуляция, даже если она тонкая».

    Шимонис уверяет, что любой позитивный образ, связанный с Россией, может быть воспринят как «элемент пропаганды».

    По его словам, пропаганду можно найти даже в самых безобидных на первый взгляд вещах, имеющих отношение к РФ. «Даже мультсериал "Маша и Медведь", который смотрели наши дети, содержит символику. Я, как маркетолог вижу такие манипуляции. Это учебник в действии», – предупреждает Шимонис.

    Стоит отметить иррациональную ненависть литовских «патриотасов» к «Маше и Медведю» – о подрывной силе казалось бы безобидного детского мультика в Литве рассуждают уже не первый год. Одновременно националисты требовали от местных кинотеатров отказаться от показа современных российских художественных фильмов. А с 2022 года литовские власти перешли к тому, о чем они давно мечтали – к фронтальным запретам. Тогдашний министр культуры Симонас Кайрис пришел к мысли о необходимости введения всеобщего «ментального карантина» на российскую культуру – поскольку, по его мнению, «Россия сознательно использует культуру как оружие».

    В частности, гонениям посмертно подверглись лица, сравнимые по масштабу с Гагариным, но действовавшие в другой сфере – великие русские композиторы. В январе 2023 года литовский Национальный театр оперы и балета исключил из репертуара произведения Сергея Прокофьева, Петра Чайковского и Игоря Стравинского. Чтобы угодить Кайрису, руководители других литовских театров тоже принялись избавляться от творений русских писателей и композиторов. Это вызвало одобрение тогдашнего премьер-министра Ингриды Шимоните. «Я думаю, что в нашем обществе есть интоксикация русской культурой. Меня не удивляет нынешнее нежелание ее играть, слушать, читать или делать что-то еще», – заявила глава Кабмина.

    Возвращаясь к Гагарину, стоит отметить, что его имя всплывает в ходе идеологических споров в Литве не впервые. Два года назад в этом государстве проходила очередная компания по «десоветизации» – в ходе которой боролись с оставшимися со времен СССР канализационными люками и переименовывали те улицы с «неправильными» названиями, что не успели переименовать раньше. Тогда вокруг некоторых улиц вспыхнули споры: некоторые усомнились в том, что их надо переименовывать. Глава комиссии по десоветизации Витас Карчаускас сообщил, что эти споры возникли в частности из-за улиц Мирная, Космонавтов, Слесарей, а также из-за улицы имени Юрия Гагарина, имевшейся в городке Грузджяй в Шяуляйском районе.

    Нашлись те, что счел, что первый человек, побывавший в космосе, является общечеловеческим символом. На это поступило возражение: Гагарин являлся не только космонавтом, он был еще и советским военным. «Была долгая дискуссия о том, как действовать», – вспоминает Карчаускас. В конце концов, комиссия решила, что «использование фамилии Гагарина в названии улицы имеет советский идеологический контекст» – а посему улицу следует переименовать.

    Окончание нынешнего скандала тоже предсказуемо – судя по всему, Rimi уберет портреты Гагарина и Терешковой из коллекции своих стикеров. Ссориться с националистическим активом себе дороже. Ведь растиражированная по местному радио и телевидению информация о предпринятой Rimi «идеологической диверсии» всколыхнула националистические массы – уже раздаются призывы организовать бойкот провинившейся торговой сети. Скоро литовские дети станут получать в Rimi стикеры с лицами одних только американских астронавтов и не узнают о том, что соседняя страна, которую сейчас в Литве приказано ненавидеть всей душой, имеет не меньшие, чем США заслуги в освоении космоса.

    Естественно, никто и не вспомнил, что у Литвы были два собственных космонавта. Стикеры с их лицами тоже могли бы выдавать в Rimi. Но о них велено забыть, поскольку в космос они попали благодаря Советскому Союзу.

    Один из этих двоих – Алексей Елисеев, старейший из ныне здравствующих летчиков-космонавтов СССР. Отцом Елисеева был этнический литовец Станисловас Курайтис, но в силу ряда обстоятельств он взял фамилию матери. Елисеев совершил в качестве бортинженера три космических полета по программе «Союз»: на кораблях «Союз-5», «Союз-8» и «Союз-10». И он же совершил в 1969 году восьмой в мире выход в открытый космос во время полета на «Союзе-5». Родина высоко оценила заслуги Алексея Елисеева: он дважды Герой Советского Союза.

    В свою очередь, Римантас Антанас Станкявичюс (1944 - 1990) прославился как участник программы испытаний космического челнока «Буран». В 1975-м Станкявичюс получил квалификацию летчика-испытателя, а в феврале 1982 года он сдал все экзамены и стал космонавтом – причем с самого начала его готовили именно под участие в программе «Буран».

    Станкявичюс активно включился в работу над челноком: он отрабатывал системы его ручного управления и автоматической посадки в ходе полетов на летающих лабораториях Ту-154ЛЛ и МиГ-25ЛЛ. 10 ноября 1985 года он же качестве второго пилота участвовал в первом полете «Бурана» на горизонтальных летных испытаниях, в его первой автоматической посадке (10 декабря 1986), и в его первом полностью автоматическом полете (23 декабря 1986). Также Станкявичюс совершил четырнадцать полетов на самолете БТС-02 (полноразмерный аналог «Бурана», предназначенный для наземных и атмосферных испытаний), включая и первую его полностью автоматическую посадку, выполненную 16 февраля 1987 года.

    В том, что «Буран» выполнил свой космический полет 15 ноября 1988 года совершенно успешно, огромная заслуга и Станкявичюса. К сожалению, испытатель 9 сентября 1990 года погиб. Это произошло в итальянском городе Сальгареда, где проводилось международное авиационное шоу «Акробатические крылья». Су-27, пилотируемый Станкявичюсом, разбился во время демонстрационного полета.

    Новым поколениям литовцев ни о Гагарине, ни о Терешковой, ни о Елисееве, ни о Станкявичюсе знать не велено. Общество в Литве воспитывают таким образом, чтобы Россия/СССР воспринимались в его сознании как один большой ГУЛАГ, где нет ни науки, ни искусства, ни каких-либо достижений. А все научно-технические достижения литовцы должны связывать с заокеанским «большим братом» и с Западной Европой.

    Главное
    Страны Европы назвали ЛБС на Украине отправной точкой переговоров о территориях
    Российская ПВО за ночь уничтожила 121 дрон над 14 регионами и Азовским морем
    Вузы России рассказали о росте числа желающих поступить на платное обучение
    В ОП предложили вписать внуков в паспорта бабушек и дедушек
    Талибы начали массово закрывать женские салоны красоты в Кабуле
    Бойцы группы «Север» рассказали о новом методе ВСУ снизить потери в боях
    Власти Китая обнаружили более 1 тыс. новых случаев лихорадки чикунгунья

    Кто станет главным бенефициаром от встречи России и США

    Одного слова о предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа оказалось достаточно, чтобы сильно обрадовать рынки. Активы растут в цене с обеих сторон – и российской, и украинской. Мирный исход является на рынках настолько долгожданным, что реакция идет моментально. Что ждет российскую экономику и бизнес, если переговоры пройдут в позитивном ключе? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин и Трамп проведут исторический во всех отношениях саммит

    Аляска. Именно там 15 августа пройдет саммит с участием президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Это будет первая с 2021 года встреча президентов России и США, на которой будет обсуждаться не только Украина, но и другие аспекты запущенных двусторонних отношений. Подробности

    Перейти в раздел

    Как японская разведка разжигала русскую революцию

    Ровно 120 лет назад, 9 августа 1905 года в американском Портсмуте началась конференция, призванная установить мир между Японией и Россией. Российская империя проиграла войну, и помог в этом Японии внутренний враг России – революционеры и сепаратисты. Именно среди них японские спецслужбы и вели в первую очередь свою тайную деятельность. Как все это происходило и чему привело в итоге? Подробности

    Перейти в раздел

    Мечтающих о мире украинцев запугали радикальные меньшинства

    На Украине продолжается сдвиг общественного мнения в сторону мирного урегулирования конфликта с Россией. Согласно исследованию Gallup, только 24% населения поддерживают продолжение боевых действий. Однако эта позиция остается доминирующей в публичной сфере – во многом благодаря двум ключевым группам националистов. В чем заключается разница между ними и почему их влияние все еще велико? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации