Гагарин и Терешкова приводят в ярость националистов Литвы

Tекст: Станислав Лещенко

Началось с того, что в редакцию государственного «Литовского национального радио и телевидения» обратилась женщина по имени Рената, рассказавшая возмутительную по местным меркам новость: в одном из супермаркетов местной торговой сети Rimi ей вручили стикер с …Юрием Гагариным! Оказалось, что Rimi проводит образовательную акцию «Познай космос», адресованную в первую очередь детям. Она заключается в том, что при покупке на определенную сумму клиенты получают стикеры на космическую тему. Вот этой женщине и достался маленький портретик Гагарина.

Такой дар покупательницу возмутил, и она обратилась в государственные СМИ, чтобы излить свое негодование. Рената считает, что личность Гагарина не подходит для образовательной кампании, направленной на литовских детей. По двум причинам – во-первых, как она уверена, размещение на стикерах первого космонавта Земли служит прославлению «государства-агрессора». Во-вторых, по ее мнению, в Rimi попытались обойти действующий в Литве закон о запрете советской символики.

Надпись «СССР» на шлеме Гагарина заретушировали, но Рената подчеркивает, что она из того поколения, которое видело эту фотографию на каждом шагу. И даже если сейчас буквы «СССР» замазаны, воображение все равно немедленно дорисовывает недостающую деталь.

Поэтому, полагает Рената, изображение Гагарина даже в отцензурированном виде подпадает под действие статьи 524-й кодекса административных правонарушений Литвы, согласно которой «публичное демонстрирование символов тоталитарных режимов запрещено, если это может быть воспринято как пропаганда этих режимов».

Как уверяет покупательница, Гагарин сегодня – не только космонавт. «В России… это символ, который активно используется как пропаганда советского величия. Это не нейтральный образ – это инструмент пропаганды», – доказывает Рената.

Вскоре ее единомышленники обнаружили еще один ужасающий факт: оказалось, что помимо Гагарина на альбоме наклеек из Rimi нашлось место и для Валентины Терешковой. «Вскоре после полета первого мужчины в космос настал черед первой женщины в космосе. Первой женщиной, побывавшей в космосе, стала Валентина Терешкова, которая совершила полет в 1963 году», – гласит надпись под картинкой. Этот момент с точки зрения пропагандистов еще более шокирующий – ведь Терешкова здравствует и поныне, она депутат Госдумы РФ, «соучаствует в преступлениях путинского режима» и находится под западными санкциями.

Редакция Lrt.lt немедленно обратилась в Rimi с вопросом: понимают ли они, какие ужасные вещи творят? И получили ответ: в Rimi сообщили, что цель затеянной ими акции – стимулировать интерес детей к науке, а альбом содержит только фактическую информацию об этапах освоения космоса. «Сознательно исключены все символы или надписи, связанные с государственными или идеологическими отсылками – чтобы сосредоточиться лишь на фактах», – подчеркивают в Rimi.

Ситуация крайне возбудила литовских националистов. В особенности их бесит, что с юридической точки зрения позиция торговой сети безупречна.

Да, в литовском законодательстве есть запрет на советскую символику, но нет запрета на изображение лиц выдающихся советских героев, прославившихся в разных сферах. «Юрий Гагарин исторически значим, но его образ ассоциируется с символикой СССР. Но в данном случае нет ни одного запрещенного символа, изображение подано как факт – историческая личность в образовательном альбоме. Оно не носит политической коннотации, не содержит символов СССР. Поэтому нельзя считать это пропагандой режима», – заявил адвокат Эгидиюс Керас.

Однако пошли разговоры о том, что все равно Rimi нужно как-нибудь наказать, чтобы другим впредь было неповадно. В частности, маркетолог Линас Шимонис охарактеризовал эту ситуацию как «пример классической пропаганды». Шимонис пояснил свою мысль так: «Образ предназначен для детей, которые не понимают, что это за лицо. Символы вводятся подсознательно... И если родители это показывают без объяснения, шаг сделан: подсунуть ребенку образ, связанный с той страной, которая сегодня называется Россией… Это классическая манипуляция, даже если она тонкая».

Шимонис уверяет, что любой позитивный образ, связанный с Россией, может быть воспринят как «элемент пропаганды».

По его словам, пропаганду можно найти даже в самых безобидных на первый взгляд вещах, имеющих отношение к РФ. «Даже мультсериал "Маша и Медведь", который смотрели наши дети, содержит символику. Я, как маркетолог вижу такие манипуляции. Это учебник в действии», – предупреждает Шимонис.

Стоит отметить иррациональную ненависть литовских «патриотасов» к «Маше и Медведю» – о подрывной силе казалось бы безобидного детского мультика в Литве рассуждают уже не первый год. Одновременно националисты требовали от местных кинотеатров отказаться от показа современных российских художественных фильмов. А с 2022 года литовские власти перешли к тому, о чем они давно мечтали – к фронтальным запретам. Тогдашний министр культуры Симонас Кайрис пришел к мысли о необходимости введения всеобщего «ментального карантина» на российскую культуру – поскольку, по его мнению, «Россия сознательно использует культуру как оружие».

В частности, гонениям посмертно подверглись лица, сравнимые по масштабу с Гагариным, но действовавшие в другой сфере – великие русские композиторы. В январе 2023 года литовский Национальный театр оперы и балета исключил из репертуара произведения Сергея Прокофьева, Петра Чайковского и Игоря Стравинского. Чтобы угодить Кайрису, руководители других литовских театров тоже принялись избавляться от творений русских писателей и композиторов. Это вызвало одобрение тогдашнего премьер-министра Ингриды Шимоните. «Я думаю, что в нашем обществе есть интоксикация русской культурой. Меня не удивляет нынешнее нежелание ее играть, слушать, читать или делать что-то еще», – заявила глава Кабмина.

Возвращаясь к Гагарину, стоит отметить, что его имя всплывает в ходе идеологических споров в Литве не впервые. Два года назад в этом государстве проходила очередная компания по «десоветизации» – в ходе которой боролись с оставшимися со времен СССР канализационными люками и переименовывали те улицы с «неправильными» названиями, что не успели переименовать раньше. Тогда вокруг некоторых улиц вспыхнули споры: некоторые усомнились в том, что их надо переименовывать. Глава комиссии по десоветизации Витас Карчаускас сообщил, что эти споры возникли в частности из-за улиц Мирная, Космонавтов, Слесарей, а также из-за улицы имени Юрия Гагарина, имевшейся в городке Грузджяй в Шяуляйском районе.

Нашлись те, что счел, что первый человек, побывавший в космосе, является общечеловеческим символом. На это поступило возражение: Гагарин являлся не только космонавтом, он был еще и советским военным. «Была долгая дискуссия о том, как действовать», – вспоминает Карчаускас. В конце концов, комиссия решила, что «использование фамилии Гагарина в названии улицы имеет советский идеологический контекст» – а посему улицу следует переименовать.

Окончание нынешнего скандала тоже предсказуемо – судя по всему, Rimi уберет портреты Гагарина и Терешковой из коллекции своих стикеров. Ссориться с националистическим активом себе дороже. Ведь растиражированная по местному радио и телевидению информация о предпринятой Rimi «идеологической диверсии» всколыхнула националистические массы – уже раздаются призывы организовать бойкот провинившейся торговой сети. Скоро литовские дети станут получать в Rimi стикеры с лицами одних только американских астронавтов и не узнают о том, что соседняя страна, которую сейчас в Литве приказано ненавидеть всей душой, имеет не меньшие, чем США заслуги в освоении космоса.

Естественно, никто и не вспомнил, что у Литвы были два собственных космонавта. Стикеры с их лицами тоже могли бы выдавать в Rimi. Но о них велено забыть, поскольку в космос они попали благодаря Советскому Союзу.

Один из этих двоих – Алексей Елисеев, старейший из ныне здравствующих летчиков-космонавтов СССР. Отцом Елисеева был этнический литовец Станисловас Курайтис, но в силу ряда обстоятельств он взял фамилию матери. Елисеев совершил в качестве бортинженера три космических полета по программе «Союз»: на кораблях «Союз-5», «Союз-8» и «Союз-10». И он же совершил в 1969 году восьмой в мире выход в открытый космос во время полета на «Союзе-5». Родина высоко оценила заслуги Алексея Елисеева: он дважды Герой Советского Союза.

В свою очередь, Римантас Антанас Станкявичюс (1944 - 1990) прославился как участник программы испытаний космического челнока «Буран». В 1975-м Станкявичюс получил квалификацию летчика-испытателя, а в феврале 1982 года он сдал все экзамены и стал космонавтом – причем с самого начала его готовили именно под участие в программе «Буран».

Станкявичюс активно включился в работу над челноком: он отрабатывал системы его ручного управления и автоматической посадки в ходе полетов на летающих лабораториях Ту-154ЛЛ и МиГ-25ЛЛ. 10 ноября 1985 года он же качестве второго пилота участвовал в первом полете «Бурана» на горизонтальных летных испытаниях, в его первой автоматической посадке (10 декабря 1986), и в его первом полностью автоматическом полете (23 декабря 1986). Также Станкявичюс совершил четырнадцать полетов на самолете БТС-02 (полноразмерный аналог «Бурана», предназначенный для наземных и атмосферных испытаний), включая и первую его полностью автоматическую посадку, выполненную 16 февраля 1987 года.

В том, что «Буран» выполнил свой космический полет 15 ноября 1988 года совершенно успешно, огромная заслуга и Станкявичюса. К сожалению, испытатель 9 сентября 1990 года погиб. Это произошло в итальянском городе Сальгареда, где проводилось международное авиационное шоу «Акробатические крылья». Су-27, пилотируемый Станкявичюсом, разбился во время демонстрационного полета.

Новым поколениям литовцев ни о Гагарине, ни о Терешковой, ни о Елисееве, ни о Станкявичюсе знать не велено. Общество в Литве воспитывают таким образом, чтобы Россия/СССР воспринимались в его сознании как один большой ГУЛАГ, где нет ни науки, ни искусства, ни каких-либо достижений. А все научно-технические достижения литовцы должны связывать с заокеанским «большим братом» и с Западной Европой.