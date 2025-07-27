«Борцов с лукашизмом» заподозрили в стремлении уничтожить Литву

Tекст: Станислав Лещенко

Белорусы составляют вторую по численности после украинцев диаспору в Литве – более 62 тыс. человек. Между тем среди политической белорусской эмиграции, сбежавшей от «режима Лукашенко», много носителей так называемого литвинства. «Литвинами» называют себя сторонники воссоздания средневекового Великого княжества Литовского (ВКЛ) – на той же самой обширной территории, но уже вокруг Белоруссии, а не вокруг современной Литвы.

Сторонники этих взглядов именно Белоруссию считают «истинной Литвой», а то государство, которое сейчас носит это название – «самозванцами». В оптике нынешних белорусских сторонников ВКЛ, в случае его воссоздания центр Великого княжества Литовского будет в Минске – или в Вильнюсе (Вильно), отторгнутом у современной Литвы. Нынешняя же Литовская Республика, по их мнению, должна превратиться в одну из провинций воссозданного ВКЛ и переименована – в какую-нибудь Жемайтию или Жмудь. Примечательно, что вскоре после развала СССР идеолог белорусского «змагарства» Зенон Позняк, выступая перед литовским Сеймом, открыто заявил, что «мы будем добиваться Вильнюса», но «мирными средствами».

Долгое время в Вильнюсе не обращали большого внимания на носителей подобного рода идей: раз «литвины» враги Лукашенко, то их идеология не имеет особого значения. Но в 2023 году литовские власти вдруг осознали, что «литвины» враги литовского государства. Литовский официоз выдвинул установку: «литвинство» является «секретным оружием режима Лукашенко». И возможно, коварный Лукашенко сейчас потирает руки, видя, как Литву наводняют выходцы из Белоруссии, которые теперь только ждут удобного момента, чтобы предъявить свои права на Вильнюс. Поэтому литовские власти начали с пристрастием анкетировать мигрантов, пытаясь выяснить: считают ли они себя «литвинами» или нет?

Осевшая в Вильнюсе самозваная «президент Белоруссии» Светлана Тихановская решила вовремя отречься от «литвинства». Она заявила, что не одобряет этих воззрений. С десяток общественных организаций, созданных осевшими в Литве белорусами, тоже объявили «литвинство» «вредной риторикой от спецслужб Кремля и режима Лукашенко». Проживающие в Литве «змагары», осознав, что дело может кончиться депортацией, наперебой начали клясться, что ни у кого из них и в мыслях не было отторгать от Литвы Вильнюс. Однако в начале этого года разразился скандал, из-за которого литовцы заподозрили, что сбежавшие в их страну белорусские оппозиционеры в глубине души продолжают лелеять коварные захватнические планы.

Дело в том, что у многих из белорусских эмигрантов в последнее время возникла проблема – истекает срок действия их паспортов. Приехать на родину и заменить паспорт беглецам боязно – такая поездка может окончиться тюрьмой. Жить же без паспорта тоже не вариант – никто не желает становиться нелегалом под угрозой ареста и депортации.

В итоге в офисе Тихановской решили начать выдачу релокантам «паспортов демократической Беларуси». Макет такого паспорта Тихановская опубликовала в соцсетях – и сразу разгорелся скандал.

Дело в том, что «паспорт демократического белоруса» предполагается украсить гербом «Пагоня» (служил государственным символом Белоруссии с 1991 по 1995 год). «Пагоня» имеет большое сходство с литовским государственным гербом «Витис»: там и там изображен всадник в доспехах с поднятым мечом и щитом с шестиконечным крестом. В этом сходстве нет ничего необычного: территория обоих государств ранее входила в состав Великого княжества Литовского, от которого они оба унаследовали немало общих культурных традиций.

Однако литовские националисты, увидев «беларускі дэмакратычны пашпарт», впали в панику и ярость. Посыпались резкие заявления. «Мы видим де-факто, что это не только официальный Минск, но и... демократическая оппозиция... хотела бы начать или начинает де-факто какой-то раздел этого исторического наследия», – возмутился бывший министр иностранных дел Литвы Аудронюс Ажубалис, ныне депутат Сейма.

Его поддержал другой парламентарий, лидер партии «Национальное объединение» Витаутас Синица: «Хоть регулярно и повторяют, что литвинизм, как идея, маргинален, незначителен, на мой взгляд, сторонниками этой идеи являются очень многие белорусские оппозиционеры, включая штаб Тихановской».

Ажубалис, Синица, бывший министр обороны Ларинас Кащюнас и еще ряд известных литовских политиков обратились к главе МИДа Кястутису Будрису. Они призвали его не допустить использования беглыми белорусами литовской государственной символики. Сразу семьдесят литовских организаций потребовали от правительства запретить беглым белорусам «использовать герб "Витис" и другие наши национальные символы».

В итоге министр внутренних дел Владислав Кондратовичюс сообщил, что «беларускі дэмакратычны пашпарт» никакой силы в Литве иметь не будет и обладатель такого документа не сможет на его основании получить в Литве вид на жительство. Более того, как предупредили в генпрокуратуре, изготовление и использование такого «пашпарта» могут подпасть под статью 300 УК Литвы, предусматривающую ответственность за подделку документов.

Для «змагаров» это оказалось серьезным ударом, ведь они уже наладили выпуск подобных «пашпартов».

В офисе Тихановской пошли на принцип – ведь она собиралась раздавать «пашпарта» за деньги и не хотела отказаться от такого источника доходов. В офисе «президентки» сообщили, что эти «документы» могут приобретать те белорусы-эмигранты, которые осели за пределами Литвы: в странах, властям которых наплевать и на «Витис», и на «Пагоню».

Вскоре офис Тихановской приступил к раздаче паспортов «Новой Беларусі» – стать обладателем «документа», который не признает ни одна страна мира, можно всего за 97 евро. Желающих обзавестись «пашпартом» оказалось не очень много, но среди них только что отпущенный из белорусской тюрьмы и осевший в Литве муж «президента Светы» Сергей Тихановский. Тем самым Тихановский вызвал к себе неприязненное отношение литовских «нациков», заподозривших гостя в том, что он «не уважает национальные святыни Литвы».

Вскоре Тихановский умудрился нанести хозяевам еще более глубокую обиду. Вскоре после того, как потерпела неудачу его попытка собрать 300 тысяч евро на «мощный удар по лукашизму», супруг «президентки» выступил с новой инициативой. Он сказал, что пока Лукашенко не побежден, «змагарам» следует создавать на территории других государств свои «острова» – автономные анклавы.

В Литве этот призыв вызвал эффект разорвавшейся бомбы. Мигом ожили подозрения в том, что белорусы нахлынули в Литовскую Республику с целью поглотить ее государственность.

Глава парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Гедримас Еглинскас назвал идею Тихановского «шокирующей», прямой «угрозой безопасности Литвы». Председатель парламентского комитета по иностранным делам Ремигиюс Мотузас подчеркнул, что никаких «островов» в Литве быть не должно, а иностранцев следует принимать лишь на условиях их полной ассимиляции.

Шумиха поставила в неудобное положение даже президента Литвы Гитанаса Науседу. Совсем недавно он рукопожимался и обнимался с Тихановским, восхваляя его как «мученика» и «борца за свободу», а теперь от него требуют «выставить вон из страны этого провокатора». Пытаясь сгладить страсти, Науседа заявил, что никогда не согласится на создание в Литве каких-либо «островов». Заодно президент намекнул на неадекватность Тихановского. «Давайте учитывать тот факт, что человек в последние несколько лет находился в тюрьме. Возможно, у него немного другое представление о процессах, которые на самом деле происходят… Давайте поймем его ситуацию, постараемся оценить трезво», – призвал Гитанас Науседа.

Сам Тихановский записал видео с извинениями, в котором пытался доказать, что его не так поняли. По его версии, он говорил всего лишь о «создании белорусских бизнес-центров», чтобы с их помощью его соотечественники могли поддерживать связи друг с другом и развивать свою культуру и язык.

Однако джинна литовского национализма не так просто оказалось загнать обратно в бутылку.

Депутат Сейма Витаутас Синица обратился в генпрокуратуру Литвы. Он потребовал выяснить, не влечет ли за собой высказывание Тихановского о «белорусских автономных островах» уголовной ответственности. «Часть 1 статьи 121 УК предусматривает ответственность для тех, кто участвовал в групповой деятельности, ставящей своей целью незаконное изменение конституционного строя литовского государства, посягательство на его независимость или нарушение территориальной целостности», – говорится в заявлении Синицы.

Также Синица призвал лишить офис Светланы Тихановской аккредитации в Литве. По его словам, чета Тихановских «использует наше гостеприимство и добрую волю не для развития добрососедских отношений, а для создания некой альтернативной Беларуси внутри Литвы».

Парадокс, однако, в том, что требованиями о выдворении четы Тихановских литовские националисты ставят в тупик свое собственное правительство, а также всю концепцию борьбы Европы с «режимом Лукашенко». Нельзя просто так выгнать «президентку», получившую от Евросоюза и НАТО «лицензию» на то, чтобы считаться «законно избранной главой демократической Беларуси». Ведь других-то беглых белорусских оппозиционеров в распоряжении Европы нет. В итоге выяснилось, что вольно или невольно «змагары» дискредитируют сами себя – и лишь укрепляют политическое влияние действующего белорусского руководства.