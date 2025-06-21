Власти Белоруссии объяснили освобождение Тихановского

Лукашенко освободил Тихановского из гуманных соображений по просьбе США

Tекст: Вера Басилая

По словам Эйсмонт, решение об освобождении Сергея Тихановского, супруга экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, было принято президентом Александром Лукашенко исключительно по гуманным соображениям, передает ТАСС.

Она пояснила, что президент помиловал 14 осужденных по просьбе президента США.

Эйсмонт уточнила, что среди помилованных есть иностранцы – два гражданина Японии, три гражданина Польши, два гражданина Латвии, а также представители Эстонии, Швеции и США. В этот же список вошли и несколько белорусов, в том числе Сергей Тихановский.

По словам Эйсмонт, все эти лица были ранее осуждены за экстремистскую и террористическую деятельность. Решение об освобождении Тихановского она связала с желанием президента способствовать воссоединению семьи.

Сергей Тихановский был приговорен к 18 годам заключения по обвинению в подготовке массовых беспорядков и ряде других преступлений.

Ранее в МИД Литвы заявили, что Сергей Тихановский был освобожден из заключения и сейчас находится на территории Литвы.

СМИ сообщали, что Белоруссия освободила 14 заключенных после визита заместителя спецпосланника президента США Кита Келлога в Минск. Среди освобожденных оказался Тихановский.