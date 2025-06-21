  • Новость часаМедведев назвал попытки уничтожить ядерную программу Ирана бесполезными
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    Сумы имеют историческое право на возвращение в Россию
    Пашинян заявил, что Зангезурского коридора не будет
    Мордашов рассказал о стоившей ему 7 млрд долларов ошибке
    ФАС начала проверять цены на воду в региональных аэропортах России
    Пушилин рассказал о городских боях в Часовом Яре
    Рогов сообщил о пророссийских настроениях жителей Сум
    СМИ сообщили о размещении США пяти эсминцев с ПРО в Средиземном море
    Зеленский не подтвердил побег с Украины вице-премьера Чернышова
    Минобороны сообщило подробности освобождения села Запорожье в ДНР
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Алименты можно заменить более справедливой системой

    В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного, и получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.

    13 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Длинная воля Москвы снова должна победить

    Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.

    10 комментариев
    Александр Тимохин Александр Тимохин Кто и почему победит в войне Израиля и Ирана

    Через несколько дней после нападения Израиля на Иран становится ясно, за счет чего первые израильские удары стали столь эффективными. С другой стороны, военная мощь Ирана не сломлена, а Израиль сам ежедневно подвергается ракетным атакам. Что и почему способно стать решающим фактором в военном противостоянии этих держав?

    20 комментариев
    21 июня 2025, 19:15 • Новости дня

    МИД Литвы: Сергей Тихановский был освобожден и прибыл в Литву

    Tекст: Вера Басилая

    Сергей Тихановский, муж Светланы Тихановской, был освобожден из заключения и теперь находится на территории Литвы, заявил глава литовского МИД Кестутис Будрис.

    Один из оппозиционных активистов Белоруссии Сергей Тихановский был освобожден и отправился в Литву, передает РИА «Новости». Эту информацию подтвердил глава литовского МИД Кестутис Будрис.

    Будрис заявил, что 14 политических заключенных, в том числе Сергей Тихановский были освобождены, они «находятся в безопасности в Литве».

    Ранее сообщалось, что Белоруссия освободила 14 заключенных после визита заместителя спецпосланника президента США Кита Келлога в Минск. Среди освобожденных оказался Тихановский.

    19 июня 2025, 12:42 • Новости дня
    Долгов назвал три главных сигнала Путина Западу

    Дипломат Долгов: Путин предупредил Запад о недопустимости ущемления интересов России

    Долгов назвал три главных сигнала Путина Западу
    @ Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Встреча президента России с представителями зарубежных информагентств – полезный и важный канал донесения позиции Москвы до международной общественности. Владимир Путин выступил с целым рядом сигналов: в частности, российская сторона открыта к экономическому сотрудничеству и не позволит никому ущемлять свою безопасность, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов.

    «В то время как некоторые западные политики нервозно и скомканно общаются с журналистами, а также избегают российских представителей СМИ, Владимир Путин демонстрирует иной подход. Президент России встречается с сотрудниками информагентств из стран Азии, СНГ и даже недружественных государств, и отвечает на их вопросы предметно и откровенно», – отметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    По его мнению, подобные беседы полезны и важны, поскольку таким образом российская сторона доносит «свою позицию до международной общественности». В ходе нынешней встречи поднималось довольно много тем, но можно выделить несколько сигналов, которые Путин послал зарубежной аудитории, указал дипломат.

    Первый – об открытости России для экономического сотрудничества. «Москва выступает против торговых войн и ограничений. Посыл о сбалансированном развитии мировой экономики отражает интересы подавляющего большинства стран и народов», – пояснил Долгов.

    «Второй сигнал касается того, что российская сторона не поступится своими интересами и не позволит никому ущемлять безопасность страны, – продолжил собеседник. – Президент четко сказал об этом на примере ситуации вокруг Украины, еще раз подробно объяснив нашу принципиальную позицию».

    «Мы добьемся своих стратегических целей. Москва отдает предпочтение урегулированию кризиса путем дипломатии, но с оговоркой: если таким способом решить ситуацию не получится, то мы достигнем своего по-другому, в том числе военным путем», – акцентировал спикер. Он напомнил, что на Западе по-прежнему не оставляют надежд нанести стратегическое поражение России. Именно им было адресовано заявление Путина о преимуществе российской армии на всех направлениях. 

    Еще один важный сигнал связан с обострением конфликта на Ближнем Востоке, отметил дипломат. Президент России уверен, что возможно найти решение, несмотря на все сложности. Эта позиция резко контрастирует с ультиматумами Запада. «Москва выступает за мирное урегулирование между Израилем и Ираном, и старается этому способствовать. Мы не можем повлиять на стороны конфликта, а лишь предлагаем посреднические услуги. Это важно на фоне перегретости и эмоций вокруг эскалации», – указал Долгов.

    Примечателен в этой связи и отказ российского лидера даже обсуждать возможную реакцию Кремля на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи, на которое намекали Израиль и его союзники. «Для нас немыслимо даже рассуждать в такой логике», – подчеркнул дипломат.

    «Подводя итог беседы президента с представителями информагентств, стоит отметить: президент проводит последовательную линию по всем вопросам. Наша позиция не меняется. Другой вопрос, как западные журналисты ее подадут, какими комментариями сопроводят и какие выводы сделают. Но важно, что прямая речь российского лидера дойдет до широкой международной общественности», – заключил Долгов.

    Напомним, Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) провел встречу с руководителями международных информационных агентств. Президент, в частности, затронул тему урегулирования украинского кризиса. Он отметил, что Москва хочет завершить конфликт как можно быстрее, лучше – мирным путем.

    При этом глава государства подчеркнул, что ВС России имеют стратегическое преимущество на всех направлениях, наступая по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, потери Украины на поле боя превышают уровень мобилизации в стране. Путин указал, что Киеву необходимо поспешить достичь договоренностей с Москвой, пока ситуация для украинской стороны не стала еще хуже.

    Кроме того, российский лидер прокомментировал перевооружение НАТО. Он отметил, что не считает это угрозой для Российской Федерации, потому что «мы самодостаточны с точки зрения обеспечения своей безопасности, и мы постоянно совершенствуем наши Вооруженные Силы и наши оборонительные возможности».

    «На протяжении веков на Западе время от времени, на протяжении длительного времени, все время возникал вопрос об угрозе со стороны России. Так удобно западным элитам было выстраивать свою внутреннюю политику, потому что на базе мнимой угрозы с Востока все время можно было выколачивать деньги из налогоплательщиков и все время объяснять собственные ошибки в области экономики угрозой с Востока», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

    Президент также высказался о ситуации на Ближнем Востоке. По его мнению, правильным было бы найти способы договориться и обеспечить интересы как Ирана, так и Израиля. Он считает, что возможно обеспечить мирную атомную деятельность Ирана, с одной стороны, и безопасность Израиля с другой. «Это тонкий вопрос, и, конечно, нужно здесь быть очень аккуратным. Но, на мой взгляд, в целом такое решение может быть найдено», – указал российский лидер.

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    19 июня 2025, 12:50 • Новости дня
    Захарова высмеяла заявление Каллас о «360-градусной угрозе»
    Захарова высмеяла заявление Каллас о «360-градусной угрозе»
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание главы дипслужбы Евросоюза Каи Каллас, сделала ироничное замечание о необычной значимости числа 360 для политиков ЕС.

    В своем Telegram-канале она отметила, что Захарова обратила внимание на слова Каллас, которая заявила, что Россия «представляет 360-градусную угрозу для глобальной безопасности».

    По словам Захаровой, это число стало «заколдованным» для европейских политиков и напомнила о прежней оговорке бывшего главы МИД Германии Анналены Бербок, которая имела в виду «разворот на 180 градусов», но ошиблась в формулировке.

    Дипломат отметила, что «по Цельсию, боюсь спросить», указывая на очередную ошибку в риторике западных дипломатов.

    Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий посоветовал главе Евродипломатии Кае Каллас следить за «градусами», чтобы избежать тревожных галлюцинаций.

    Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на пресс-конференции в Сербии не смогла перечислить три ветви власти, предусмотренные принципом разделения властей. Бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ранее предложила президенту России Владимиру Путину «развернуть свой курс на 360 градусов».

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    21 июня 2025, 12:00 • Видео
    Почему мусульмане предали Иран

    Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран по сути остался в одиночестве, и исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

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    21 июня 2025, 17:03 • Новости дня
    СМИ сообщили об освобождении Тихановского и еще 13 заключенных в Белоруссии
    СМИ сообщили об освобождении Тихановского и еще 13 заключенных в Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский, муж Светланы Тихановской, был отпущен из-под стражи во время визита спецпосланника США Кита Келлога в Минск, сообщили белорусские СМИ.

    По данным журналистов, Тихановский уже покинул территорию Белоруссии, передает «Московский Комсомолец».

    Официальные органы пока не подтвердили эту информацию.

    Заместитель Келлога Джон Коул сообщил, что в Белоруссии освобождены из тюрьмы 14 заключенных, передает ТАСС. По его словам, освобожденных заключенных привезли в Литву совместно с американской делегацией.

    В 2023 году суд в Минске приговорил заочно лидеров белорусской оппозиции Светлану Тихановскую и Павла Латушко к 15 и 18 годам лишения свободы соответственно по делу о захвате власти.

    Тихановский был приговорен к 18 годам тюрьмы в декабре 2021 года за воспрепятствование работе ЦИК, разжигание социальной вражды и подготовку массовых беспорядков.

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    20 июня 2025, 00:25 • Новости дня
    Россия без украинского транзита сохранила объем поставок газа в ЕС
    Россия без украинского транзита сохранила объем поставок газа в ЕС
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    После прекращения транзита газа через Украину Россия сохранила объем экспорта газа в Европу за счет увеличения поставок сжиженного природного газа, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

    «Россия в этом смысле не проиграла, потому что по прошлому году и в начале этого года мы увеличили объемы поставок сжиженного природного газа в Европу, и, в общем-то, наш баланс практически сохранился по объему поставок на уровне прошлого года», – приводит слова Новака ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».

    Новак пояснил, что отказ от транзита через Украину негативно сказался в первую очередь на европейских потребителях, которым теперь приходится платить больше за сжиженный газ с мировых рынков.

    Новак подчеркнул, что рост цен на электроэнергию и продукцию из газа в ЕС стал прямым следствием политического решения европейских властей.

    Вице-премьер обратил внимание, что сейчас основные поставки российского газа в Европу идут через «Турецкий поток» и ранее созданную инфраструктуру. Кроме того, Россия наращивает экспорт в страны Средней Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона.

    Новак также сообщил, что Россия готова возобновить поставки газа по уцелевшей нитке «Северного потока – 2» в случае интереса со стороны европейских покупателей.

    «Понятно, что это право и выбор Германии и европейских потребителей осуществлять или не осуществлять покупку газа по соответствующей инфраструктуре. В свою очередь Россия готова поставлять, если будет интерес европейских покупателей, мы будем готовы обеспечивать поставки газа по существующей инфраструктуре», – сказал он.

    По словам вице-премьера, только одна нитка «Северного потока – 2» пригодна для эксплуатации, остальные повреждены в результате теракта. Новак напомнил, что трубопровод был построен совместно с европейскими компаниями для обеспечения долгосрочных поставок газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 января Газпром прекратил подачу газа через Украину из-за окончания транзитного соглашения с «Нафтогазом». Евросоюз за четыре года увеличил расходы на импорт сжиженного природного газа из России благодаря росту цен и поставок.

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    21 июня 2025, 04:07 • Новости дня
    Кнайсль: ЕС намерен свергнуть власть в России и действует как Израиль с Ираном
    Кнайсль: ЕС намерен свергнуть власть в России и действует как Израиль с Ираном
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Евросоюз жаждет смены власти в России и проводит такую же политику в отношении России, как Израиль в отношении Ирана, заявила на полях ПМЭФ экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель аналитического центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

    «На последнем совещании профильных министров австрийская госсекретарь по энергетике Элизабет Цехетнер заявила, что после «смены режима в России»,  если президент [России Владимир] Путин уйдет, можно будет вновь рассматривать возможность поставок российского газа. То есть, по сути, то, что делает Европейский союз, то же самое, что Израиль делает в отношении Ирана. Они работают над свержением власти в стране», – передает ее слова ТАСС.

    Кнайсль добавила, что для нее события в Иране давно были «одной большой диверсией», так как в этой стране царит сплошной шпионаж.

    «Мне всегда было ясно, что в Иране ведется шпионаж и что британцы, американцы, израильтяне имеют там свое влияние. Но то, что происходит сейчас, – это одна огромная диверсия. Многое из этого было бы невозможно, если бы сотни, тысячи иранцев не сотрудничали с израильтянами, с американцами», – сказала Кнайсль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2025 подчеркнул, что попытки навредить стране обернулись проблемами для самих инициаторов. Так, отказ Евросоюза от российского газа обернулся потерями почти 200 млрд евро.

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    21 июня 2025, 14:13 • Новости дня
    Лукашенко провел встречу со спецпосланником США Келлогом в Минске
    Лукашенко провел встречу со спецпосланником США Келлогом в Минске
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом состоялась во Дворце Независимости, сообщает Пул первого.

    В Дворце Независимости в Минске прошли переговоры между Александром Лукашенко и Китом Келлогом, представляющим США по украинскому вопросу, передает РИА «Новости».

    В переговорах приняли участие делегации обеих стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Москву посетил евродепутат Фернан Картайзер для «восстановления диалога между Евросоюзом и Россией» в условиях высокой напряженности.

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    18 июня 2025, 22:43 • Новости дня
    В Госдуме посоветовали Каллас «следить за градусами»

    Слуцкий посоветовал Каллас «следить за градусами» во избежание галлюцинаций

    Tекст: Вера Басилая

    Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий посоветовал главе Евродипломатии Кае Каллас следить за «градусами», чтобы избежать тревожных галлюцинаций.

    Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий посоветовал главе Евродипломатии Кае Каллас «следить за градусами», чтобы избежать тревожных галлюцинаций, передает РИА «Новости».

    Ранее Каллас заявила, что Россия представляет собой «360-градусную угрозу миру». Она уверена, что у России якобы нет сил противостоять Евросоюзу и НАТО.

    Слуцкий отметил, что с Россией сегодня «глобальное большинство, за которым будущее многополярного мира».

    «Западным меньшевикам стоит все-таки последить за градусами во избежание новых тревожных галлюцинаций», – подчеркнул Слуцкий.

    Он также заявил, что настоящую угрозу, по его мнению, представляет «уровень познаний» европейских политиков в области геометрии, географии, истории, включая Вторую мировую войну, и политологии.

    По словам Слуцкого, такие политики, как Каллас, Бербок и Трасс, претендуют на роль мировых судей, «в рамках самоприсвоенного мандата компетенции», продолжая поддерживать киевский режим, оправдывать действия Израиля против Ирана и своими заявлениями усиливать риски глобального противостояния.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как европейские политики становились объектом насмешек из-за своих высказываний.

    Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на пресс-конференции в Сербии не смогла перечислить три ветви власти, предусмотренные принципом разделения властей. Бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ранее предложила президенту России Владимиру Путину «развернуть свой курс на 360 градусов». В МИД России объяснили главе МИД Британии разницу между Черным и Балтийским морями.

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    18 июня 2025, 23:49 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия выступает против торговых войн и ограничений

    Tекст: Антон Антонов

    Россия выступает за справедливый миропорядок, против торговых войн и ограничений, заявил президент России Владимир Путин.

    «Мы выступаем за справедливый миропорядок», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    В ходе встречи с главами мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума он подчеркнул, что должны поддерживаться правила международной торговой, их нельзя менять «в силу политической конъюнктуры от одного месяца к другому». Как указал Путин, Москва «выступает против всяких всевозможных торговых войн и ограничений».

    Путин выразил уверенность, что в отношениях России и Белоруссии «все получится», несмотря на нарастающее санкционное давление.

    «План А». Там прописано, что и как мы должны делать для того, чтобы развивать наши отношения и наши экономики. Потом «план Б» – если что-то не получается, смотри «план А», – приводит его слова ТАСС.

    Путин также отметил, что в Белоруссии решение президента Александра Лукашенко сохранить развивавшиеся в советские времена, но не всегда рентабельные отрасли, оказалось дальновидным и помогло в условиях жестких санкций.

    Напомним, Путин указал на обоснованность прогнозов о замедлении мировой торговли. Путин проводит традиционную встречу с главами мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума.

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    20 июня 2025, 22:50 • Новости дня
    Иран выразил готовность вести переговоры по ядерной программе при одном условии

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил после переговоров с европейскими коллегами о том, что дипломатия по вопросу ядерной программы возможна, если «агрессор» будет привлечен к ответственности за совершенные преступления, пишет FT.

    Министр иностранных дел Ирана заявил после переговоров с европейскими коллегами в пятницу, что Тегеран готов рассмотреть возможность дипломатии «после того, как агрессия будет остановлена и агрессор понесет ответственность за совершенные им преступления», пишет Financial Times (FT).

    «Оборонный потенциал Ирана не подлежит обсуждению», – заявил Аббас Арагчи.

    Он добавил, что Иран поддерживает продолжение переговоров с европейцами и выразил «готовность» Тегерана к новой встрече в «ближайшем будущем».

    Министерство иностранных дел Ирана выразило готовность продолжить обсуждение своей ядерной программы и других вопросов, в том числе с США,

    FT также привела слова представителей Франции и Германии по итогам переговоров с иранской стороной.

    «Сегодняшний положительный результат заключается в том, что мы уходим с чувством, что иранская сторона в целом готова продолжать обсуждение всех важных вопросов», – сказал министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль по итогам встречи в Женеве с коллегами из Великобритании, Франции, Германии, Ирана и верховным представителем ЕС.

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что его иранский коллега выразил готовность продолжить обсуждение ядерной программы Исламской Республики.

    «Мы ожидаем от Ирана открытости для обсуждения, в том числе с США, чтобы прийти к разрешению кризиса путем диалога», – сказал Барро.

    Напомним, New York Times сообщала, что в пятницу министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи встретится с главными дипломатами Великобритании, Франции и Германии в Женеве, чтобы попытаться предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта между Ираном и Израилем.

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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Париж объявил о планах выдвинуть совместную с европейскими партнерами инициативу по урегулированию кризиса между Израилем и Ираном в ближайшие дни.

    Президент США Дональд Трамп опубликовал пост, в котором дал понять, что бывший президент Барак Обама должен нести ответственность за развитие ядерной программы Ирана.

    Нацразведка США не обнаружила признаков создания Ираном ядерного оружия.

    Президент России Владимир Путин заявил, что нужно обеспечить как интересы Ирана, включая мирную атомную деятельность, так и интересы Израиля с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства.

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      21 июня 2025, 01:41 • Новости дня
      CBS сообщил о тайных переговорах дипломатов о будущем главе Ирана

      CBS: Дипломаты США и ЕС ведут тайные переговоры о будущем главе Ирана

      Tекст: Ирма Каплан

      Американские и европейские дипломаты, по данным телеканале CBS, ведут закрытые переговоры о том, кто может возглавить Иран, поскольку переговоры с исламской республикой носят непрочный характер – то со стороны США, то со стороны Ирана возникают подозрения, не являются ли переговоры затягиванием времени.

      «Американские и европейские дипломаты подтвердили, что ведутся конфиденциальные переговоры о том, кто будет следующим руководителем Ирана, можно ли будет обеспечить безопасность ядерных объектов и материалов, а также о потенциальных экологических и медицинских последствиях для региональных союзников от военных ударов по ядерным объектам», – сказано в материале CBS.

      При этом один американский чиновник утверждал, что интерес президента США Дональда Трампа к дипломатическому решению проблемы был искренним, как и его неприятие втягивания американских военных в войну на Ближнем Востоке.

      CBS напоминает, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи остается окончательным лицом, принимающим решения. Предложение США, которое все еще находится на столе переговоров, позволило бы Ирану иметь гражданскую ядерную программу, если бы он согласился не обогащать уран на своей территории.

      Вместо этого Иран мог бы закупать обогащенное топливо у других стран. Одно из предложений включало идею Омана о создании регионального консорциума, который позволил бы проводить обогащение в гражданских целях под контролем МАГАТЭ и США.

      Считается, что 86-летний Хаменеи все еще борется с раком и скрывается от израильских ударов. Он еще не отреагировал на предложения нескольких стран, стремящихся помочь деэскалации конфликта.

      Также не совсем ясно, насколько работоспособно иранское правительство в данный момент. По данным источников CBS в регионе, подключение к интернету и международные звонки в Иран затруднены. Кибератаки парализовали банковскую систему, и по состоянию на четверг несколько дипломатов признали, что такие факторы затрудняют организацию личных переговоров с Арагчи.

      Турция и Оман, как заявили европейские дипломатические источники, а также европейские страны, включая Италию и Норвегию, предложили провести прямые или непрямые переговоры между США и Ираном, если Тегеран выберет этот путь.

      Напомним, президент США заявил, что не собирается просить Израиль о прекращении военной кампании против Ирана, добавив, что у последнего есть две недели до того, как Вашингтон примет решение по ситуации на Ближнем Востоке.

      Как писала ранее газета  ВЗГЛЯД, после четырех часов переговоров с европейскими лидерами в Женеве министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи выразил глубокий скептицизм относительно намерений США и сообщил о грядущих переговорах с российским лидером.

      Арагчи после переговоров с европейскими коллегами заявил о том, что дипломатия по вопросу ядерной программы возможна, если «агрессор» будет привлечен к ответственности.

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      21 июня 2025, 05:05 • Новости дня
      Politico узнала об отказе ЕС вводить ограничения цен на российскую нефть

      Tекст: Ирма Каплан

      Официальные лица сообщили Politico, что ЕС откажется от введения лимита в 45 долларов за баррель российской нефти из-за ирано-израильского конфликта.

      «Конфликт между Израилем и Ираном сделал план по сдерживанию цен на российскую нефть неосуществимым. Европейский союз не будет продвигать планы по введению новых жестких ценовых ограничений на экспорт российской нефти в свете опасений, что новый конфликт на Ближнем Востоке приведет к росту цен на нефть», – пишет Politico.

      Это предложение, согласно которому максимальная цена на российскую нефть была бы снижена с 60 долларов за баррель до 45 долларов, должно было обсуждаться в понедельник в Брюсселе министрами иностранных дел всего блока. Однако два дипломата подтвердили газете, что растущий конфликт между Израилем и Ираном означает, что этот план больше не работает.

      «Идея снижения предельного уровня цен, вероятно, не будет реализована из-за международной ситуации на Ближнем Востоке и ее нестабильности. На встрече G7 на этой неделе все страны согласились с тем, что они предпочли бы не принимать решение прямо сейчас. Цены были довольно близки к предельному значению, но сейчас цены растут и падают, ситуация слишком нестабильна», – сказал один из дипломатов.

      Напомним, ЕК анонсировала снижение потолка цен на российскую нефть до 45 долларов. В Кремле оценили последствия снижения потолка цен на российскую нефть.

      Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, агентство Bloomberg сообщило о нежелании США соглашаться с G7 по снижению потолка цен на нефть.

      В свою очередь, президент России Владимир Путин продлил запрет на экспорт нефти по ценовому потолку.

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      19 июня 2025, 18:28 • Новости дня
      Сийярто отверг предложение ЕК о запрете российских энергоносителей

      Венгрия отвергла инициативу Еврокомиссии по запрету российских энергоносителей

      Tекст: Денис Тельманов

      Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил против инициативы Еврокомиссии, отметив ее противоречие основному договору Европейского союза.

      Будапешт не поддерживает предложение Еврокомиссии о запрете российских энергоносителей, передает ТАСС. Петер Сийярто заявил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме, что данный запрет полностью противоречит европейским нормам и основному договору Европейского союза.

      Глава венгерского МИД отметил: «Мы отвергаем это предложение. Мы считаем, что оно полностью противоречит европейским нормам, полностью противоречит основному договору Европейского союза. В основном договоре очень четко говорится, что решения о национальных энергетических правах должны приниматься в пользу национального потенциала. Мы отвергаем это предложение. Европейская комиссия, по сути, нарушает европейские нормы».

      Сийярто подчеркнул, что вопросы национальной энергетики должны решаться с учетом национальных интересов.

      Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил несогласие с инициативами Еврокомиссии по прекращению энергетического сотрудничества с Россией.

      Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил отказ Европы от российской энергии с самоубийственным шагом. Словацкая компания SPP отметила угрозу многомиллиардных штрафов из-за возможного досрочного разрыва контрактов с Газпромом и роста цен на газ.

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      20 июня 2025, 10:44 • Новости дня
      Politico: Рост числа отелей усугубил овертуризм в городах Европы

      Tекст: Вера Басилая

      В крупнейших европейских мегаполисах продолжается стремительный рост гостиничной инфраструктуры, несмотря на попытки сократить туристическую нагрузку на города, сообщает Politico.

      Проблема овертуризма становится все более заметной для жителей самых популярных городов Европы, пишет Politico.

      Хотя туризм играет ключевую роль в экономике региона, многие местные жители ощущают перегрузку из-за наплыва гостей. Вице-президент по публичной политике Airbnb Тео Йедински отмечает: «Если города действительно хотят решить проблему овертуризма, им нужно обратить внимание на влияние гостиниц».

      По официальной статистике, в 2024 году туристы провели рекордные 3 млрд ночей в гостиницах и аналогичных объектах размещения по всему ЕС, что составляет 80% от всех гостевых ночей в регионе. С 2021 по 2023 год только в десяти самых посещаемых городах Евросоюза ночевки туристов выросли более чем на 200 млн, и более 75% этого роста пришлось на гостиницы. На каждый гостевой день, проведенный через Airbnb, в этих городах приходится в пять раз больше ночей, проведенных в гостиницах.

      Несмотря на это, власти городов продолжают увеличивать номерной фонд гостиниц, одновременно ограничивая права местных жителей сдавать жилье. Только в 2024 году в Европе открыли около 40 тыс. новых гостиничных номеров, а в стадии строительства или планирования еще почти 250 тыс. номеров. В некоторых районах, как Прага 1 или Санту-Антониу в Лиссабоне, на пять местных жителей приходится уже по три гостиничных номера.

      Особенно ярко эта тенденция проявилась в Барселоне: мэр города Жауме Колльбони заявил о намерении отозвать лицензии на краткосрочную аренду жилья, одновременно поддержав создание еще 5 тыс. гостиничных номеров.

      Анализ Airbnb показывает, что после введения ограничений на короткую аренду в Барселоне и Амстердаме число туристических ночей в этих городах только выросло. В Амстердаме гостиницы обеспечили 93% прироста ночевок после пандемии, а в Барселоне – 76%. За это время цены на отели выросли в Амстердаме на 50%, а в Барселоне – на 35% по сравнению с 2019 годом.

      Airbnb сообщает, что их платформа способна стать частью решения проблемы, поскольку 60% ночей бронирований в ЕС приходится на районы вне крупных городов. В 2024 году более 260 тыс. гостей Airbnb остановились в районах без гостиниц, а число таких ночевок выросло на 60% за два года.

      Компания готова работать с властями для поиска более устойчивых моделей туризма, которые поддерживают местные сообщества, распределяют доходы шире.

      Газета ВЗГЛЯД писала, как спецоперация на Украине и антироссийские санкции поставили крест на массовых путешествиях россиян в Евросоюз.

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      19 июня 2025, 12:43 • Новости дня
      Сийярто заявил о борьбе Венгрии с ЕК из-за отказа от российского газа

      Tекст: Александра Юдина

      Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил несогласие с инициативами Еврокомиссии по прекращению энергетического сотрудничества с Россией, подчеркнув важность текущих поставок.

      Сийярто заявил, что страна не поддерживает инициативу Еврокомиссии и будет выступать против нее столько времени, сколько потребуется, поскольку не намерена прекращать энергетическое сотрудничество с Россией, передает ТАСС.

      Он также добавил, что Венгрия не готова отказаться от поставок нефти из России по трубопроводу «Дружба». По его словам, этот маршрут является основным для страны, а мощности альтернативного трубопровода из Хорватии недостаточны для обеспечения Венгрии необходимыми объемами топлива.

      Кроме того, Сийярто сообщил, что в этом году Венгрия получит из России от восьми до восьми с половиной млрд кубометров газа и рассчитывает на аналогичные объемы в следующем году.

      Он пояснил, что долгосрочный контракт предусматривает поставку 4,5 млрд кубометров, а дополнительные соглашения позволяют рассчитывать на полную загрузку газопровода «Турецкий поток».

      Тем временем словацкая компания SPP указала на угрозу многомиллиардных штрафов при досрочном разрыве контрактов с Газпромом и росте цен на газ.

      Напомним, Австрия предложила ЕС подготовиться к возобновлению импорта российского газа после окончания конфликта на Украине.

      Ранее в Люксембурге Венгрия и Словакия не поддержали инициативу Еврокомиссии по ускоренному отказу от российских энергоносителей, настаивая на длительном обсуждении.

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      20 июня 2025, 10:39 • Новости дня
      NYT: Глава МИД Ирана встретится с европейскими дипломатами в Женеве

      The New York Times: Глава МИД Ирана встретится с европейскими дипломатами в Женеве

      Tекст: Александра Юдина

      В пятницу министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи встретится с главными дипломатами Великобритании, Франции и Германии в Женеве, пишет The New York Times.

      Встреча рассматривается как последняя попытка предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта между Ираном и Израилем на фоне опасений возможного начала военных действий, передает The New York Times.

      Европейские представители передали иранскому чиновнику сообщение о необходимости серьезных уступок в иранской ядерной программе.

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      Газета уточняет, что переговоры проходили на фоне приостановленных консультаций между Ираном и США, а также на фоне заявления президента Трампа о предоставлении двухнедельной отсрочки перед принятием решения о возможном участии США в воздушной кампании Израиля против Ирана.

      Дипломаты отметили, что среди обсуждаемых вопросов были беспрепятственный доступ международных инспекторов к иранским ядерным объектам и сокращение запасов баллистических ракет. По данным официальных лиц, речь шла о ракетах, выпущенных Ираном по Израилю в ответ на израильские удары.

      Накануне Париж объявил о планах выдвинуть совместную с европейскими партнерами инициативу по урегулированию кризиса между Израилем и Ираном в ближайшие дни.

      Президент США Дональд Трамп осудил Макрона за заявление о возвращении американского президента в Вашингтон для достижения прекращения огня на Ближнем Востоке.

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