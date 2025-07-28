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    28 июля 2025, 17:00 • В мире

    Глава военной разведки Литвы стал жертвой докладов о «российской агрессии»

    Глава военной разведки Литвы стал жертвой докладов о «российской агрессии»
    @ Департамент государственной безопасности Литовской республики

    Tекст: Евгений Крутиков

    В Литве внезапно и без внятного объяснения причин отправлен в отставку глава военной разведки. По этому поводу звучит возмущение и в парламенте, и среди крупных чиновников государства. В чем подоплека скандала и причем здесь монструозный план строительства Литвой укреплений на случай «российской агрессии»?

    Начальник Второго департамента оперативных служб (ВДОС, военная разведка и контрразведка) Минобороны Литвы полковник Элегиюс Паулавичюс внезапно отправлен в отставку решением главы министерства Довиле Шакалене. Паулавичюс занимал свой пост с 2020 года. Обычно в Литве отставки и назначения – процесс, который из-за обилия заинтересованных сторон может занимать недели. На таком фоне отставка главы разведки является экстраординарным событием.

    Заявление Шакалене об отставке главы военной разведки длилось всего 75 секунд – рекорд краткости для госпожи министра, которая обычно говорит много и долго. В минобороны она политический назначенец по коалиционной квоте.

    По образованию она юридический психолог, и до начала политической карьеры читала лекции о криминальном поведении, а затем вела ток-шоу на радио и телевидении. Так что говорить – это ее профессия. А тут, как выразился по поводу ее выступления председатель парламентского комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Гедримас Еглинскас, «впечатление, будто в густом тумане куда-то бредем наощупь».

    Несколько ранее сама Шакалене говорила о служебной проверке, которая проводилась на основании жалоб сотрудников военной разведки на своего начальника. Проверка была связана с «рабочей атмосферой в учреждении», а не с вопросами нацбезопасности. Потом было заявлено, что несколько дней назад полковник Паулавичюс сам написал рапорт об увольнении с военной службы после августа, когда у него должны официально завершится полномочия.

    Глава Сейма Саулюс Сквернялис сказал, что его в известность о скоропостижной отставке главы одного из двух литовских ведомств, отвечающих за национальную безопасность, никто не ставил. Спикер был «возмущен» таким поведением министра обороны.

    Кроме того, решение Шакалене вызвало резкую критику у целого ряда литовских политиков и военных. Шакалене обвиняют в отсутствии профессионализма, создании обстановки хаоса в армии, злоупотреблении доверием. Звучат заявления о том, что реальные причины внезапной отставки главы разведки могут отличаться от формально заявленных. В чем же может быть реальная подоплека?

    Полковник Паулавичюс – хороший профессионал. В отличие от политических назначенцев в правительстве и Минобороны он не нагнетал русофобскую истерию в угоду политическим тенденциям, а давал объективную оценку происходящему.

    А главное, что сегодня происходит с точки зрения обороны в Литве – строительство гигантских инженерных сооружений на случай «российской агрессии».

    По ряду утечек, из докладов главы ВДОС подспудно следовало, что никакой угрозы со стороны РФ и Белоруссии нет и не предвидится, и строительство оборонительных линий – напрасная трата денег, бессмысленная в том числе с точки зрения собственно военных приготовлений. Хотя, разумеется, напрямую против таких планов глава разведки не выступал, ведь создание оборонительных линий – политическое решение.

    Литва планирует создание вдоль границы 27 площадок с основными инженерными сооружениями – противотанковыми «ежами», «зубами дракона», колючей проволокой, надолбами, средствами блокировки дорог вплоть до высаживания аллей деревьев, которыми можно завалить дорогу. Кроме того, на этих площадках должны располагаться укрепленные бетонные бункеры, напоминающие линию Маннергейма в Финляндии 1930-х годов, но без тяжелого вооружения.

    Предполагается создать вдоль границ обширные минные поля.

    Подобные планы, к слову, уже реализуются другими странами Прибалтики, а также Польшей и Финляндией. Можно сказать, что западные соседи России и Белоруссии создают нечто вроде гигантской «засечной черты» – оборонительного вала, несколько столетий назад прикрывавшего русское государство с востока. Только, конечно, на новом техническом уровне.

    У всех мостов в приграничной зоне примерно 20 км глубиной предполагается создать ниши для закладывания взрывчатки, чтобы успеть вовремя все взорвать. Единственный мост через Неман уже в такой укрепленный пункт превращен: бывший пограничный пункт снабжен расставленными в шахматном порядке «зубами дракона» и полностью заблокирован. Кроме того, вдоль границы предполагается выкопать 280 км «мелиоративного рва».

    На бумаге это выглядит внушительно и соответствует оборонительной концепции восточных государств НАТО. Данная концепция не предусматривает длительной обороны в случае «российской агрессии», а требует только продержаться несколько дней, чтобы подоспели подкрепления из Европы и США.

    Проблем тут две. Во-первых, в Литвы нет достаточного количества тяжелой техники, чтобы прикрывать 27 «крепостей», как и достаточного количества пехоты, чтобы насытить эти позиции. Во-вторых, время доставки американских подкреплений в Восточную Европу сильно больше, чем в 1970-80 годах в Западную.

    Ранее создание такой инфраструктуры критиковал теперь уже бывший командующий ВС Литвы генерал Вольдемарас Рупшис. Он заявлял, что огромные финансовые затраты на это бессмысленны. Его предложения сводились к тому, чтобы в случае нападения на страну использовать в качестве оборонительной системы уже имеющуюся гражданскую инфраструктуру – мосты, переезды, эстакады. Но ни в коем случае, по его словам, «не минировать приграничье, как Северная и Южная Кореи сделали это вдоль 38-й параллели».

    По мнению оппонентов создания литовской «засечной черты», в любом случае создания собственно оборонительных сооружений недостаточно. Это строительство должно сопровождаться реформой и переевооружением всей литовской армией, которой не хватает современных средств вооруженной борьбы – от систем ПВО до противотанковых комплексов. Без надлежащего прикрытия, надежных систем связи и достаточного количества обученного личного состава любые инженерные системы – просто огромные деньги, в буквальном смысле закопанные в землю.

    Но дело в том, что создание грандиозных оборонительных сооружений выходит за рамки планов только Минобороны Литвы. На эти цели в бюджете страны выделено на ближайшие десять лет 600 млн евро, гигантская сумма для столь небольшого и небогатого государства. Деньги эти, кроме того, Литва выпрашивает у ЕС. И потому дискуссия по постройке укреплений из ведомственной превратилась в дискуссию о планах всей страны на ближайшее десятилетие.

    А в такой дискуссии для главенствующих в стране политических сил все средства хороши – в том числе изгнание по надуманным основаниям тех чиновников, которые этим планам противятся. Даже если это глава военной разведки.

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