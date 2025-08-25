  • Новость часаФСБ задержала в Крыму женщину с бомбой в иконе
    Лавров сказал, кем Россия считает Зеленского
    МИД Украины запретил Венгрии указывать Зеленскому
    В Хорватии разгорелся скандал из-за фашистского приветствия певца на концерте в Загребе
    Российские войска зашли на окраины Константиновки
    Швейцария арестовала счета «ВСМПО-Ависма»
    Мерц заявил о социальной неустойчивости Германии
    Зеленский отказался идти на компромиссы ради мира на Украине
    Вэнс заявил о крупных уступках России по украинским переговорам
    Василий Авченко Василий Авченко Своя колея, дальневосточная мечта и холодное лето Валерия Приёмыхова

    Его помнят в основном как актера – прежде всего по «Пацанам» и «Холодному лету пятьдесят третьего…». Сам он, однако, главным в своей жизни считал вовсе не актерство. Сценарист, актер, режиссер Валерий Приёмыхов (1943–2000) ушел из жизни 25 лет назад.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Украина так и не стала мне Родиной

    Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?

    11 комментариев
    Юрий Васильев Юрий Васильев Зеленский ничего не уполномочен заявить

    До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наемного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него еще сохранилась предыдущая.

    4 комментария
    25 августа 2025, 10:40 • В мире

    Русофобия погубила образование в «витрине СССР»
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Никита Демьянов

    Перед новым учебным годом в Эстонии образовалась критичная нехватка учителей. Это рукотворный кризис: квалифицированных педагогов не допустили к работе из-за новых языковых требований. Теперь в школы набирают дилетантов, дети от этого деградируют. К сожалению, в основном русские дети.

    Во времена СССР портовая Эстония была своего рода витриной многонациональной страны. Теперь ее власти практикуют жесткое подавление русской общины (то есть 25% населения) – как политическое, так и культурное.

    В 2022 году тогдашнее правительство под началом Каи Каллас решило, что система школ и детсадов, обслуживающих русскоязычных, будет переведена на эстонский язык. Владение «государственным языком» ранжируется по четырем уровням: A2 (минимальный), B1 (средний), B2 (выше среднего) и C1 (идеальный). От работников школ для нацменьшинств потребовали к 1 августа 2024 года сдать экзамены, доказывающие владение на уровне B2, а через два года всем нужно будет сдать на C1. Тех, кто с не справился, пообещали выгнать с рабочих мест.

    В итоге огромное количество русских педагогов сдать экзамен не смогли. Оказавшись перед лицом катастрофы, вызревающей в системе образования, правительство попыталось сдать назад. Кабинет нового премьер-министра Кристена Михала на первом же своем заседании в июле 2024 года решил предоставить некоторым педагогам годовую отсрочку. Применять ее, однако, в случае муниципальных школ, а не государственных, хотя разрабатывалась реформа для тех и других.

    При этом знания языка на высочайшем уровне С1 сразу потребовали от воспитателей в детских садах. Правительство хочет сделать детсады ассимиляционными фабриками, переделывающими русских детей в эстонцев, отсюда такая категоричность. При этом от помощников воспитателей потребовали хотя бы уровня B2 и дали два года отсрочки. В результате многие воспитатели, не сумевшие доказать C1, превратились в помощников воспитателей.

    По словам Катри Райк, мэра Нарвы, где большинство населения составляют русские, если бы правительство не ввело послаблений, с 1 сентября 2024 года в школах некому было бы преподавать физику, химию и математику. Однако она подчеркнула, что больше никаких уступок в отношении русских педагогов быть не должно – кто не справится, то сам и виноват.

    Из 17 тыс. учителей, задействованных в образовательной системе Эстонии, почти четыре тысячи (22%) не соответствуют новым требованиям. Даже педагоги из этнических эстонцев не имеют необходимой языковой квалификации: язык свой они, разумеется, знают, но экзамен по нему сдать не догадались. В результате в одном только Таллине в прошлом году остались незаполненными более ста учительских вакансий. Перед началом этого учебного года недостает уже более 170 педагогов.

    В отличие от Латвии, где процесс разгрома русского образования закончился несколькими годами раньше, Эстония оставила русскоязычным «лазейку». Если латыши запретили преподавание на русском даже в частных учебных заведениях, то эстонцы делать этого не стали. Результат немного предсказуем.

    «На фоне тотального перехода государственного образования на эстонский язык частные русские школы испытывают невиданный приток учеников», – свидетельствует оппозиционный депутат эстонского парламента Александр Чаплыгин. Да, там нужно платить, но многие русские семьи готовы потратиться и на родной язык, и на здоровую психику ребенка.

    Особенно остро государственным школам не хватает специалистов по естественным и точным наукам, математике и, как ни странно, эстонскому языку. Как следствие, значительно снизили требования к соискателям на место педагога – лишь бы «идеально» знал госязык.

    В последние месяцы экзамен на категорию B2 успешно сдали менее 30% работников образования, пытавшихся это сделать. Небольшой город Кохтла-Ярве лишился полусотни педагогов. По словам его мэра Хенри Казело,

    теперь много людей с «интересными специальностями» хотят стать учителями, их мотив – деньги.

    Дело в том, что правительство предлагает существенные доплаты учителям, готовым работать на эстонском в местах компактного проживания нацменьшинств. Хотя страна в кризисе и испытывает недостаток финансов, деньги на ассимиляцию русских власти давать готовы.

    «К нам обращается очень много людей, которые не имеют квалификации учителя или опыта работы в школе или детском саду. Отсюда возникает вопрос: насколько эти люди действительно могут помочь нашим школам», – волнуется координатор по вопросам образования уезда Ида-Вирумаа Керда Эйерт. По ее словам, на поиск квалифицированного учителя математики или физики иногда может уйти целый год.

    «Из тракториста не получится учителя за один день, уж извините»,

    – говорит градоначальник Кохтла-Ярве. По его словам, требование совершенного владения эстонским языком отодвинуло на второй план профессиональные навыки.

    Эстонский – сложный язык. Когда на нем заставляют учиться тех, для кого он не родной, результат рискует стать плачевным.

    Самыми первыми на эстонский заставили перейти учеников четвертых классов. На днях был подведен промежуточный итог: 70% четвероклассников бывших русских школ за последний год не смогли овладеть ни эстонским языком, ни прочими предметами. Дети просто не понимают, что им говорят на уроках.

    Однако в министерстве образования от этой проблемы отмахиваются, заметая ее под ковер. Немудрено.

    «За критику перехода на эстонский язык у нас очень легко получить клеймо кремлевского агента, – отмечает Чаплыгин. По его словам, реформу провели в стиле кавалерийской атаки, а дети и учителя оказались принесены в жертву политической повестке: правительство, которое не сумело справиться с проблемами в экономике, хотело показать националистически настроенным избирателям успех хоть на каком-нибудь направлении.

    «Но и этого сделать не удалось. Реформа началась полным провалом, о котором наших министров предупреждали умные люди еще два года назад. И кто теперь агенты Кремля: люди, призывавшие к осмотрительности, или политики, погубившие реформу?» – вопрошает Чаплыгин.

    В целом эта реформа ведет к геттоизации русского населения Эстонии. Русских детей лишают права на достойное образование, обрекая на роль низкоквалифицированных рабочих.

    Врио замглавы Курской области задержан по делу о строительстве фортификаций
    Китайские СМИ: Зеленскому для встречи с Путиным надо пойти на уступки
    Франция вызвала посла США после критики из-за антисемитизма
    Грузинские радикалы напали на американца, приняв его за россиянина
    ВЦИОМ: Меньшая часть россиян считают русских особым народом
    Нацгвардия начала патрулировать Вашингтон с огнестрельным оружием
    Российский пловец Свечников пропал во время заплыва через Босфор

    США начали ледокольную гонку с Россией

    США со своими союзниками начали строительство ледокола на финской верфи, которая ранее принадлежала России и производила суда именно для нашей страны. Теперь США используют ее, чтобы ликвидировать отставание. Вашингтон хочет вдвое больший флот судов ледового класса, чем у России, хотя пока имеет на руках один-единственный старенький ледокол 1976 года. У Китая шансов догнать Россию, кажется, больше. Подробности

    Ударами по «Дружбе» Киев заставляет Венгрию и Словакию покориться ЕС

    «Логика действий Украины, поддерживаемой Брюсселем, строится на том, что без "Дружбы" Венгрия и Словакия станут куда более сговорчивыми», – так эксперты комментируют новый удар ВСУ по нефтепроводу. При этом действия офиса Владимира Зеленского разозлили даже Дональда Трампа. Чего добивается Киев и как отреагирует Брюссель на призыв Будапешта и Братиславы прекратить нападения на «Дружбу»? Подробности

    «Заткнись, черноморцы не сдаются!». Как маленький корабль совершил большой подвиг

    В истории отечественного флота немало случаев, когда экипажи кораблей демонстрировали в неравном бою эпические образцы мужества. В понедельник годовщина одного из таких боев – малоизвестного, так как незаслуженно забытого. В 1943 году маленький советский корабль «Шквал» сильно удивил командование немецкой подлодки. Подробности

    Перед новым учебным годом в Эстонии образовалась критичная нехватка учителей. Это рукотворный кризис: квалифицированных педагогов не допустили к работе из-за новых языковых требований. Теперь в школы набирают дилетантов, дети от этого деградируют. К сожалению, в основном русские дети. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • В Киеве созрел «хитрый план» по Донбассу

      В Верховной раде предложили план по сохранению Донбасса в составе Украины. Для этого ту его часть, которую пока еще контролирует Киев, хотят передать в состав других областей. Объясняем, почему не поможет.

    • За старым врагом России пришло ФБР

      ФБР провело обыски в доме Джона Болтона – одного из самых значимых идеологов противостояния с Россией, военных интервенций и мировой гегемонии США. Дело против него – месть президента Дональда Трампа, который однажды назначил Болтона своим советником и сильно об этом пожалел.

    • Лавров поставил Зеленского на место

      «Как мы можем встречаться с человеком, который притворяется лидером?» Этим риторическим вопросом глава МИД РФ Сергей Лавров дал понять, что личная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским пока не назначена, что бы ни утверждали в Киеве и Вашингтоне.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации