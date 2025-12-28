Полностью искоренить коррупцию невозможно. Наилучшим решением является не кристально честный человек на должности, а такая управленческая система, в которую борьба с коррупцией заложена по умолчанию и не зависит от руководящих указаний.2 комментария
Guardian сообщила о массовом показе ИИ-видео новым пользователям YouTube
Исследование компании Kapwing выявило, что более пятой части видео, которые предлагаются новым пользователям YouTube, представляют собой сгенерированный искусственным интеллектом контент низкого качества, сообщает газета Guardian.
В рамках исследования специалисты завели новый аккаунт на YouTube и проанализировали первые 500 видео, предложенных алгоритмами платформы. Оказалось, что 104 ролика из них представляли собой низкопробный ИИ-контент, а треть из этой выборки относилась к категории «брейнрот» – ярких, но крайне поверхностных видео, рассчитанных исключительно на привлечение внимания.
Помимо этого, исследование затронуло 15 тыс. популярных YouTube-каналов по всему миру. Авторы выяснили, что 278 из них публикуют только видео, сгенерированные искусственным интеллектом для набора просмотров. Суммарно на такие каналы подписано 221 млн. человек, количество просмотров их видео превышает 63 млрд, а общий ежегодный доход оценивается в 117 млн. долларов.
