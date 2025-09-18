Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.0 комментариев
Религиозные лидеры заявили о невозможности любви и сострадания от ИИ
На съезде в Астане представители разных конфессий отметили невозможность появления у ИИ таких качеств, как любовь и сострадание, призвали к разработке этических правил для систем искусственного интеллекта.
Лидеры мировых и традиционных религий призвали к разработке международных норм использования ИИ, основанных на правах человека и этических принципах, передает ТАСС.
Участники съезда подчеркнули, что, несмотря на развитие ИИ, «способность к подлинному состраданию и любви остается исключительной чертой человека». Развитие этих качеств, по их мнению, должно стать фундаментом для духовного и гуманистического прогресса человечества.
В документе содержится призыв к ответственному использованию технологий, включая ИИ и биоинженерию. Применение искусственного интеллекта для дискриминации, вражды или подрыва человеческого достоинства названо недопустимым.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать межконфессиональную комиссию для подготовки свода этических норм в этой сфере. По его словам, такие правила должны стать «своеобразными заповедями» для создателей ИИ.
В форуме принимают участие более 100 делегаций из примерно 60 стран. Россию на съезде представляют Патриарх Кирилл и председатель Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что искусственный интеллект способен лишить людей самостоятельного мышления и повлиять на здоровье.
Си Цзиньпин предупредил о беспрецедентных рисках, связанных с развитием искусственного интеллекта.
Президент России Владимир Путин заявил, что искусственный интеллект не заменит людей при принятии решений.