Религиозные лидеры заявили о невозможности любви и сострадания от ИИ

Tекст: Вера Басилая

Лидеры мировых и традиционных религий призвали к разработке международных норм использования ИИ, основанных на правах человека и этических принципах, передает ТАСС.

Участники съезда подчеркнули, что, несмотря на развитие ИИ, «способность к подлинному состраданию и любви остается исключительной чертой человека». Развитие этих качеств, по их мнению, должно стать фундаментом для духовного и гуманистического прогресса человечества.

В документе содержится призыв к ответственному использованию технологий, включая ИИ и биоинженерию. Применение искусственного интеллекта для дискриминации, вражды или подрыва человеческого достоинства названо недопустимым.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать межконфессиональную комиссию для подготовки свода этических норм в этой сфере. По его словам, такие правила должны стать «своеобразными заповедями» для создателей ИИ.

В форуме принимают участие более 100 делегаций из примерно 60 стран. Россию на съезде представляют Патриарх Кирилл и председатель Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что искусственный интеллект способен лишить людей самостоятельного мышления и повлиять на здоровье.

Си Цзиньпин предупредил о беспрецедентных рисках, связанных с развитием искусственного интеллекта.

Президент России Владимир Путин заявил, что искусственный интеллект не заменит людей при принятии решений.