Появились данные о трех группах снайперов на майдане

Во время государственного переворота в феврале 2014 года в центре украинской столицы действовали три независимых друг от друга группы снайперов, сообщил экс-министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко.

«Что касается снайперов, мы считаем, что их было три группы. Разные категории: первые – те, которые во всем признаются и открыто с охотничьим оружием вышли на майдан, вторая группа – «грузинские снайперы». Третья – третья сила», – приводит его слова РИА «Новости». Об этом Захарченко сказал на пресс-конференции свидетелей по инкриминируемому экс-президенту Виктору Януковичу нынешними властями Украины делу о «госизмене».

Бывший министр сообщил, что последняя из перечисленных им групп была наименее подготовленной и ушла из центрального района Киева тайно. «Также тайно доставили им оружие и также тайно его унесли», – заметил он. Захарченко пообещал, что со временем имена этих людей будут раскрыты, однако «сегодня это небезопасно».

Экс-глава МВД Украины добавил, что ведет собственное расследование событий на майдане с первых дней переворота. «Сумел не только вывести с Украины папки с документами, свидетельствами о преступлениях, но и с помощью своих соратников добыть дополнительные сведения», – сказал он.

В середине декабря прошлого года адвокаты бывшего президента Украины Виктора Януковича на заседании суда в Киеве по делу о госизмене представили доказательства присутствия наемников из Грузии во время событий на Майдане в 2014 году.

Позже грузинские снайперы, которые принимали участие в событиях Майдане в Киеве в феврале 2014 года, сообщили, что их инструктировал бывший американский военный, которого им представили экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его советник Мамука Мамулашвили. Стало известно, что участвовавшие в Майдане грузинские снайперы скрываются в Армении.