Россия нашла ответ на отмену Украиной Пушкина и Бородинской битвы

Tекст: Алёна Задорожная

Российское военно-историческое общество (РВИО) намерено бороться с курсом властей Украины на «десоветизацию» и «дерусификацию». Согласно обращению, опубликованному на сайте РВИО, СМИ, школам, книгоизданиям, а также интернет-ресурсам, включая карты, предлагается использовать «исключительно исторические географические и топонимические названия, не принимая во внимание их переименования киевским режимом».

Так, Днепр рекомендуется называть Днепропетровском (основан в 1787 году Екатериной II как Екатеринослав, но переименован в XX веке); Кропивницкий может стать Елизаветградом (основан в 1752 году Елизаветой Петровной, но в советские времена стал Кировоградом); Переяславль предлагается обозначать Переяславлем-Хмельницким (здесь в 1654 году состоялась Переяславская рада); Вараш – Кузнецовском (назван в честь разведчика Николая Кузнецова).

Отмечается, что список не является исчерпывающим и будет расширяться по мере поступления предложений со стороны общественности. К слову, идея уже получила поддержку госструктур, передает РИА «Новости».

«Начата работа по внесению соответствующих изменений. Первым логическим шагом здесь видится нанесение исторически верных названий упомянутых городов на цифровые карты, во взаимодействии с Минцифры России, другими профильными ведомствами и организациями», – заявил Владимир Бочарников, начальник Управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере.

Само обращение, напомним, стало ответом на решение Киева «декоммунизировать» Бородинскую битву. Согласно документу, под запрет подпадают несколько ключевых категорий. В первую очередь это российские императоры от Петра I до Николая II, а также такие военачальники, как Александр Суворов, Михаил Кутузов и Федор Ушаков. Во вторую категорию входят государственные деятели, включая уроженца Полтавы генерала-фельдмаршала Ивана Паскевича, который назван «правой рукой Николая I».

Отдельный блок составляют деятели культуры – писатели Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Иван Тургенев, Иван Бунин, поэты Гавриил Державин и Василий Жуковский, композиторы Михаил Глинка и Модест Мусоргский, художник Василий Суриков и ученый Михаил Ломоносов, чье творчество «прославляло Российскую империю». Также досталось критику Виссариону Белинскому и историку Николаю Карамзину.

Под ограничения попали некоторые революционные деятели: например, соратники Владимира Ленина, а также декабристы Павел Пестель и Никита Муравьев, анархист Михаил Бакунин. Кроме того, в список вошли исторические фигуры Московского царства – Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, народный герой Иван Сусанин и покоритель Сибири Ермак Тимофеевич. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, с чем связано желание Киева вычеркнуть эти страницы истории.

«Выбранные нами города некогда носили исторические названия, однако сегодня эти населенные пункты переименованы по желанию киевских властей. Причем сделано это вопреки мнению жителей. Опросы еще 2010-х годов показывали, что местные жители выступали именно за сохранение исторических наименований», – рассказал Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества.

«Более того, нынешние топонимы непривычны и для россиян, они вызывают отторжение и оскорбление чувств. Когда-то эти земли были освоены благодаря Российской империи и СССР, а сегодня люди, захватившие власть в Киеве, делают с ними что хотят»,

– продолжил историк. По его словам, логика украинских властей ясна – сделать что-то «в пику Москве и взрастить антагонизм». Объясняя выбор именно этих четырех городов, эксперт отметил, что учитывалось не только их историческое значение, но и географическое положение.

«Населенные пункты находятся на территории, которая пока еще контролируется ВСУ: ее западная и центральная части. Особое значение имеет Переяславль, который мы предлагаем переименовать в Переяславль-Хмельницкий. Напомню, именно здесь гетман Богдан Хмельницкий встал под высокую руку Московского царя Алексея Михайловича», – указал спикер.

«Также стоит обратить внимание, что нами предложены как имперские названия, так и советские. Это подчеркивает нашу позицию за преемственность истории», – добавил собеседник. Он сообщил, что в РВИО поступило несколько десятков предложений по переименованию других населенных пунктов – они касаются как городов Новороссии, освоенной Екатериной и Потемкиным, так и городов советского периода.

«Все предложения будут выноситься на обсуждение историков РВИО и более широкого круга экспертов. Сейчас мы сделали только первый шаг, за которым последуют новые», – пояснил Мягков. По его мнению, «если российскими властями будет принято соответствующее решение, изменения могут коснуться географических карт, в том числе электронных, учебников по географии и истории, а также других общественных и государственных организаций».

«Сегодня чрезвычайно важно, чтобы россияне ориентировались на нашу историю, а не оглядывались на мнение Киева и внимали мантрам оппонентов. Именно поэтому мы говорим о сохранении исторической правды, справедливости и суверенитета России», – акцентировал эксперт.

Он выразил надежду, что эту позицию услышат не только в России: «Решение призвано дать понять европейским столицам, что мы отстаиваем свои интересы. Речь идет как о российском народе, так и о русском мире – русские и украинцы имеют одни корни, как говорил Владимир Путин».

При обсуждении переименования населенных пунктов, подконтрольных ВСУ, необходимо руководствоваться единой концепцией, считает политолог Владимир Корнилов. «Если менять топонимику, то логичнее обращаться к действительно историческим, первоначальным названиям. Например, Днепропетровск изначально был Екатеринославом», – отмечает он.

«Следуя этой логике, многие украинские города должны быть переименованы: Тернополь – в Тарнополь, Ивано-Франковск – в Станислав и так далее. В конечном счете, никого не смущает, что поляки используют собственные названия для украинских, белорусских и прибалтийских городов»,

– полагает эксперт. При этом специалистам следует учитывать, что вмешательство в топонимику всегда вызывает неоднозначную реакцию общества из-за различий в убеждениях. «Ладно, когда мы говорим о городах под контролем ВСУ, но даже в ДНР продолжаются споры о названиях населенных пунктов», – приводит пример аналитик.

«Эти территории вошли в состав ДНР под определенными названиями. Пока их следует сохранить. Когда будет восстановлен мир, можно провести местные референдумы, где население самостоятельно выберет подходящие наименования. Это позволит избежать ненужных споров и раскола в обществе», – заключил политолог.

«Надо признать, что донести до жителей Украины нашу позицию по вопросам топонимики в нынешних условиях практически невозможно. Для этого необходимо, чтобы русофобская верхушка нынешней власти, блокирующая любые альтернативные мнения, была устранена», – заявил Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

По его словам, сегодня русофобия стала своего рода маркером «патриотизма» и способом выживания. «У простых людей просто не остается сил и времени на то, чтобы анализировать действия властей», – добавил аналитик. При этом, по его мнению, гораздо важнее не допустить, чтобы российские граждане оказались подвержены манипуляциям в этом вопросе со стороны украинских националистов и Запада.

«Мы должны вести последовательную разъяснительную работу, и начинать ее необходимо со школьной скамьи. Профильные ведомства могли бы, например, предложить школам проводить уроки, посвященные истории городов, которые находятся под контролем ВСУ. И на этих уроках детям объясняли бы, как под влиянием тех или иных событий последних лет менялась топонимика», – считает спикер.

«Более того, необходима единая согласованная политика работы СМИ в этих вопросах. Лично мне не кажется правильным указывать в скобках названия населенных пунктов на украинский манер – таким образом мы лишь допускаем двойственность трактовок и интерпретаций», – уверен собеседник.

Скачко также подчеркнул: «Это как раз тот случай, когда клин клином нужно вышибать». «Если бы, скажем, в прессе и медиа использовали только названия «Артемовск» или «Красноармейск», то «Бахмут» и «Покровск» просто не появились бы. Максимум – можно сообщить о факте переименования украинскими властями, и на этом поставить точку», – отметил эксперт, добавив, что украинские названия, принятые после 2014 года, не следует использовать и на картах интернет-сервисов.

«Важно четко осознавать, что против России ведется когнитивная война, частью которой является война информационная. Переименование топонимов – лишь одно из проявлений этого противостояния. Размывание сознания масс начинается с подобных, на первый взгляд, незначительных вещей», – пояснил Скачко.

«Наши оппоненты ведут борьбу за контроль над умами, за корректировку убеждений и методов получения информации. Их цель – заставить наших людей потреблять лишь те нарративы, которые выгодны противнику. Они руководствуются принципом: «Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой». Именно этого и добивается официальный Киев при поддержке Запада», – уточнил собеседник.

Политолог также обратил внимание на то, как подрастающее поколение в России относится к патриотизму. «Если посмотреть трансляцию какого-либо спортивного матча, можно увидеть, что дети знают и поют гимн нашей страны, чего не скажешь обо всех взрослых. То есть это становится частью их самих, частью культурного кода. И это нужно беречь», – заключил он.