    США изобрели прикрытие для агрессии против Венесуэлы
    В Госудуму внесен законопроект об оплате больничных для самозанятых
    Тбилиси обвинил Брюссель в «жонглировании словом «русские»
    Банк России объявил о выпуске монет с Лунтиком
    Путин предложил объединить транспортные коридоры Евразии в единую систему
    Токаев предложил России создать кластеры глубокой переработки зерна
    Пашинян решил приехать на саммит СНГ в Душанбе
    Путин и премьер Ирака согласовали перенос первого Российско-Арабского саммита
    МИД: Сербия выделила на помощь Курской области 472 млн рублей
    Игорь Караулов Игорь Караулов На смену западным славистам пришли турецкие русисты

    Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.

    2 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как тут не материться?

    Интернет уже не наш, не личный. Точнее, есть и наш интернет, а есть тот, который постепенно присваивает себе государство. И присваивает, надо отметить, довольно эффективно. Электронный документооборот, служебные приложения, коммуникация с бюрократами. И вот где среди этого может быть место мату?

    16 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Не давайте Трампу медальку

    Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

    9 комментариев
    9 октября 2025, 21:00 • В мире

    Украинская власть почувствовала опасность от Бородинской битвы

    Украинская власть почувствовала опасность от Бородинской битвы
    @ Н. Самокиш

    Tекст: Олег Исайченко

    «Сама мысль о победах русского оружия, российского государства претит нынешней киевской власти», – так эксперты комментируют требование украинского Института национальной памяти провести «декоммунизацию» всех объектов, связанных с памятью о Бородинской битве. В чем заключается значение этого сражения Отечественной войны 1812 года и почему в Киеве стремятся вычеркнуть и эту страницу истории?

    В Киеве потребовали «декоммунизировать» Бородинскую битву. Как сообщает ТАСС, украинский Институт национальной памяти (УИНП) признал сражение, а также все связанные с ним объекты культурного наследия и географические названия пропагандой «российского империализма». Также в списке упомянуты другие имена и события – от полководцев и императоров до деятелей культуры. 

    Согласно документу, под запрет подпадают несколько ключевых категорий. В первую очередь это российские императоры от Петра I до Николая II, а также такие военачальники, как Александр Суворов, Михаил Кутузов, Федор Ушаков, Павел Нахимов, Владимир Корнилов и Михаил Лазарев. Во вторую категорию входят государственные деятели, включая уроженца Полтавы генерала-фельдмаршала Ивана Паскевича, который назван «правой рукой Николая I».

    Отдельный блок составляют деятели культуры – писатели Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Иван Тургенев, Иван Бунин, поэты Гавриил Державин и Василий Жуковский, композиторы Михаил Глинка и Модест Мусоргский, художник Василий Суриков и ученый Михаил Ломоносов, чье творчество «прославляло Российскую империю». Также досталось критику Виссариону Белинскому и историку Николаю Карамзину.

    Примечательно, что под ограничения также попали некоторые революционные деятели: например, соратники Владимира Ленина, а также декабристы Павел Пестель и Никита Муравьев и анархист Михаил Бакунин. Кроме того, в список вошли даже исторические фигуры Московского царства – Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, народный герой Иван Сусанин и покоритель Сибири Ермак Тимофеевич.

    Напомним, кампания по переименованию улиц и сносу памятников российским и советским деятелям началась на Украине в 2015 году после принятия закона о декоммунизации, которая спустя время выродилась в дерусификацию. Тысячи улиц, районов и городов подверглись переименованиям, а количество снесенных памятников исчисляется сотнями, даже если речь идет о деятелях, которые создавали свои шедевры на территории современной Украины.

    На этом фоне особо примечательным выглядит то, что решение УИНП по новому списку последовало вскоре после заседания международного клуба «Валдай», в ходе которого президент России Владимир Путин зачитал отрывок стихотворения Александра Пушкина «Бородинская годовщина»:

    Великий день Бородина
    Мы братской тризной поминая,
    Твердили: «Шли же племена,
    Бедой России угрожая;
    Не вся ль Европа тут была?
    А чья звезда ее вела!..
    Но стали ж мы пятою твердой
    И грудью приняли напор
    Племен, послушных воле гордой,
    И равен был неравный спор.
    И что ж? свой бедственный побег,
    Кичась, они забыли ныне;
    Забыли русской штык и снег,
    Погребший славу их в пустыне.
    Знакомый пир их манит вновь –
    Хмельна для них славянов кровь;
    Но тяжко будет им похмелье;
    Но долог будет сон гостей
    На тесном, хладном новоселье,
    Под злаком северных полей!

    Путин рассказал, что стихотворение произвело на него очень серьезное впечатление, потому что оно выглядит, будто его «написали вчера». Поэтому сейчас, на фоне действий украинских националистов как в политике, так и культуре, в экспертном сообществе вспоминают строки не только Пушкина, но и Лермонтова: «Недаром помнит вся Россия про день Бородина!».

    «Бородинское сражение – неотъемлемая часть истории нашей страны, яркая страница национальной памяти, – подчеркнул политолог Вадим Трухачев. – В 1812 году на русскую землю ступил враг с огромной армией, в которую входили представители почти всех европейских стран. Тяжелейшей ценой, в том числе сожжением Москвы, его удалось изгнать. Отечественная война – поистине народная, что описано и историками, и в произведениях литературы, например, в романе Льва Толстого «Война и мир».

    Аналитики выделяют несколько причин, почему Бородинское сражение «корежит» украинский националистический менталитет. Во-первых, в той битве была показана сила русского оружия. «Считается, что Наполеон говорил о ней так: «Французы показали себя достойными победы, a русские заслужили быть непобедимыми», – отметил историк Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    В Киеве такой «декоммунизацией» стремятся понравиться своему западному «союзнику» – Франции,

    а затем потребовать «награду» за борьбу, продолжил он. «Сама же мысль о славных днях нашего оружия претит сепаратистской украинской линии. Ведь этот тезис об успехах можно переложить на текущую ситуацию в зоне боевых действий. Также националисты пытаются окончательно разорвать общую историю с Россией», – соглашается политолог Лариса Шеслер.

    Она также напомнила, что недавно в Полтаве демонтировали мемориал под названием «Памятник на месте отдыха Петра I», где российский император останавливался после победы в битве со шведами в 1709 году. При этом большая часть украинского казачества в войне со шведами поддержала именно Петра, а не предателя Ивана Мазепу и Карла XII. Не менее славной была история малороссийских полков в составе Русской императорской армии.

    «Однако сейчас украинские политики и чиновники представляют историю страны в совершенно извращенном виде,

    затирая те страницы, которые составляли гордость всего народа, в том числе и тех, кто сегодня живет на Украине», – акцентировала Шеслер. По ее мнению, подавляющее большинство населения все же занимает четкую позицию: «они не поддерживают «декоммунизацию», но в условиях нынешнего диктаторского, тоталитарного подавления инакомыслия просто не могут решиться выступить против совершенно безумного предложения вычеркнуть историю».

    В этой связи вызывает вопросы и качество образования, которое получило юное поколение школьников на Украине после госпереворота в 2014 году. «В нынешних учебниках опорными считаются темы «борьбы за украинскую государственность» и нет ничего о многовековых связях Москвы и Киева. Поэтому все большее число людей имеют в этой области такие же познания, что и жители, например, какой-нибудь далекой африканской страны», – добавляет Шеслер.

    В целом же весь «перечень лиц и событий, содержащих символику российской имперской политики», выглядит документом по меньшей мере странным, считает украинский политолог Константин Бондаренко. «Не понимаю, как лицо может содержать символику имперской политики. Стилистика и логика – не самая сильная сторона УИНП», – отмечает он.

    «Какой вывод можно сделать из перечня?

    Украина торжественно закрывает открытую два столетия тому назад Антарктиду. Зачем она, если ее открыли русские адмиралы Беллинсгаузен и Лазарев, начав таким образом процесс кровавой колонизации и порабощения вольнолюбивых братьев-пингвинов?» – иронизирует эксперт.

    «Бунина Украина лишает Нобелевской премии. Рылеева реабилитирует, а остальных декабристов – в топку! Брак Елизаветы Петровны с Алексеем Разумовским (если таковой имел место быть, историки пока спорят) расторгают. Ее слова, сказанные о жителях нынешней Украины, «возлюби, Господи, меня в Царствии Своем так, яко же и я люблю народ сей кроткий и богобоязненный», признают недействительными», – продолжает аналитик.

    Кроме того, УИНП вычеркивает заслуги путешественника Ермака, поскольку «остаться должен только один!», шутит политолог, намекая на другого Ермака – главу офиса Владимира Зеленского. «В общем, очень интересный документ. Говорят, тараканы, лишенные головы, живут целую неделю. Некоторые сотрудники УИНП в подобных случаях могут не только жить, но и работать, и даже составлять перечни!» – заключил Бондаренко.

    Жителей Славянска призвали срочно покинуть город
    США ввели санкции против сербской NIS
    Оператор нефтепровода Хорватии разорвал отношения с NIS из-за санкций
    Букмекеры повысили шансы Трампа получить Нобелевскую премию мира
    Эксперт объяснил невозможность возврата денег за сутки при отмене покупки
    Севастопольские ученые научились укреплять иммунитет устриц
    Космонавт Корниенко объявил о подготовке прыжка из стратосферы на Южный полюс

