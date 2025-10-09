Политолог Скачко: Бородинское сражение корежит украинский национальный менталитет

Tекст: Олег Исайченко

«Бородинское сражение корежит украинский национальный менталитет по нескольким причинам. Во-первых, в той битве была показана сила русского оружия. Считается, что Наполеон говорил о ней так: «Французы показали себя достойными победы, a русские заслужили быть непобедимыми». Это вызывает раздражение у ряда деятелей на Украине», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

Во-вторых, в Киеве такой «декоммунизацией» стремятся понравиться своему западному «союзнику» – Франции, а затем потребовать «награду» за борьбу, продолжил собеседник. «Украинские власти находятся на последнем издыхании. Финансовые потоки катастрофически сокращаются. Нужно напоминать о себе, доказывать свою нужность. Отсюда такие идеи», – уточнил эксперт.

Вместе с тем, действия Института национальной памяти вызывают недоумение. Политолог признался, что не припомнит ни одного памятника, связанного с битвой. «Непонятно, что они собрались «декоммунизировать», – добавил Скачко. «Украинцы же относятся к шагам деятелей и властей безразлично. Они заняты выживанием в условиях «охоты» ТЦК. Какое им Бородино?», – риторически заключил политолог.

Ранее на Украине потребовали «декоммунизировать» Бородинскую битву. Как сообщает ТАСС, украинский Институт национальной памяти признал сражение, все связанные с ним объекты культурного наследия и географические названия пропагандой «российского империализма».

Бородинская битва состоялась 26 августа (7 сентября) 1812 года. В ней, как в целом в Отечественной войне 1812 года, среди прочего участвовали украинские солдаты и офицеры. В отражении атак французской кавалерии принимали участие Сумский, Ахтырский и Изюмский гусарские полки.

Напомним, кампания по переименованию улиц и сносу памятников российским и советским деятелям началась на Украине в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. С 2022 года процесс вытеснения русского языка и советского наследия в стране значительно ускорился.