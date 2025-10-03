Политолог объяснил, почему Путин не стал цитировать «жесткие» строки Пушкина

Финны не сошли с ума внезапно, как говорят многие – в реальности мы просто не замечали тот факт, что реваншизм все эти годы был важной частью финского самосознания.0 комментариев
На Западе едва ли поймут литературные чтения Владимира Путина. Для этого нужно иметь определенный уровень культуры, который есть не у всех. Лишь очень узкий круг западных экспертов осмыслят посыл, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Напомним, Путин на «Валдае» прочитал стихотворение Александра Пушкина «Бородинская годовщина».
«Владимир Путин счел подходящим своему выступлению общий тон стихотворения Александра Пушкина «Бородинская годовщина». Та же часть, которую президент не стал цитировать, – довольно жесткая и агрессивная. В ней поэт обращается, в частности к Польше. Думаю, российский лидер решил, что такие краски сейчас неуместны», – предположил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
Отрывок, о котором идет речь, содержит следующие строки:
Но знайте, прошеные гости!
Уж Польша вас не поведет:
Через ее шагнете кости!..»
Сбылось — и в день Бородина
Вновь наши вторглись знамена
В проломы падшей вновь Варшавы;
И Польша, как бегущий полк,
Во прах бросает стяг кровавый —
И бунт раздавленный умолк.
По мнению Ткаченко, на Западе едва ли поймут литературное высказывание Путина. «Для этого нужно иметь определенный уровень культуры, который не у всех есть. Лишь очень узкий круг американских и европейских экспертов осмыслят посыл. Наше противостояние носит комплексный характер. Мы ищем истоки нашей позиции в истории, в культуре. В этом смысле Пушкин – наша подмога», – рассуждает политолог.
Говоря о выступлении президента на «Валдае», Ткаченко обратил внимание, что особое внимание было уделено отношениям Москвы и Вашингтона. «Высказано желание сотрудничать, искать компромиссы, а также призывы к возвращению классической дипломатии. Путин вновь протягивает руку США», – считает собеседник. Это контрастирует с риторикой в адрес Европы, добавил спикер.
«Россию не интересуют нынешние элиты ЕС как возможный партнер. Они не собираются учитывать наши интересы и представляют для нас скорее источник угрозы. Поэтому тональность заявлений была соответствующей», – отметил эксперт. Впрочем, в вопросе контактов российской и американской сторон не все гладко.
«Речь не столько о возможной передаче Киеву ракет Tomahawk (сообщения об этом – часть информационной войны), сколько о ДСНВ. Выгодное для американцев предложение по этому договору Штаты просто игнорируют. Складывается впечатление, что Вашингтон не хочет с нами вести сущностные переговоры. Но мы руки точно не опускаем. Будем и дальше работать, искать контакты с Дональдом Трампом, с руководством Белого дома», – подчеркнул Ткаченко.
Схожей точки зрения придерживается политолог Алексей Чеснаков. По его словам, основная часть выступления Путина на «Валдае» касалась вопросов взаимоотношений России и Запада. «Многие тезисы были сформулированы и артикулированы впервые, что само по себе требует внимания. Однако главное – набралась критическая масса, которая позволяет операционализировать позицию России по отношению Европе, – это «дремлющий медведь», готовящийся к зиме», – написал он в своем Telegram-канале.
«Россия открыто заявляет об отсутствии намерений вступать в прямую конфронтацию с Европой, однако если Брюссель будет иметь неосторожность вывести медведя из дремоты, то последствия будут самыми печальными. Ведь, как известно, медведи крайне опасны, если зимой их вывести из сонливого состояния», – подчеркнул эксперт.
По его оценкам, на основную часть европейской элиты этот сигнал, скорее всего, не подействует. «Им сейчас очень нравится находиться в фокусе внимания медиа – находить различные «угрозы» и грозить в восточном направлении. Механизм нагнетания истерии запущен, его просто так не остановить», – пояснил политолог.
«Однако на тех, кто принимает реальные решения, эти сигналы могут и подействовать. Пока все указывает на то, что Брюссель одновременно до ужаса боится (видно по панике с дронами), но при этом уже оказался в берлоге с дремлющим медведем и не знает из нее выхода. Просто пятиться назад тоже опасно», – заключил Чеснаков.
Напомним, Владимир Путин на пленарной сессии XXII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» зачитал стихотворение Александра Пушкина «Бородинская годовщина». Президент рассказал, что дома у него всегда под рукой томик данного поэта, к которому он часто обращается.
По словам главы государства, накануне форума он наткнулся на строки о Бородинской битве, которые показались ему удивительно современными. Путин подчеркнул, что стихотворение произвело на него «очень серьезное впечатление», будто оно было написано «вчера».
В ходе пленарной сессии российский лидер высказал свое мнение «по поводу того, что происходит в мире, какова здесь роль нашей страны и как мы видим перспективы развития». Глава государства назвал шесть принципов нового полицентричного мира, среди которых более открытое «творческое пространство внешнеполитического поведения», динамичность пространства многополярности, неотделимость друг от друга возможностей и опасностей многополярного мира.
Путин отметил, что Россия, стремясь ликвидировать основания для блоковой конфронтации и создать общее пространство безопасности, «дважды заявляла о своей готовности вступить в НАТО» – сначала 1954 году, «а второй раз – в ходе визита президента США Клинтона в Москву» в 2000 году. Однако «наши западные коллеги оказались не готовы освободиться от плена геополитических и исторических стереотипов», добавил президент.
Он напомнил об усилиях оппонентов «вышибить Россию из мировой системы, загнать нас в политическую, культурную, информационную изоляцию и экономическую автаркию». Как оказалось, мировая система, «откуда нас хотели изгнать, выдавить, Россию попросту не отпускает», «потому что Россия необходима ей как очень весомая часть всеобщего равновесия», подчеркнул российский лидер.
Вместе с тем Европа продолжает следовать «блоковым замашкам» и раздувает из Москвы образ врага. По словам Путина, верить в то, что Россия собирается нападать на НАТО, могут «либо очень некомпетентные» или «просто непорядочные, потому что они сами в это не верят, а своих граждан в этом пытаются убедить». «Честно говоря, так и хочется сказать: уймитесь, спите спокойно, займитесь, наконец, своими проблемами», – обратился глава государства.
Путин также коснулся вопроса украинского кризиса. По его словам, для ряда стран ситуация на Украине – «это карта в другой, гораздо более масштабной игре». «Это только повод и способ решить свои геополитические задачи, расширить зону контроля – да и немножко заработать на войне», – пояснил президент.
Он сказал, что согласен с президентом США Дональдом Трампом, который говорил, что если бы он был у власти, этого можно было бы избежать. По его словам, нынешняя американская администрация прямо заявляет свои интересы, «но зато без всякого лишнего лицемерия». «Но тогда, извините, и Россия оставляет за собой право руководствоваться нашими национальными интересами, одним из которых, кстати, является и восстановление полноформатных отношений с США», – заключил Путин.