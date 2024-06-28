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    Как российское машиностроение восстановилось после шока в 2022 году
    Трамп счел выдвинутые Путиным условия мира на Украине неприемлемыми
    Захарова: Посольства России переполнены просьбами о переезде в страну
    Американский инвестор сказал, когда США запустят «печатный станок»
    Белоусов поручил принять меры из-за провокаций США над Черным морем
    Демократы США после дебатов Байдена с Трампом «впали в панику»
    Штаб Трампа объявил об исторической победе над Байденом на теледебатах
    Фон дер Ляйен переизбрали председателем Еврокомиссии
    МВФ счел госдолг США угрозой мировой экономике
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    Андрей Полонский Андрей Полонский Чего хотят те, кто прошел войну

    В большинстве своем бывшие фронтовики – мужики уже не первой молодости. Плюс-минус сорок. Они общаются в основном друг с другом, понимают друг друга с полуслова. Это новая сила, с которой придется считаться всем – и в самой России, и за ее пределами.

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему майданные политики заговорили о переговорах с Россией

    Вся риторика украинских руководителей о готовности к переговорам с Россией – информационная дымовая завеса. На самом деле на Украине готовятся к новому наступлению, так как Белому дому нужна хоть какая-то победа в преддверии выборов президента.

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    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Болгарскую церковь возглавит дружественный России патриарх

    Болгарская церковь подвергается таким яростным атакам извне, каких она не знала с конца XIX столетия. Кроме того, ведется работа по разложению церкви изнутри. Однако здоровых сил в ней все-таки больше.

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    28 июня 2024, 08:43 • Новости дня

    Уехавшая на Украину Максакова не оплатила долги в России

    Уехавшая на Украину певица Мария Максакова не оплатила долги в России

    Уехавшая на Украину Максакова не оплатила долги в России
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уехавшая на Украину певица Мария Максакова* (признана иноагентом) не оплатила долги в России и получила взыскание на сумму более 60 тыс. рублей, следует из соответствующих документов.

    Как следует из документов, у 46-летней Максаковой две непогашенные задолженности на общую сумму 61 249 рублей, передает РИА «Новости».

    Первый долг составляет 29,8 тыс. рублей и за неуплату начислено еще 4233 рубля. Второй – взыскания имущественного характера в пользу физических или юридических лиц – на 25 тыс. рублей, который также не был погашен, после чего было начислено взыскание на 2 тыс. рублей.

    Ранее Пресненский суд Москвы назначил Максаковой штраф в размере 40 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента в ее постах в соцсетях.

    27 июня 2024, 11:07 • Новости дня
    Шольц выступил с резкими обвинениями в адрес России

    Шольц обвинил Россию в отказе от диалога по конфликту на Украине

    Шольц выступил с резкими обвинениями в адрес России
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия якобы «отказывается от диалога» и «не хочет мира», утверждает канцлер Германии Олаф Шольц. С такими заявлениями он выступил в Бундестаге, несмотря на то что Россия неоднократно подчеркивала, в том числе на высшем уровне, что готова вести мирные переговоры.

    При этом Шольц полагает, что Украина якобы хочет заключения мира, передает РИА «Новости».

    Напомним, что именно украинское руководство ввело законодательный запрет на ведение переговоров с Россией. Москва отмечала, что для начала мирного процесса в первую очередь стоит снять этот запрет.

    Кроме того, президент Владимир Путин назвал два условия для мирных переговоров с Киевом, выполнение которых, как отмечали в Кремле, сразу же положит конец кровопролитию.

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    28 июня 2024, 06:22 • Новости дня
    Демократов в США охватила паника после дебатов Байдена с Трампом

    CNN сообщил о панике в Демократической партии США после дебатов Байдена с Трампом

    Демократов в США охватила паника после дебатов Байдена с Трампом
    @ CNN/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Выступление президента США Джо Байдена на дебатах с экс-главой американского государства Дональдом Трампом привело к панике в Демократической партии, сообщил CNN со ссылкой на источники.

    По данным CNN, в Демократической партии «агрессивная паника». Одни источники говорят, что у демократов «проблемы», другие используют гораздо более грубые выражения, передает РИА «Новости».

    По данным канала, Трамп говорил чуть больше 40 минут, Байден – чуть меньше 36. Байден зачастую прекращал выступать раньше, чем заканчивалось его время.

    NBC приводит мнение политического аналитика, который заявил, что «демократы только что совершили коллективное самоубийство». По его словам, «Байден хрипел, казался уставшим и бормотал», подтверждая «то, что все избиратели уже поняли». «Президент Байден не может победить. Эти дебаты стали гвоздем в его политический гроб», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, на дебатах Трамп счел выдвинутые Россией условия мира на Украине неприемлемыми. Байден в ходе дебатов заявил, что в случае победы России над Украиной якобы возникнет угроза для Белоруссии. Трамп назвал главу Белого дома «преступником», «плохим и слабым палестинцем», а также «маньчжурским кандидатом». В ответ Байден обозвал Трампа «лузером» и «бродячим котом».

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    27 июня 2024, 19:54 • Новости дня
    Захарова: Посольства России переполнены просьбами о переезде в страну
    Захарова: Посольства России переполнены просьбами о переезде в страну
    @ AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Посольства и консульства России перегружены обращениями от людей, желающих получить визы, вид на жительство или помощь с переездом в страну, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сессии ПМЮФ «Защита традиционных ценностей. Свои и чужие».

    «Наши посольства, наши консульства буквально завалены обращениями о выдаче либо виз, либо вида на жительство, либо помощи в переселении для того, чтобы сохранить себя как представителей и носителей традиционных ценностей», – заявила она, передает ТАСС.

    По словам Захаровой, в основе политики, идеологии и философии большинства стран мира лежат традиционные ценности. Однако она также отметила, что «огромное количество людей, живущих под гнетом либеральных демократий, пытаются этому сопротивляться».

    «Говоря о «чужих», мы не имеем в виду границы, названия государств или режимов», – пояснила Захарова. «Чужие – это не те, кто отличается от нас, а те, кто агрессивно навязывает свою идеологию, желая разрушить наши представления об истинных ценностях».

    Ранее сообщалось, что 83-летний ветеран Александрс Димитриевс, уехавший из Латвии, получил вид на жительство в России.

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    27 июня 2024, 21:54 • Новости дня
    В США сообщили о разрушении российского спутника

    Космическое командование США заявило о разрушении российского спутника «Ресурс П»

    В США сообщили о разрушении российского спутника
    @ Николай Хижняк/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российский аппарат «Ресурс П» развалился на низкой околоземной орбите, сообщило космическое командование ВС США.

    В заявлении командования утверждается, что спутник «Ресурс П» якобы развалился на 100 кусочков 26 июня, никакой угрозы нет, передает ТАСС.

    В Роскосмосе же заявили, что аппарат выведен из эксплуатации еще два года назад.

    Космические аппараты «Ресурс-П» предназначены для высокодетального оптико-электронного наблюдения за Землей в интересах Минприроды, МЧС, Минсельхоза, Росреестра, Росгидромета и Росрыболовства. Срок работы составляет пять лет.

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    27 июня 2024, 11:33 • Новости дня
    Арестович: Шесть батальонов ВСУ отказались выполнять боевую задачу
    Арестович: Шесть батальонов ВСУ отказались выполнять боевую задачу
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    От выполнения задач на фронте отказались шесть батальонов ВСУ, заявил бывший внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в России в список террористов и экстремистов).

    «Один батальон устоял, понес гигантские потери, но стоял. Самое страшное случилось: шесть других батальонов наблюдали, как один батальон стоит, и не пошли на помощь товарищам», – приводит его слова «Московский комсомолец». Заявление прозвучало в интервью Арестовича украинскому журналисту.

    По словам Арестовича, бунт связан с потерей лояльности к командованию. По его словам, это не единичный случай.

    Арестович не уточнил дату и место происшествия, однако, предположительно, речь идет о Торецком направлении, где, по оценке киевских политиков, российские войска добились тактического прорыва.

    Напомним, ранее власти Украины начали принудительную эвакуацию жителей города Торецка, расположенного в подконтрольной Киеву части ДНР.

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    27 июня 2024, 14:36 • Новости дня
    Times: Сбежавшие из России депутаты готовят «план по свержению Кремля»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывшие российские депутаты готовят террористический план по силовой дестабилизации ситуации в стране, утверждает британская газета Times.

    В публикации Times говорится, что сбежавшие из России депутаты якобы готовят «план по свержению Кремля», который представят на саммите НАТО в Вашингтоне. «Более 60 политиков в изгнании» обсуждали его в ходе прошедшей на этой неделе встрече в Варшаве, передает РИА «Новости».

    По данным газеты, план состоит из семи пунктов, он предусматривает призывы к Западу увеличить количество антироссийских санкций, поддержать действия по дестабилизации обстановки и увеличить объемы поставляемого Киеву оружия. Речь также идет об убийствах представителей власти и попытке ее силовой смены, утверждает издание.

    Указывается, что за планом стоят экс-депутаты, в том числе Илья Пономарев (признан иноагентом в России), которые связаны с запрещенной в России террористической организацией «Легион «Свобода России» и группировкой «Национальная республиканская армия». Последняя ранее взяла на себя ответственность за убийство политолога Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского.

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    27 июня 2024, 10:30 • Новости дня
    NYT: НАТО пытается успокоить Зеленского и предотвратить новый скандал

    NYT: НАТО хочет успокоить Зеленского обещаниями поддержки перед саммитом

    NYT: НАТО пытается успокоить Зеленского и предотвратить новый скандал
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    НАТО обещает Владимиру Зеленскому долгосрочную поддержку Украины, чтобы «успокоить» главу киевского режима в преддверии июльского саммита Североатлантического альянса и избежать повторения прошлогоднего скандала, пишет американская The New York Times.

    Издание напоминает, что год назад на саммите в Вильнюсе Зеленский «ясно выразил свое недовольство, когда Украине не обозначили четкие сроки переговоров о членстве», передает РИА «Новости».

    По информации NYT, Киев и ряд стран Центральной Европы «горячо надеялись» на то, что Украину пригласят к переговорам о вступлении в НАТО на саммите, который пройдет с 9 по 11 июля. Однако НАТО вместо этого намеревается объявить о создании миссии в Германии, чтобы координировать помощь в адрес Украины, пишет газета.

    Таким образом администрация США и руководство НАТО хотят дать Киеву «что-то существенное», не отказываясь при этом от позиции, что время для вступления Украины в НАТО еще не пришло.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на предстоящем в июле саммите НАТО будет обсуждаться усиление роли альянса в координации поддержки Украины и подготовки ВСУ.

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    27 июня 2024, 15:07 • Новости дня
    Москалькова прокомментировала отъезд знаменитостей из России

    Москалькова: Уехавшим из России популярным людям не нужна помощь омбудсмена

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что не получала обращений от уехавших из России популярных людей, она считает, что их выбор был осознанным, поэтому им не нужна помощь федерального омбудсмена.

    По ее словам, от популярный людей, которые уехали из России, в ее адрес обращений не поступало, их выбор был осознанным и разумным, поэтому вряд ли им нужна помощь федерального российского омбудсмена, передает РИА «Новости».

    Ранее в Черемушкинском суде Москвы сообщили, что актеру Артуру Смольянинову (признан иноагентом) грозит первый штраф за нарушение закона о деятельности иностранных агентов из-за неподачи отчетности в уполномоченный орган.

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    27 июня 2024, 13:25 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по аэродромам Украины, где готовили размещение западных самолетов
    ВС России нанесли удар по аэродромам Украины, где готовили размещение западных самолетов
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы нанесли групповой удар высокоточным оружием, гиперзвуковой ракетой «Кинжал» и беспилотниками по аэродромной инфраструктуре Украины, где планировалось разместить самолеты, поставленные Западом, сообщило Минобороны России.

    В заявлении МО РФ говорится, что цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, уточнили в военном ведомстве.

    Президент России Владимир Путин ранее предупреждал, что если истребители F-16 будут применяться против ВС России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как Запад превращает Украину в аэродром подскока F-16.

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    27 июня 2024, 21:52 • Новости дня
    США и Израиль разработали схему поставки восьми комплексов Patriot Украине

    FT: США и Израиль обсуждают поставку комплексов ПВО Patriot Киеву

    Tекст: Дарья Григоренко

    США, Израиль и Украина обсуждают возможную поставку Киеву до восьми израильских комплексов ПВО Patriot, сообщили СМИ.

    Как пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на источники, предполагается, что сначала комплексы будут переданы Израилем США, а позже они окажутся в распоряжении Украины. Отмечается, что в настоящее время сделка еще не финализирована, однако подобный шаг будет знаменовать изменение подхода Израиля к отношениям с Россией, передает ТАСС.

    Ранее власти США приняли решение передать Украине все производимые в настоящее время системы ПВО Patriot и NASAMS.

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    27 июня 2024, 12:25 • Новости дня
    Кремль: Москва готова ответить на понижение дипотношений со стороны Запада

    Представитель Кремля Песков: Москва готова ответить на понижение дипотношений со стороны Запада

    Кремль: Москва готова ответить на понижение дипотношений со стороны Запада
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Москва рассматривает все возможные варианты реагирования на действия Запада, в том числе и на понижение уровня дипотношений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, по мере того как растет вовлеченность в украинский конфликт стран коллективного Запада, в частности, США, Москва не может не рассматривать различные варианты ответов на такое враждебное вмешательство, передает ТАСС.

    При этом представитель Кремля добавил, что решений на этот счет пока не принималось.

    Ранее в США заявили о развороте Азии в сторону России.

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    27 июня 2024, 14:53 • Новости дня
    Возглавивший попытку переворота в Боливии генерал объяснил провал мятежа

    Мятежный генерал Суньига объяснил неудачу переворота в Боливии логистическими проблемами

    Возглавивший попытку переворота в Боливии генерал объяснил провал мятежа
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Генерал Хуан Хосе Суньига, возглавивший попытку государственного переворота в Боливии, объяснил неудачу логистическими проблемами, из-за которых опоздало подкрепление мятежникам, сообщила глава администрации президента Мария Нела Прада.

    Прада рассказала, что во время допроса генерал заявил, что цели мятежа не были достигнуты из-за того, что не смогли прибыть военные вооруженных сил и ВВС, передает ТАСС.

    Ранее стало известно, что генерал Хуан Хосе Суньига пытался переманить на свою сторону полицию.

    Напомним, в Боливии задержаны трое военачальников, которых подозревают в причастности к попытке государственного переворота.

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    28 июня 2024, 04:39 • Новости дня
    Трамп счел выдвинутые Путиным условия мира на Украине неприемлемыми
    Трамп счел выдвинутые Путиным условия мира на Украине неприемлемыми
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Условия мира на Украине, которые предложил президент России Владимир Путин, являются неприемлемыми, заявил экс-глава американского государства Дональд Трамп на дебатах с действующим президентом США Джо Байденом.

    Трамп заверил, что урегулирует конфликт на Украине еще до того, как официально вернется в Белый дом, передает РИА «Новости».

    По его мнению, конфликта на Украине не случилось бы, если бы не фиаско с уходом США из Афганистана. Он также считает, что Россия не начала бы спецоперацию на Украине, если бы Путин уважал президента США.

    Как заявил Трамп, «Украина не выигрывает» в конфликте, у нее «заканчиваются солдаты». Трамп сказал, что она «потеряла великолепные города» из-за «глупых решений» Байдена.

    Трамп также заявил, что Украине выделены «большие деньги» – 200 млрд долларов, он «не думает, что когда-либо было нечто подобное». «Каждый раз, когда Зеленский приезжает в США, он уезжает с 60 млрд долларов, он самый лучший продавец на свете», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Также Трамп пообещал в случае победы на президентских выборах добиться возвращения обвиняемого в шпионаже в России журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

    Напомним, в июне Путин предложил способ завершения конфликта на Украине: Киев должен вывести войска из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также отказаться от планов вступления в НАТО.

    Коментарии (23)
    28 июня 2024, 00:52 • Новости дня
    Подполье сообщило о ракетном ударе России по HIMARS на Украине

    Координатор подполья Лебедев сообщил о ракетном ударе России по обстрелявшей Севастополь HIMARS в Николаевской области

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска нанесли ракетный удар в районе сел Шевченково и Котлярово Николаевской области, где была замечена установка HIMARS, атаковавшая Севастополь, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Как отметил Лебедев со слов местных жителей, в районе аэродрома Кульбакино прозвучал сдвоенный взрыв и, вероятно, был уничтожен склад с боекомплектом для системы HIMARS. Именно отсюда регулярно обстреливали Херсонскую область и Крым дальнобойными ракетами, передает РИА «Новости».

    До этого подполье сообщало об работающей установке HIMARS во время удара по Севастополю.

    Напомним, в Севастополе решили установить 600 модульных укрытий для защиты от обстрелов ВСУ.


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    27 июня 2024, 16:12 • Новости дня
    СМИ: ВС Турции готовы к третьей мировой войне

    TRT Haber: Армия Турции готова к любым сценариям, включая третью мировую войну

    Tекст: Дарья Григоренко

    ВС Турции регулярно обновляют тактику и планы в соответствии с оценкой угроз безопасности, поэтому они готовы к любым сценариям развития событий, в том числе к третьей мировой войне, сообщили СМИ.

    Как передает TRT Haber со ссылкой на источник в Минобороны, ведомство проводит оценку турецкой обороны и безопасности и обновляет все планы в свете актуальных оценок безопасности. По словам источника, Турция является одной из самых подготовленных стран, передает ТАСС.

    Он уточнил, что турецкие ВС являются динамичной армией, ведущей непрерывную деятельность в ряде регионов. Источник добавил, что армия Турции в настоящее время занимается проверкой планов, логистики, а также занимается миротворческой деятельностью во многих точках мира.

    «Никто, в первую очередь Турция, не хочет такой мрачной картины, как третья мировая война, но важно подчеркнуть, что наша армия готова к любому сценарию», – пояснил он.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Запад возвращает ядерное оружие в состояние холодной войны.

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