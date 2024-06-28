Уехавшая на Украину Максакова не оплатила долги в России

Уехавшая на Украину певица Мария Максакова не оплатила долги в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как следует из документов, у 46-летней Максаковой две непогашенные задолженности на общую сумму 61 249 рублей, передает РИА «Новости».

Первый долг составляет 29,8 тыс. рублей и за неуплату начислено еще 4233 рубля. Второй – взыскания имущественного характера в пользу физических или юридических лиц – на 25 тыс. рублей, который также не был погашен, после чего было начислено взыскание на 2 тыс. рублей.

Ранее Пресненский суд Москвы назначил Максаковой штраф в размере 40 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента в ее постах в соцсетях.