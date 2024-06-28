В большинстве своем бывшие фронтовики – мужики уже не первой молодости. Плюс-минус сорок. Они общаются в основном друг с другом, понимают друг друга с полуслова. Это новая сила, с которой придется считаться всем – и в самой России, и за ее пределами.4 комментария
Уехавшая на Украину Максакова не оплатила долги в России
Уехавшая на Украину певица Мария Максакова не оплатила долги в России
Уехавшая на Украину певица Мария Максакова* (признана иноагентом) не оплатила долги в России и получила взыскание на сумму более 60 тыс. рублей, следует из соответствующих документов.
Как следует из документов, у 46-летней Максаковой две непогашенные задолженности на общую сумму 61 249 рублей, передает РИА «Новости».
Первый долг составляет 29,8 тыс. рублей и за неуплату начислено еще 4233 рубля. Второй – взыскания имущественного характера в пользу физических или юридических лиц – на 25 тыс. рублей, который также не был погашен, после чего было начислено взыскание на 2 тыс. рублей.
Ранее Пресненский суд Москвы назначил Максаковой штраф в размере 40 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента в ее постах в соцсетях.