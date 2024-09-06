Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.2 комментария
Против Максаковой завели дело из-за призывов спонсировать ВСУ
В отношении оперной певицы Марии Максаковой (иноагент) возбудили уголовное дело из-за ее призывов спонсировать украинскую армию, сообщил источник в правоохранительных органах.
Дело возбуждено по статье «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства», сообщил собеседник ТАСС.
Отмечается, что певица опубликовала в YouTube видео с дискредитацией специальной военной операции, она призвала спонсировать ВСУ. Если женщину признают виновной, то ей грозит до шести лет заключения.
Ранее Пресненский суд Москвы штрафовал Максакову за нарушение закона об иноагентах.