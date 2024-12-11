Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.8 комментариев
Стало известно об отъезде экс-главреда «Новой газеты» из России
Дмитрий Муратов уехал за границу после допроса по делу Кирилла Мартынова
Бывший главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов* (признан иноагентом) уехал за границу после допроса в связи с делом своего экс-заместителя Кирилла Мартынова (признан иноагентом), который обвиняется в работе на нежелательные организации.
Дмитрий Муратов*, бывший главный редактор «Новой газеты», покинул Россию после допроса, передает РИА «Новости». Его допросили в пятницу в рамках расследования уголовного дела против его бывшего зама Кирилла Мартынова. Спустя день после допроса Муратов уехал за границу.
Мартынова обвиняют в участии в деятельности нежелательной организации, что предусмотрено ч. 3 ст. 284.1 УК РФ. Он находится в международном розыске. Уголовное дело против Мартынова возбуждено в сентябре, ему инкриминируется организация работы онлайн-газеты «Новая газета. Европа» и «Свободного университета», которые признаны нежелательными в России.
По информации правоохранительных органов, с июня по сентябрь Мартынов, находясь за границей, продолжал работу в этих организациях. Муратова, признанного иноагентом, допросили в связи с этим делом. Он покинул страну, его дальнейшие планы и местонахождение остаются неизвестными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего заместителя главного редактора «Новой газеты» Кирилла Мартынова, который признан иностранным агентом.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом