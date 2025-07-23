СМИ: Русскую «Википедию» захватили сторонники информационной диктатуры

«Газета.Ru»: Русскую «Википедию» захватили сторонники информационной диктатуры

Tекст: Валерия Городецкая

Русская версия «Википедии» перестала быть свободной энциклопедией, управление которой строится на принципах открытости и равноправия участников, передает «Газета.Ru».

В материале издания отмечается, что ключевые решения о публикации и редактировании материалов в русскоязычном сегменте платформы принимаются ограниченным кругом администраторов. Только 1% авторов контролирует до 80% всего контента, создавая бюрократическую иерархию и фактически исключая рядовых пользователей и новичков из процесса наполнения ресурса.

Несмотря на декларируемые правила открытости и поддержки новых участников, на практике новички часто сталкиваются с хамством, насмешками и мгновенными блокировками без объяснений. Пример участника Np2025.2029 показывает, что даже попытки разобраться в правилах могут закончиться бессрочной блокировкой. Издание приводит цитату одного из администраторов El-chupanebrej: «а других помоек…не нашли?» – такие высказывания, по мнению авторов, свидетельствуют о пренебрежительном отношении к несогласным.

Структура управления русской «Википедией» включает не только редакторов и патрульных, но и так называемых бюрократов и арбитров, однако их деятельность зачастую покрыта системой круговой поруки. Тайный чат администраторов, существовавший с 2008 года, стал площадкой для принятия ключевых решений о судьбе пользователей и контента за пределами открытых обсуждений.

По данным издания, существующая группа «партии операторов» продолжает держать под контролем наполнение и редакционную политику ресурса. Правила используются избирательно: одних участников блокируют за малейшее несогласие или качественную работу, других – покрывают несмотря на возможные нарушения, если они входят во внутренний круг доверенных лиц.

Член Общественной палаты Никита Данюк в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что «Википедия» создает обманчивую ультралиберальную картину мира.