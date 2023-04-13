Эксперт: «Википедия» создает обманчивую ультралиберальную картину мира

Эксперт объяснил справедливость штрафа «Википедии» за фейки о российской армии

Суд справедливо оштрафовал «Википедию» за фейки об армии России. При этом Москва стремится к диалогу с западными площадками, но они ведут дело к жестким санкциям против себя, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Никита Данюк. Ранее суд оштрафовал Wikimedia на два миллиона рублей.

«Суд оштрафовал «Википедию» абсолютно справедливо. Так власти показывают западным площадкам недопустимость игнорирования российских требований и нарушения наших законов», – подчеркнул Никита Данюк, член Общественной палаты РФ, первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН.

«При этом, несмотря на практически хамское отношение компаний «бигтеха» к российским законам, Роскомнадзор до последнего стремится к конструктивному диалогу с ними. Россия не хочет ни штрафовать, ни тем более блокировать западные площадки, но те сами ведут дело к максимально жестким санкциям против себя», – заметил собеседник.

«Та же «Википедия» создает обманчивую ультралиберальную картину мира и отдельных событий. А наше общество должно получать объективную информацию. И не стоит верить тому, что администрация российской «Википедии» выступает за нейтральную подачу информации. Этот ресурс полностью контролируется США, поэтому там виден сильный перекос в сторону западных представлений о мироустройстве», – считает эксперт.

«Вообще, нынешний пример лишний раз доказывает, что нам нужно создать альтернативу «Википедии». Ее аналог будет исполнять законы РФ, а публикуемые материалы основывать на экспертных оценках. Это особенно актуально в условиях нынешней информационной войны Запада против России», – резюмировал аналитик.

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В четверг мировой судья Таганского района оштрафовал на два миллиона рублей компанию Wikimedia Foundation за неудаление из «Википедии» фейков о действиях российской армии в Запорожской области, передает РИА «Новости». В апреле суд рассмотрит еще три протокола в отношении фонда.

Это уже шестой штраф, назначенный Wikimedia, общая сумма достигла 11,8 млн рублей. В феврале этого года компанию оштрафовали на 2 млн рублей за публикацию данных о местах дислокации трех воинских частей РФ.

В апреле 2022 года Wikimedia присудили 5 млн рублей штрафа за отказ удалить статьи о событиях в Буче, разрушении больницы и театра в Мариуполе, а также об изготовлении пороха, передает ТАСС.