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Эксперт: «Википедия» создает обманчивую ультралиберальную картину мира
Эксперт объяснил справедливость штрафа «Википедии» за фейки о российской армии
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Суд справедливо оштрафовал «Википедию» за фейки об армии России. При этом Москва стремится к диалогу с западными площадками, но они ведут дело к жестким санкциям против себя, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Никита Данюк. Ранее суд оштрафовал Wikimedia на два миллиона рублей.
«Суд оштрафовал «Википедию» абсолютно справедливо. Так власти показывают западным площадкам недопустимость игнорирования российских требований и нарушения наших законов», – подчеркнул Никита Данюк, член Общественной палаты РФ, первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН.
«При этом, несмотря на практически хамское отношение компаний «бигтеха» к российским законам, Роскомнадзор до последнего стремится к конструктивному диалогу с ними. Россия не хочет ни штрафовать, ни тем более блокировать западные площадки, но те сами ведут дело к максимально жестким санкциям против себя», – заметил собеседник.
«Та же «Википедия» создает обманчивую ультралиберальную картину мира и отдельных событий. А наше общество должно получать объективную информацию. И не стоит верить тому, что администрация российской «Википедии» выступает за нейтральную подачу информации. Этот ресурс полностью контролируется США, поэтому там виден сильный перекос в сторону западных представлений о мироустройстве», – считает эксперт.
«Вообще, нынешний пример лишний раз доказывает, что нам нужно создать альтернативу «Википедии». Ее аналог будет исполнять законы РФ, а публикуемые материалы основывать на экспертных оценках. Это особенно актуально в условиях нынешней информационной войны Запада против России», – резюмировал аналитик.
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В четверг мировой судья Таганского района оштрафовал на два миллиона рублей компанию Wikimedia Foundation за неудаление из «Википедии» фейков о действиях российской армии в Запорожской области, передает РИА «Новости». В апреле суд рассмотрит еще три протокола в отношении фонда.
Это уже шестой штраф, назначенный Wikimedia, общая сумма достигла 11,8 млн рублей. В феврале этого года компанию оштрафовали на 2 млн рублей за публикацию данных о местах дислокации трех воинских частей РФ.
В апреле 2022 года Wikimedia присудили 5 млн рублей штрафа за отказ удалить статьи о событиях в Буче, разрушении больницы и театра в Мариуполе, а также об изготовлении пороха, передает ТАСС.
В США оценили потери украинской армии за время конфликта
Washington Post: За время конфликта ВСУ потеряли, по подсчетам правительства США, до 131 тыс. солдат убитыми и ранеными
За время конфликта украинская армия, по подсчетам правительства США, потеряла от 124 тыс. до 131 тыс. солдат убитыми и ранеными, что в пять раз больше заявленных Киевом цифр, сообщила американская The Washington Post со ссылкой на попавшие в Сеть «секретные документы».
Как сообщает издание, Киев готовится к наступлению на российские силы, и хотя Украина не раскрывает данные, полевые командиры заявляют об огромных потерях. По мнению автора статьи, Украине нужно больше солдат, причем быстро, передает RT.
В минувшее воскресенье посол Украины в Британии Вадим Пристайко заявил об «ужасных» потерях украинских вооруженных сил в ходе СВО.
Штурмовые подразделения взяли железнодорожный вокзал в Артемовске
«Русская весна»: Российским штурмовым формированиям удалось освободить в Артемовске железнодорожный вокзал
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Российским штурмовым формированиям удалось освободить в Артемовске железнодорожный вокзал, элеватор, аграрный лицей и стадион «Авангард», сообщают военные корреспонденты «Русской весны».
Telegram-канал добровольцев, волонтеров и военных корреспондентов «Операция Z: Военкоры Русской Весны» обнародовал сводку о положении дел в Артемовске (украинское название города – Бахмут). Как сообщают военные корреспонденты «Русской весны» со ссылкой на данные украинских военных аналитиков, бойцам ЧВК «Вагнер» удалось занять в Артемовске железнодорожный вокзал, элеватор, аграрный лицей и стадион «Авангард».
Накануне в Минобороны РФ сообщали, что на Донецком направлении российские штурмовые отряды овладели тремя кварталами Артемовска. Во вторник основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщал, что российские штурмовые отряды взяли под контроль более 80% территории Артемовска, в том числе все административные центры и заводы. В свою очередь советник врио главы ДНР Ян Гагин информировал, что отправленные киевским режимом в Артемовск резервы ВСУ уничтожаются на подъезде к городу.
ФСБ установила соучастника убийства Татарского
ФСБ установила соучастника убийства военкора Владлена Татарского
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ФСБ и СК вычислили соучастника убийства военкора Владлена Татарского – гражданина Украины Юрия Денисова.
Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, убийство Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин) вместе с ранее задержанной Дарьей Треповой готовил член украинской диверсионно-террористической группы (ДРГ) Юрий Денисов, 1987 года рождения, передает ТАСС.
С помощью сервиса экспресс-доставки через посредника он осуществил передачу подозреваемой в Москве взрывного устройства, которое было закамуфлировано под гипсовый бюст военкора.
В ЦОС отметили, что по заданию украинских спецслужб в феврале 2023 года Денисов через территорию Латвии прибыл из Киева в Москву. Здесь он собирал сведения об образе жизни и местах, которые посещает военкор Татарский. Гражданин Украины для осуществления своей цели снял квартиру рядом с местом проживания журналиста, а также приобрел автомобиль.
Сразу после совершения теракта Денисов вылетел из России через Армению в Турцию. В данный момент инициирована процедура объявления подозреваемого в международный розыск.
Кроме того, российские спецслужбы отметили, что организаторами теракта, в результате которого погиб военкор, «являлись спецслужбы Украины и их агентура, в том числе из среды скрывающихся за рубежом российских оппозиционеров».
Напомним, взрыв в кафе Петербурга произошел 2 апреля, во время теракта погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), пострадали более 40 человек.
На прошлой неделе стало известно, что обвиняемая в теракте в кафе Петербурга Дарья Трепова решила сотрудничать со следствием.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, где Киев находит агентуру для совершения диверсий и терактов в России.
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Немецкий эксперт: Бербок выдвинет Китаю ультиматум по России
Александр Рар: Пекин покажет Бербок достопримечательности, накормит и отправит домой
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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок потребует от Пекина сделать выбор между Москвой и Брюсселем. Китай не будет ссориться с ЕС, но и не позволит учить себя геополитике, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о старте трехдневного визита Бербок в КНР.
«Анналена Бербок едет в Китай под громкие фанфары немецких СМИ, которые требуют, чтобы глава МИД ФРГ исправила «ошибку» Эммануэля Макрона. Вместо призывов принять многополярный мир Бербок хочет в разговоре с китайцами жестко отстаивать западную политику ценностей», – сказал германский политолог Александр Рар.
«Немецкий дипломат будет требовать от Пекина сделать выбор между Москвой и Брюсселем. Первый вариант обернется санкциями со стороны Евросоюза, а второй – выгодой от многосторонней торговли с ЕС. Бербок также будет угрожать Пекину «жесткой реакцией» ЕС в случае атаки Тайваня. В общем, ФРГ продолжает самоуверенно надеяться на «отрыв» Китая от России», – подчеркнул он.
«Бербок выражает позицию немецких элит и национальных СМИ. Но в итоге все может получиться совсем наоборот. Глава МИД ФРГ настолько уверена в своей правоте, что исключает возможность того, что китайцы встретят ее так же холодно, как председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен», – заметил собеседник.
«Впрочем, ссориться с Берлином Пекин не будет. Китай придерживается политики «тише едешь – дальше будешь». Власти Поднебесной встретят Бербок, покажут достопримечательности столицы, накормят и отправят в Германию с пожеланиями не учить Пекин геополитике и не пренебрегать хорошими экономическими отношениями между Китаем и ЕС. Ведь если они испортятся, то страдать от этого будет в первую очередь Европа, а не Китай», – заключил Рар.
Ранее стало известно, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок с 13 по 15 апреля будет находиться с первым официальным визитом в КНР. Об этом сообщает издание ТАСС. Представитель внешнеполитического ведомства Поднебесной Ван Вэньбин в ходе брифинга уточнил, что поездка совпадает по срокам с шестым китайско-германским стратегическим диалогом в области дипломатии и безопасности.
Подготовка к визиту в Пекин велась еще с конца февраля, пишет издание Handelsblatt. По информации газеты, главной темой предстоящих переговоров станет стратегия Германии в отношении КНР, которая в настоящий момент разрабатывается в немецком МИД.
Не менее важной задачей Бербок в Пекине станет прояснение позиции ЕС по тайваньскому вопросу, отмечает издание Politico. По словам официального представителя по внешней политике Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нильса Шмида, цель визита министра в КНР – повторить заявленное изменение политического курса в отношении Китая, а также «сделать разъяснения после неудачной поездки Макрона».
Напомним, Бербок славится своей жесткой антикитайской риторикой. Так, в августе прошлого года глава германского МИД заявила, что в случае военной операции со стороны Пекина в отношении Тайваня она бы обязательно поддержала Тайбэй. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин ответила немецкой коллеге, что подобные слова нарушают принцип «одного Китая» и рискуют подорвать отношения двух стран.
Глава дипведомства ФРГ также раскритиковала план КНР по урегулированию кризиса на Украине. «Тот, кто говорит о мире, не должен иметь в виду подчинение. Тот, кто уравнивает агрессора и жертву, не создает мира, а поощряет насилие», – цитирует Бербок ТАСС. По ее мнению, Пекин мог бы использовать свое влияние на Россию для того, чтобы изменить позицию Москвы в данном вопросе.
Бербок едет в Китай почти сразу после аналогичного визита президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидер Китая не продемонстрировал каких-либо признаков «изменения своей позиции» по ситуации на Украине, отмечает издание Politico.
После возвращения в Париж Макрон заявил, что ЕС необходимо избегать втягивания в конфликт между Вашингтоном и Пекином по поводу Тайваня. Его слова вызвали негативную реакцию в США, в частности, сенатор Марко Рубио пригрозил европейцам, сказав, что если ЕС выйдет из тайваньского конфликта, то США покинут украинский.
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ФСБ: Трепова устроила теракт после призывов Жданова и Волкова
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ФСБ установила, что подозреваемая в совершении теракта в кафе в Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, Дарья Трепова устроила взрыв после призывов руководства «Фонда борьбы с коррупцией**» (ФБК*, признан иноагентом и запрещен в России).
Как отмечает ФСБ, руководители ФБК* Иван Жданов и Леонид Волков после начала спецоперации неоднократно заявляли о «необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя «любыми доступными способами», передает РИА «Новости». «Как результат, 2 апреля Треповой Дарьей был совершен теракт», – заявили в ведомстве.
В отношении Жданова и Волкова в России возбуждены дела о публичных призывах к экстремизму и терроризму, оба объявлены в розыск.
В данный момент защиту Треповой осуществляет адвокат Даниил Берман, «ранее представлявший интересы координатора уфимского штаба Алексея Навального Лилии Чанышевой, участницы феминистской группы Pussy Riot Марии Алехиной, а также обвиняемого в шпионаже американского журналиста Эвана Гершковича», приводит сообщение ведомства ТАСС.
Ранее стало известно, что ФСБ и СК вычислили соучастника убийства военкора Владлена Татарского – гражданина Украины Юрия Денисова.
Также в ФСБ отметили, что организаторами теракта, в результате которого погиб военкор, «являлись спецслужбы Украины и их агентура, в том числе из среды скрывающихся за рубежом российских оппозиционеров».
Участник украинского мошеннического кол-центра доставлен в Москву
«Коммерсант»: Из Бердянска в Москву доставили предполагаемого сотрудника кол-центра украинских телефонных мошенников
Предполагаемый сотрудник кол-центра украинских телефонных мошенников, участник преступной группировки, занимавшейся дистанционным хищением средств у россиян в ходе телефонного мошенничества, Евгений Сурков доставлен из Бердянска в Москву, сообщил «Коммерсант».
Тверской райсуд столицы рассмотрел ходатайство следователя 12-го отдела по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД по Москве об аресте Евгения Суркова, подозреваемого в особо крупном групповом мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как сообщил суду следователь, причастность Суркова к хищениям подтвердили потерпевший от его действий, двое свидетелей и оперативник 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России, написавший соответствующий рапорт. Кроме того, следствие предоставило в распоряжение суда результаты компьютерных экспертиз, исследований электронных носителей и протоколы осмотра бумажных документов, свидетельствующие об участии подозреваемого в преступных схемах, сообщил «Коммерсант».
Следователь изложил суду имеющиеся у него опасения касательно отсутствия у подозреваемого Суркова в России регистрации и места жительства, при наличии украинского гражданства, в связи с чем подозреваемый в случае отсутствия решения суда об аресте наверняка захочет сбежать на Украину и вернуться к преступной деятельности. Судья согласился с представителем ГСУ и отправил подозреваемого в СИЗО на два месяца.
По данным близкого к расследованию источника издания, подозреваемый представлял старейший на Восточной Украине мошеннический кол-центр, сформированный в Бердянске. Сурков, по данным источника издания, числился в этой структуре на низшей должности «звонаря», в его задачу входила первичная обработка будущей жертвы телефонного мошенничества под видом майора МВД России или сотрудника службы безопасности банка, название которого подозреваемый выбирал в зависимости от привязанных к номеру телефона потерпевшего дебетовых или кредитных карт. В случае если контакт с жертвой телефонного мошенничества удавалось установить, к диалогу подключались старшие партнеры Суркова, якобы представляющие, соответственно, Центробанк или ФСБ России. Среди потерпевших оказались в основном пожилые жители Москвы.
Как сообщил источник издания, системная регистрация потерпевших от действий Бердянского кол-центра началась в Москве только в 2019 году, хотя мошенники действовали около десяти лет. Жертвы телефонных хищений обращались в районные отделы полиции с заявлениями, в которых излагали однотипные истории о том, как мнимые сотрудники службы безопасности банка сначала пугали их якобы готовящимися хищениями средств с их банковских счетов, а затем убеждали переводить деньги на некие подконтрольные мошенникам «резервные счета в Центробанке», якобы для сохранности.
К началу 2022 года московская полиция уже знала, что жертвами бердянских мошенников стали по крайней мере 18 жителей столицы. Однако полицейским оставалось лишь опрашивать потерпевших, фиксировать совершенные ими трансакции и подсчитывать нанесенный ущерб, а добраться до подозреваемых российские правоохранители смогли только после начала спецоперации на Украине, после чего «бердянские» мошенники оперативно свернули деятельность, следует из материалов дела.
Расследование уголовных дел, возбужденных по фактам мошенничества и краж (ст. 159 и ст. 158 УК РФ), активизировалось лишь после воссоединения Запорожской области с Россией. Объединив все связанные с «бердянскими» эпизоды в одно уголовное дело и забрав его в свое производство, следователи и оперативники ГСУ ГУ МВД по Москве отправились за подозреваемыми в Бердянск, где задержали Суркова, представлявшегося майором МВД РФ.
Как сообщил адвокат арестованного Андрей Бухтеев, после начала спецоперации России на Украине кол-центр закрылся, его организаторы сбежали в Польшу, а «звонари», набранные преимущественно из местных, стали искать другую работу. Сам Сурков, по его словам, стал стрелком местного ГУП ЦСН «Охрана», зарегистрированного в Мелитополе.
По словам подозреваемого, работать он устраивался в кол-центр, официально специализирующийся на дистанционных продажах товаров и услуг. Когда же увидел, что происходит там на самом деле, то участвовать в этом отказался, сообщил адвокат. По данным защитника, конторой руководили представители украинской оргпреступности, которые предупредили его клиента, что выход из системы будет иметь тяжелые последствия для самого отступника и членов его семьи, поэтому Сурков и побоялся с ними ссориться.
Напомним, в феврале зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщал, что почти все телефонные мошенники являются украинцами, действующими в основном из Днепра.
Ростех начал выпуск штурмовых бронежилетов «Оберег»
Ростех начал выпуск для нужд СВО штурмовых бронежилетов «Оберег»
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Ростех начал производство для нужд специальной военной операции штурмовых бронежилетов «Оберег» высокого класса защиты, способных остановить пулю из снайперской винтовки, сообщили в корпорации.
По сообщению госкорпорации, завод «Октава» запустил производство штурмовых бронежилетов «Оберег», который обеспечивает надежную защиту от осколочных снарядов и пуль и не сковывает движений, передает РИА «Новости». Керамическая бронеплита «Оберега» имеет класс защиты Бр5 и с 10 метров останавливает бронебойную пулю Б-32 мощного винтовочного патрона 7,62 на 54.
В госкорпорации отметили, что элементы «Оберега» изготавливаются из арамидной ткани, а все секции бронежилета, в том числе боковые, имеют противоосколочные и противорикошетные слои, масса «Оберега» в полном снаряжении составляет 9,1 кг.
Ранее в Ростехе сообщили, что Сотрудники ЦНИИточмаш и НИИ механики создали первый опытный образец оснащенного электродвигателями боевого экзоскелета, который может войти в состав экипировки солдата будущего.
Су-27 развернул самолет Orion ВМС Германии над Балтийским морем
Самолет патрульной авиации немецких ВМС Р-3С Orion приблизился к российской государственной границе в Балтийском море, к нему на перехват отправился Су-27, сообщили в Национальном центре управления обороной России.
Средства воздушного контроля в среду зафиксировали над водами Балтийского моря приближающуюся к границе воздушную цель, для ее опознания и недопущения нарушения границы подняли в воздух Су-27 из состава дежурных по ПВО сил Западного военного округа, сообщили в Центре, передает ТАСС.
Экипаж российского истребителя установил, что целью является немецкий самолет-разведчик Orion, иностранное воздушное судно при появлении российского истребителя развернулось от границы России, после чего Су-27 вернулся на аэродром базирования.
Еврокомиссия признала необходимость вернуть замороженные активы России
В Еврокомиссии признали необходимость вернуть России замороженные активы после завершения конфликта
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Юристы Еврокомиссии (ЕК) считают, что замороженные в Евросоюзе активы ЦБ России придется вернуть после окончания конфликта на Украине, сообщила немецкая газета Die Welt со ссылкой на неопубликованный документ ЕК.
Европейские эксперты поясняют, что юридически активы ЦБ России нельзя просто так передать Украине. «Политическая воля есть, но правовые барьеры высоки», – пишет газета.
ЕК приходит к выводу, что замороженные активы трогать нельзя, а после окончания конфликта их надо будет вернуть России, передает ТАСС.
В связи с этим Еврокомиссия предлагает инвестировать российские замороженные активы в европейские гособлигации, а проценты использовать для выплат Украине. ЕК оценивает доходность по таким облигациям в 2,6% в год.
При этом европейская Юридическая служба не смогла решить, что делать, если ЕС при определенном развитии ситуации потеряет вложенные средства.
«При экстремальном сценарии» такие потери могут составить 4 млрд евро, хотя, по оценке ЕК, «риски очень низки», пишет газета. «Как поступить в таком случае, еще нужно прояснить», – пишет издание.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как Европа научилась зарабатывать на замороженных российских активах.
Латвия подтвердила отправку военных на Украину
Латвия подтвердила отправку военных в зону СВО на Украине для охраны грузов
Латвия отправляла военных на Украину для выполнения вспомогательных действий, в частности, охраны латвийского посольства в Киеве, заявили в Минобороны республики.
Порталы Delfi (заблокирован в России) и LETA приводят заявления ведомства, где указано, что латвийские солдаты были направлены в зону СВО для выполнения вспомогательных функций – охраны посольства Латвии на Украине и охраны грузов. Подчеркивается, что военные Латвии не принимали участия в военных действиях, передает «Коммерсант».
Ранее сообщалось, что в секретных документах американской разведки, попавших в Сеть, содержится информация о силах специального назначения Великобритании, Латвии, Нидерландов, США и Франции, действующих на Украине.
Мишустин задал тюменским школьникам задачу про муху и стакан
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Премьер-министр Михаил Мишустин во время посещения в Тюмени физико-математической школы (ФМШ) с углубленным изучением предметов естественно-научного цикла задал школьникам задачу про стакан, муху и крошку хлеба.
Задать задачу премьера попросила одна из учениц, передает РИА «Новости».
Мишустин поинтересовался, сложную или простую задачу хочет девочка. После этого он предложил детям найти кратчайшее расстояние, которое должна была проползти муха, севшая на стакан, до крошки хлеба с противоположной от нее стороны.
Одна из школьниц смогла найти верный ответ, она изобразила его с помощью рисунка на доске.
«А еще вам задание домашнее – доказать, что именно так», – сказал Мишустин.
Он также задал школьникам решить дома еще одну задачу. Детям нужно изобразить фигуру, которую надо нарисовать на листе бумаги, три раза оторвав руку.
«Кто решит – пришлите», – добавил премьер. Он похвалил школьников и тех, кто создал такое учебное заведение, и учителей.
«Посмотрите, как они работают – у вас уже молодые ученые ребята, вы и прикладные задачи решаете, уже и малый бизнес делаете. Ну и, конечно, самое важное – заинтересовать их в будущей профессии», – заключил Мишустин.
Мишустин не первый раз задает задачи школьникам, одну из его физтеховских задач ученики 11-го класса физтех-лицея имени Капицы решить не смогли.
Минобороны рассказало о ходе штурма центральных районов Артемовска
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На Донецком направлении российские штурмовые отряды продолжали действия высокой интенсивности по вытеснению противника из центральных кварталов Артемовска, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
ВДВ оказывают поддержку штурмовым отрядам «Вагнера» на флангах, блокируя переброску резервов ВСУ и возможности отступления из Артемовска подразделений противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ударами оперативно-тактической авиации и ракетных войск Южной группировки войск поражены скопления живой силы и техники ВСУ в районах Калиновки, Николаевки и Ступочки ДНР.
За последние сутки в интересах группировки войск в районе Артемовска самолетами ВКС России совершено 12 вылетов самолетов, ракетными войсками и артиллерией группировки выполнены 57 огневых задач, сообщил Конашенков.
Общие потери противника на Донецком направлении за минувшие сутки составили до 300 военнослужащих, машина пехоты, шесть бронемашин, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», отчитались в Минобороны.
Ударами авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения ВСУ возле Синьковки, Тимковки и Двуречной Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР).
Потери противника составили более 35 военнослужащих, а также самоходная гаубица «Гвоздика».
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям противника недалеко от Червоной Дибровы ЛНР, Тернов и Григоровки Донецкой народной республики (ДНР). Ликвидированы порядка 80 военнослужащих, две бронемашины, а также гаубица Д-20. Под Невским ЛНР уничтожен склад с боеприпасами 66-й механизированной бригады ВСУ, перечислили в Минобороны.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ рядом с Угледаром ДНР, Полтавкой, Верхней Терсой и Омельником Запорожской области.
За прошедшие сутки на этих направлениях уничтожены до 20 военнослужащих, две бронемашины, а также гаубица «Мста-Б».
Под Гуляйполем Запорожской области уничтожен склад с боеприпасами 102-й бригады тер обороны.
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения противника уничтожены до 35 военнослужащих, две бронемашины, самоходная гаубица «Гвоздика».
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России в течение суток нанесено поражение 97 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 124 районах.
Средствами ПВО за сутки перехвачены девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Также уничтожено шесть украинских беспилотников в районах пунктов Кременная, Червоная Диброва, Рубежное, Пшеничное ЛНР, Волноваха и Кирилловка ДНР, подытожили в оборонном ведомстве.
В Кремле отреагировали на призыв Киева сделать Черное море «морем НАТО»
Песков: Черному морю никогда не бывать «морем НАТО»
Черное море никогда не будет «морем НАТО», оно должно быть морем сотрудничества и взаимодействия для всех прибрежных государств, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Призыв Киева демилитаризировать Черное море и сделать его «морем НАТО» основан на двух противоречиях, подчеркнул Песков. Так как НАТО и демилитаризация – взаимоисключающие понятия, пояснил он, передает ТАСС.
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Черное море необходимо демилитаризовать и превратить в «море НАТО».
Индия не пригласила Зеленского на саммит G20
МИД Индии: Украинских чиновников нет в списках приглашенных на саммит G20
Индия не меняла свою позицию относительно неучастия Украины в саммите лидеров G20, официальных лиц Киева нет в числе приглашенных, заявил официальный представитель индийского МИДа Ариндам Багчи.
Багчи напомнил, что ему нечего добавить к озвученной ранее позиции МИД Индии относительно отсутствия приглашения для украинских чиновников на G20.
Он также не стал комментировать возможность визита индийских лидеров на Украину, отметив, что обо всем будет объявлено, если поездка состоится, передает РИА «Новости».
Ранее Багчи сообщил, что Украины нет в числе приглашенных стран на саммит G20, который Индия проведет в Нью-Дели в сентябре.
Газета ВЗГЛЯД писала, зачем первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова приехала в Индию.
В Кремле пообещали проанализировать решение Гааги обязать Россию заплатить ущерб «Нафтогазу»
Москва проанализирует решение трибунала в Гааге обязать Россию возместить ущерб «Нафтогазу» 5 млрд долларов от потери активов в Крыму, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Разбирательство Песков назвал не новым, а вот решение – новым, которое нужно проанализировать. Он добавил, что российские специалисты займутся анализом постановления, а затем примут решение о том, что делать дальше, передает РИА «Новости».
До этого глава «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов сообщил о решении арбитражного суда в Гааге обязать Россию выплатить компании 5 млрд долларов за ущерб от потери активов в Крыму.