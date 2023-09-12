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Путин заявил о необходимости чиновникам использовать отечественные автомобили
Отечественные автомобили могут выглядеть поскромнее «Мерседесов», но чиновникам нужно их использовать и брать пример с Индии, заявил президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«Вы знаете, в 1990-е годы машин-то не было, а сейчас есть. Они, может быть, поскромнее выглядят, чем «Мерседесы» или «Ауди», которые в 1990-е начали закупать в огромных количествах, но ничего. России нужно брать пример с Индии, где делают упор на использование автотранспорта, произведенного в стране», – цитирует ТАСС Путина.
Президент России добавил, что закупки автомобилей отечественного производства для чиновников скоро начнутся.
«Мы развиваем свой автопром, и, слава богу, все больше и больше развиваем на собственной базе, увеличиваем локализацию. Да, и «Москвич» будет производиться. Недавно мэр Москвы докладывал, как там идет работа. И «Лада» будет развиваться. Надо делать это на собственной базе», – отметил глава государства.
Напомним, президент Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности выразил мнение, что российским чиновникам следует передвигаться на отечественных автомобилях.